ReYuu Japan¡¢³¤³°Ë¡¿Í¸þ¤±°Å¹æ»ñ»º·èºÑÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤³«»Ï
ReYuu Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ÅÉÙ¿ò»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9425¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¹ñÆâ¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿Ãæ¸Å·ÈÂÓÃ¼Ëö¤òÈÎÇä¤¹¤ë³¤³°Ë¡¿Í¸ÜµÒ¸þ¤±¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·èºÑ¼êÃÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ª¤è¤ÓÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ë·èºÑ¼êÃÊ¤òÁªÂò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼èÁÈ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î¤ËÀßÎ©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò»Ò²ñ¼ÒReDigital³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖReDigital¡×¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ËÜ¼èÁÈ¤ÎÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç²ó¼ý¡¦À°È÷¤·¤¿Ãæ¸Å·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹á¹Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥É¥Ð¥¤¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃæÅì¡¦²¤½£»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë²·Çä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¸þ¤±ÈÎÇä»ö¶È¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¹ñ´Ö¤ò¤Þ¤¿¤°¾¦Î®¤¬°ìÈÌ²½¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤Î·èºÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿·èºÑ¼êÃÊ¤¬°ìÉô¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥É¥Ð¥¤¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í·èºÑ¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¡¦¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤«¤éÅö¼Ò¤Î¼è°ú¤Ç¤â°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¥±ー¥¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ËÜ¼èÁÈ¤Î¸¡Æ¤ÆâÍÆ
ËÜ¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀßÎ©Ãæ¤ÎÅö¼Ò»Ò²ñ¼ÒReDigital¤ò¼´¤Ë¡¢°Ê²¼¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤òµá¤á¤ë³¤³°Ë¡¿Í¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎÇÄ°®
£²¡¥·èºÑ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ª¤è¤Ó°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤ÎÅ¬³ÊÀÄ´ºº¡¦Ï¢·È¸õÊäÁªÄê
£³¡¥·èºÑ±¿ÍÑ¤ËÈ¼¤¦²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¡¦Ë¡µ¬À©ÂÐ±þ¤ÎÀ°Íý
£´¡¥¼ç¤Ë¥É¥Ð¥¤»Ô¾ì¤Ç¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ
¤Ê¤ª¡¢·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¡¢¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¡ÊETH¡Ë¡¢¥½¥é¥Ê¡ÊSOL¡ËÅù¤Î°ìÈÌÅª¤ËÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¼çÍ×¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤òÎã¼¨Åª¤ËÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ»þ´ü¤äÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸¡Æ¤¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
3. º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
ËÜ·ï¤Ï¡¢³¤³°»ö¶È¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¼è°úÀè³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤¿ÃÊ³¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¹¡£