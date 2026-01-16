¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¯¥¿ー¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¯¥¿ー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¯¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÖ¾¾·ÉÇ·¡Ë¤Ï¡¢¿Ç»¡¸å¤ÎÉþÌô»ØÆ³¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯12·î22Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòº£¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä°ÜÆ°ÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Ç»¡¤Ï¥¹¥àー¥º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìô¶É¤ÇÄ¹»þ´ÖÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤Ãæ¤ÇÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¡¢ÉþÌô»ØÆ³¤äÌô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ç´°·ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Î°åÎÅÂÎ¸³¤¬ÉþÌô¤ÎÃÊ³¬¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤äÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿ÉþÌô»ØÆ³¤ò¡¢¿Ç»¡¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÅÙ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÆþÎÏ¤ä·èºÑ¡¦ÊÝ¸±¾ÚÅÐÏ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤â¾Ê¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¿Ç»¡¸å¤ËÌô¶É¤ØÍè¶É¡¦ÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿Ç»¡¤«¤éÉþÌô»ØÆ³¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¡¢¤ªÌô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÉþÌô»ØÆ³¸å¤ÏÇÛÁ÷ÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É´õË¾¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤ªÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇÃ»Ìó1»þ´Ö(¢¨)¤Ç¤ÎÂ¨»þÇÛÁ÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¨»þÇÛÁ÷¤ÏÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤êÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¯¥¿ー¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¸å¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÉþÌô»ØÆ³¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡¦¤ªÌô¤ÎÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¦ÉþÌô»ØÆ³¤ÎÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ê¿Ç»¡¸å¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤ÞÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¿Ç»¡»þ¤ËÆþÎÏ¤·¤¿¾ðÊó¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¡¢
¸Ä¿Í¾ðÊó¡¦ÊÝ¸±¾Ú¡¦·èºÑ¾ðÊó¤ÎºÆÆþÎÏ¤¬ÉÔÍ×
¡¦½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢Ìô¶É¤«¤éSMS¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
ÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¡¦ÉþÌô»ØÆ³½ªÎ»¸å¤Ï¼«Æ°¤Ç·èºÑ¤¬´°Î»
¡¦Â¨»þÇÛÁ÷¡ÊºÇÃ»1»þ´Ö°ÊÆâ¡Ë¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ïÇÛÁ÷¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢
³°½ÐÉÔÍ×¤Î¤ªÌô¤Î¼õ¤±¼è¤ê
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´µ¼Ô¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿Ç»¡¡¦ÉþÌô»ØÆ³¡¦Ìô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³¤ÎÎ®¤ì¡Û
£±. ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿Ç»¡´°Î»¡¦ÉþÌô»ØÆ³¼õÉÕ¡Ê¼«Æ°´°Î»¡Ë
£². ½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢Ìô¶É¤«¤éSMS¤ÇÄÌÃÎ
£³. ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³
£´. ·èºÑ¡Ê»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿·èºÑÊýË¡¤Ç¼«Æ°·èºÑ¡Ë
£µ. ½èÊýÌô¤Î¼õ¤±¼è¤ê
Ìô¶É¼õ¤±¼è¤ê¡¢Â¨»þÇÛÁ÷¡¢ÄÌ¾ïÇÛÁ÷¤òÁªÂò²Ä
¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¯¥¿ー¤È¤Ï¡Û
¡ÖÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°å»Õ¤Î¿Ç»¡¡×¤òÆü¾ï¤Ë--¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¡ÖÂÔ¤¿¤Ê¤¤¡¢Í½Ìó¤·¤Ê¤¤¡¢ºÇÃ»3Ê¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇºÇÃ»3Ê¬¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¡¦¿ÇÎÅ¡¦Ìô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÄÌ±¡¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤«¤é¤Ç¤âÀìÌç°å¤Î¿Ç»¡¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡×¤È¸À¤¨¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¤ËÃ¯¤â¤¬ÌÂ¤ï¤º¡¢Â¨»þºÇÅ¬¤Ê°åÎÅ¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥É¥¯¥¿ー
½êºßÃÏ¡§¢©530-0001 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-1-22 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»ºÀ¾ÇßÅÄ¥Ó¥ë12³¬
ÀßÎ©¡¡¡§2024Ç¯5·î31Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÖ¾¾·ÉÇ·
»ö¶È¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡ ¡§https://cloud-dr.jp/