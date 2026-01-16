¡Ö¥À¥ó¥¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹ 2026 winter¡×¤Ë¶¨»¿
AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¥°¥é¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëXREAL¤Ï2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) ¤ËÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥À¥ó¥¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹ 2026 winter¡×¤Ë¶¨»¿¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ö¥À¥ó¥¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÉôÌç¤ÇXREAL¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢XREAL¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇ¿·AR¥°¥é¥¹¡ÖXREAL 1S¡×¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹ 2026 winter
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) 12:00～19:00
¾ì½ê¡§ÃÓÂÞÀ¾¸ý¸ø±àÌî³°·à¾ì¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥ó¥°¥·¥¢¥¿ー¡Ë¡¡
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
ÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¡§Á°Çä·ô¡§ÀÇ¹þ\3,300- / ÅöÆü·ô¡§ÀÇ¹þ\3,500-¡Ê¢¨Á°Çä´°Çä¤Î¾ì¹ç¤ÏÈÎÇä¤Ê¤·¡Ë
¢¨QR¥³ー¥É¤Ë¤è¤ëe¥Á¥±¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¡Ë
¥À¥ó¥¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡Ö¥À¥ó¥¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹½é¿´¼Ô¤ò´Þ¤à½Ð¾ì¼Ô¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£É¾²Á¤ÏÍè¾ì¼ÔÅêÉ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÎý½¬¤ÎÉñÂæÎ¢¡£½Ð¾ì¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤è¤ê¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÉôÌç½Ð¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢D-fitt Plus¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¡£¶Ú¥È¥ì¤ä²áÅÙ¤ÊÀ©¸Â¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¥Ç¥£ー¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤è¤ë¿©»ö»ØÆ³¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¬½¬´·²½¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤äÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢JCBÎ¹¹Ô·ô10Ëü±ßÊ¬¤äºÇ¿·AR¥°¥é¥¹¡¢´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´ÑÍ÷¾·ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Þ¥ë¥³¥á¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤¬Á°¸þ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤âÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤¬µ±¤¯½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚXREAL 1S¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¹âÀÇ½¼¡À¤ÂåAR¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³ê¤é¤«¤ÇÁ¯ÌÀ¤ÊÂç²èÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊARÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò³«È¯¥Á¥Ã¥×¡ÖXREAL X1¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥°¥é¥¹Ã±ÂÎ¤Ç3DoF¶õ´Ö¥¹¥¯¥êー¥óÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£ºÇÂç3ms M2P¤ÎÄãÃÙ±ä¤Ç¡¢²÷Å¬¤ÊÁàºî´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼«Æ°Ä´¸÷µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éôµ¡´ï¤Ê¤·¤Ç¥âー¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¥«¥¹¥¿¥àÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
X1¥Á¥Ã¥×¤ÎAI¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°·×»»¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥é¥¹Ã±ÂÎ¤Ç2D¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò3D²½¤Ç¤¤ë¢¨À¤³¦½é¤ÎAR¥°¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨À¤³¦½é:AR¥°¥é¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ(¼«¼ÒÄ´¤Ù/2025Ç¯11·î»þÅÀ)
¢£XREAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
XREAL¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤ÎAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë´ë¶È¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÀ¤³¦¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅþÍè¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AR¥°¥é¥¹À½ÉÊ¡ÖXREAL Air 2¥·¥êー¥º¡¢XREAL One¥·¥êー¥º¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÈÄ¥¸½¼ÂÂÎ¸³¤ò³×¿·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
AR¤òÃ¯¤·¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹³«È¯¤äÉáµÚ³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ÈÀ¤³¦Í¿ô¤Î5G´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£ÆüXREAL¤ÎAR¥°¥é¥¹¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¸µ¡Ê¹ñÆâ¡Ë
XREAL ³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£µÃúÌÜ£´－£±£µ ARA¥×¥ì¥¤¥¹ÀÖºä£·³¬
¿·µ¬¼è°ú¡¢¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§japan@xreal.com
¹ØÆþÁ°¡¦¹ØÆþ¸å¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢½¤Íý¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ: jpas@xreal.com
³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ: developer@xreal.com
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.xreal.com/jp
¢£AmazonÈÎÇäÀè
https://amzn.to/45afN4l
¢£³ÚÅ·»Ô¾ìÈÎÇäÀè
https://www.rakuten.co.jp/xreal/
¢£¼è¤ê°·¤¤ÈÎÇäÅ¹
https://www.xreal.com/jp/air/stores/
¢£SNS¡Ê¹ñÆâ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë
X¡Êµìtwitter¡Ë https://twitter.com/xrealjapan
Instagram ¡¡¡¡¡¡https://instagram.com/xreal_japan
YouTube https://youtube.com/@XREALJapan