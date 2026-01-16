¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ÖÂè1²ó IT¡¦¾ð¥·¥¹DXPO²£ÉÍ¡Ç26¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ ¾½µÄ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖÂè1²ó IT¡¦¾ð¥·¥¹DXPO²£ÉÍ¡Ç26¡×¡Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚIT¡¦¾ð¥·¥¹DXPO¤È¤Ï¡Û
Âè1²ó IT¡¦¾ð¥·¥¹DXPO²£ÉÍ¡Ç26¤¬²£ÉÍ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢IT¶È³¦¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤äÀìÌç²È¤¬½¸·ë¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡¡¡§Âè1²óIT¡¦¾ð¥·¥¹DXPO²£ÉÍ¡Ç26
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë09¡§30～17¡§00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍÅ¸¼¨¥Ûー¥ëB¡¡
¾®´Ö°ÌÃÖ¡¡¡¡¡§6-29
Å¸¼¨À½ÉÊ¡¡¡¡¡§desknet's NEO¡¦AppSuite¡¦ChatLuck¡¦neoAI Chat for desknet's
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ ¡¡ ¡¡ ¡§https://dxpo.jp/real/fox/yokohama/system/
ËÜÅ¸¤ÏÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¤³¤Á¤é¤è¤êÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡ÖÍè¾ì¼Ô¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¡§https://dxpo.jp/u/fox/yokohama26/user/entry
¡Údesknet's NEO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÁÈ¿¥¤Î¾ðÊó¶¦Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÌòÎ©¤ÄÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¥Îー¥³ー¥É¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¥¢¥×¥êºîÀ®µ¡Ç½¤Ç³èÍÑÈÏ°Ï¤òÌµ¸Â¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦DX¿ä¿Ê¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ãæ¾®¡¦Âç´ë¶È¤«¤é¼«¼£ÂÎ¡¦´±¸øÄ£¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎ¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1999Ç¯¤Î»Ô¾ì»²Æþ¤«¤é¡¢2025Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç530Ëü¥æー¥¶ー°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¢¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¡Öµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¡×¤È¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ·ÀÌó¥æー¥¶ー¿ô¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇÈÎÇäÎß·×¥æー¥¶ー¿ô¤Î¹ç·×
À½ÉÊ¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.desknets.com/
¡ÚAppSuite¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»æ¤äFAX¡¢¥áー¥ë¡¢É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³½èÍý¡¦´ÉÍý¤ò¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥¦¥§¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à²½¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¥¢¥×¥êºîÀ®¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ÆÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAppSuite¡×¤Çºî¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¤Ï¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¡Ödesknet's NEO¡×¤Î°ìµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÆ°ºî¡£¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤«¤é¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.desknets.com/neo/appsuite/
¡ÚChatLuck¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¸Ä¿Í´Ö¤ä¥Áー¥à¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥áー¥ë¤Îºï¸º¡¢²ñµÄ¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ³×¤ËÌòÎ©¤Ä¼«¼Ò³«È¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â¤¤µ¡Ì©À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢°åÎÅÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.chatluck.com/
¡Ú¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢1992Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¡Ödesknet's NEO¡×¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ï530Ëü¥æー¥¶ー¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤Îµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢À½Â¤¶È¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¢·úÀß¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢³Ø¹»¡¢¤Þ¤¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´±¸øÄ£¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥³ー¥É¡§3921¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ã·Æ£ ¾½µÄ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー10F
±Ä¶È½ê¡¡¡§ Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1992Ç¯2·î
URL¡¡ ¡§ https://www.neo.co.jp/
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Ã´Åö¡¡¡¡¡§±Ä¶ÈÉô
TEL ¡¡ ¡§ 045-640-5906¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¡ 06-4560-5900¡ÊÂçºå¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 052-856-3310¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë 092-419-7277¡ÊÊ¡²¬¡Ë
Fax ¡¡¡¡¡§ 045-640-5919
E-mail¡¡¡§ neo@desknets.com
