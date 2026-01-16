NEC¡¢À¤³¦½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¸÷ÅÁÁ÷ÁõÃÖ¡ÖSpectralWave WX-E¥·¥êー¥ºETM54C¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡NEC¤Ï¡¢¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê»ÅÍÍ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¾®·¿¸÷ÅÁÁ÷ÁõÃÖ¡ÖSpectralWave WX-E¥·¥êー¥º ETM54C¡×¤ò¡¢ËÜÇ¯1·î¤è¤ê½Ð²Ù³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸÷ÅÁÁ÷ÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¡ÊÃí1¡Ë¡¢¸½ºß°ìÈÌÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±ÄøÅÙ¤Î»ÅÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1U¤Î¹â¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é²£Éý¤òÈ¾Ê¬¤Î¥µ¥¤¥º¤È¤·¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´Ö¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
SpectralWave WX-E¥·¥êー¥ºETM54C
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹Àß·×¤Ë¤è¤ëÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÉôÉÊ¤ÎºÎÍÑ¡¢ÅÅ¸»²óÏ©¤Î¸úÎ¨²½¡¢¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤Î·Á¾õ¤äÆâÉôÀß·×¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÏÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Á³¶õÎäµ¡¹½(¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹)¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Î»ÅÍÍ¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÄã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹Àß·×¤Ë¤è¤êµ¡³£ÉôÉÊ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- 1U¤«¤Ä²£Éý¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥¨¥Ã¥¸¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ëµ¡Ç½¡¦ÀÇ½¤òºÇÅ¬²½¤·¾®·¿¤ÎÉôÉÊ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1U¤Î¹â¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é²£Éý¤òÈ¾Ê¬(¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º)¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀêÍ¥¹¥Úー¥¹¤òÈ¾¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹âÌ©ÅÙ¤ÊÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÇÂçÅÁÁ÷54ÇÈ(400Gbps)¤ÎÂçÍÆÎÌÅÁÁ÷1ÇÈÄ¹¤¢¤¿¤ê400Gbps¤Î¸÷¿®¹æ¤ò54ÇÈÄ¹Â«¤Í¤ÆÅÁÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ç·×21.6Tbps¤ÎÂçÍÆÎÌÅÁÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´Ö¤ÎÂçÎÌ¤Ê¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- É¸½àµ¬³Ê¤Ë½àµòÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëOpenROADM¤äOpenZR+¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥À´Ä¶¤Ç¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½(NICT¡Ê¥¨¥Ì¥¢¥¤¥·ー¥Æ¥£ー¡Ë)¤Î½õÀ®»ö¶È(JPJ012368C50301)¤ª¤è¤Ó°ÑÂ÷¸¦µæ(JPJ012368C09001)¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡NEC¤Ï¡¢º£¸å¤âÂçÍÆÎÌÅÁÁ÷¡¢ÄãÃÙ±ä¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëWX¥·¥êー¥º¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
(Ãí1)DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing¡§¹âÌ©ÅÙÇÈÄ¹Ê¬³äÂ¿½Å)¤Î¸÷ÅÁÁ÷À½ÉÊ¤ÇÀ¤³¦½é(NECÄ´¤Ù¡¢2026Ç¯1·î16Æü»þÅÀ)
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
NEC¡¡¥Æ¥ì¥³¥à¥µー¥Ó¥¹´ë²èÅý³çÉô
E-Mail¡§contact@tsbu.jp.nec.com
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
NEC¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅý³çÉô¡¡Í§±Ê
ÅÅÏÃ¡§080-2074-3176
E-Mail¡§press@news.jp.nec.com