ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥Ñ¥¤¤Î¡É¹äÏÓ»þ·×¡É¤¬¥¹ー¥Ñー¥Éー¥à¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥ì¥ó¥º»þ·×¤Ë¡ª¡ØSPINNAKER¡Ê¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¡Ë¡Ù¤«¤é¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ý¥Ñ¥¤ ¥¢¥ó¥«ー¥¢ー¥à¥º ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÙÈ¯Çä

³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¡ØSPINNAKER¡ã¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¡ä¡Ù¤«¤é¡¢¡ØCHALLENGER AUTOMATIC POPEYE ANCHOR ARMS LIMITED EDITION¡Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ý¥Ñ¥¤ ¥¢¥ó¥«ー ¥¢ー¥à¥º ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.spinnaker-watches.jp/feature/challenger
È¯ÇäÆü¡§2026/1/30¡¡Í½Ìó³«»Ï¡§ 2026/1/16
³¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤«¤é¡¢³¤¤ÎÃË¤Ç¤¢¤ë¿åÊ¼¡Ö¥Ý¥Ñ¥¤¡ÊPopeye¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ý¥Ñ¥¤ ¥¢¥ó¥«ー¥¢ー¥à¥º ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥À¥¤¥Ðー¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ëー¥¹ ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ý¥Ñ¥¤¤È¥Ö¥ëー¥¿¥¹¤È¤¤¤¦Å¨ÂÐ¤·¤Ä¤Ä¤â·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê±ï¤â¤¢¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÉ½¸½¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢È¯Çä´Ö¤â¤Ê¤¯´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤òÁªÄê¡£¿§ºÌÉ½¸½Ë¤«¤Ê3¤Ä¤Î¥«¥éー¤Ç¡¢¥Ý¥Ñ¥¤¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤äÍ¦´º¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Î©ÂÎÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¥Ý¥Ñ¥¤¤òÉÁ¤¯
¤½¤Î¡È¸¿Áë¡É¤òÇÁ¤±¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ý¥Ñ¥¤¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸»úÈ×¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥Ñ¥¤¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î©ÂÎÅª¤Ê¥ì¥êー¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¯±ï¼è¤é¤ì¤¿¥¨¥Ã¥¸¤Ï´Ý¤¯ÌÌ¼è¤ê¤µ¤ì¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥»ー¥éーÉþ¤Ï¥¶¥é¤Ä¤¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãーÉ½¸½¤Ë»Å¾å¤²¡¢¼Á´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¡É»þ¹ï¤ò»Ø¤·¼¨¤¹
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ý¥Ñ¥¤¼«¤é¤¬¡ÈÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¡É»þ¹ï¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÉÅ¥Þー¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿Èà¤ÎÎ¾ÏÓ¤¬¿ËÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢¥°¥ë¥°¥ë¤ÈÏÓ¤ò²ó¤¹»Ñ¤Ï¡¢ÆñÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ý¥Ñ¥¤¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤äÍ¦µ¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¿§¤ÎÌë¸÷ÅÉÎÁ¤òºÎÍÑ
°Å¤¤À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¾ï¤ËÆ»¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¿ËÂØ¤ï¤ê¤ÎÎ¾ÏÓ¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥Ñ¥¤ËÜ¿Í¤Ë¤âÃß¸÷ÅÉÎÁ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»þ¹ï¤ä·Ð²á»þ´Ö¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¿§¤ÎÃß¸÷¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ý¥Ñ¥¤¤Î»Ñ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ë¥ì¥ó¥º¡õ30µ¤°µËÉ¿å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ËÜºî¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÀÇ½¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥À¥¤¥Ðー¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤ºÁ°¿Ê¤¹¤ëÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡É¤Ï¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¥Ý¥Ñ¥¤¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥Ö¥ë¥ì¥ó¥º¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤Î¿Íµ¤ºî¥Ô¥«ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥«ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡È¥¸¥å¥Ë¥¢¡É¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ô¥«ー¥ë¡Ù¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥¹¤Î³¤ÍÎ³Ø¼Ô·óÃµ¸¡²È¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥«ー¥ë»á¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー³¤Ê¥Ãµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾ðÇ®¤äËÁ¸±¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
É÷ËÉ¤Ë¡¢Âç¤¤¯ÆÍ½Ð¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Éー¥à·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¡£³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ÆÇÁ¤¯¤ÈÏÄ¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¿å°µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¸ü¤¤¥¬¥é¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Àø¿åÄú¤Î¸¿Áë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë¤Ïçæ¤ä¤«¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¡£¹âÌ©ÅÙÀß·×¤Ë¤è¤ê30µ¤°µ¤â¤Î¹âËÉ¿å¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä³µÍ×CHALLENGER AUTOMATIC POPEYE ANCHOR ARMS LIMITED EDITION
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ý¥Ñ¥¤ ¥¢¥ó¥«ー ¥¢ー¥à¥º ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
SP-5163-01¡¡¥³ー¥ó¥³¥Ö¥¤¥¨¥íー¡¡À¤³¦¸ÂÄê350ËÜ¡¡¢¨TiCTAC·ÏÎó¸ÂÄêÈÎÇä
SP-5163-02 ¡¡¥Ö¥ëー¥Ö¥¤¡¡À¤³¦¸ÂÄê425ËÜ¡¡
SP-5163-03 ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥È¡¡À¤³¦¸ÂÄê350ËÜ¡¡
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026/1/30¡¡
¡üÍ½Ìó³«»Ï¡§ 2026/1/16
¡ü²Á³Ê¡§85,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 78,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ü¥¹¥Ú¥Ã¥¯
Movement¡§ÆüËÜÀ½¼«Æ°´¬¡Ê TMI NH35 ¡Ë
Case¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¡
Lens¡§¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ì¥ó¥º
Bezel¡§¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥×¥ìー¥È
Crown¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à
Band¡§¥é¥Ðー
Water Resistant¡§300mËÉ¿å
Case Size¡§42mm·Â
¾¦ÉÊ³µÍ×
SP-5163-01¡¡¥³ー¥ó¥³¥Ö¥¤¥¨¥íー¡¡À¤³¦¸ÂÄê350ËÜ¡¡TiCTAC·ÏÎó¸ÂÄêÈÎÇä
¡ÖSP-5163-01 ¥³ー¥ó¥³¥Ö¥¤¥¨¥íー¡×¤Ï¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÎÊæ¼´¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§ºÌ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ñ¥¤¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤µ¤ä¥«ー¥È¥¥ー¥óºîÉÊÆÃÍ¤Î¥æー¥â¥é¥¹¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦350¸Ä¸ÂÄê¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏTiCTAC·ÏÎó¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
SP-5163-02 ¡¡¥Ö¥ëー¥Ö¥¤¡¡À¤³¦¸ÂÄê425ËÜ
¡ÖSP-5163-02 ¥Ö¥ëー¥Ö¥¤¡×¤Ï¡¢¥Ý¥Ñ¥¤¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»ー¥éーÉþ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥ê¥åー¥º¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥»ー¥éーÉþ¤Î¶ß¸µ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦425¸Ä¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
SP-5163-03 ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥È¡¡À¤³¦¸ÂÄê350ËÜ¡¡
¡ÖSP-5163-03 ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¥«ー¥È¥¥ー¥ó¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·Ãß¸÷ÅÉÎÁ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¿§¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Þ¤¹¡£À¤³¦350¸Ä¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡üSPINNAKER¡Ê¥¹¥ÔÆó¥«ー¡Ë ¤È¤Ï
³¤¤ò±Û¤¨¡¢³¤¤ÈÀ¸¤¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ðー¥º¥¦¥©¥Ã¥Á
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤Ë½É¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼Ê¥¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿³¤¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡£
»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ëÅÁÅý¤Î¥É¥Ã¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ù¥¼¥ë¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¥±ー¥¹¡¢Àø¿åÄú¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥ì¥ó¥º¡Ä¡Ä
Ì¤ÃÎ¤Î¿¼³¤¤ËÄ©¤ß¡¢¿ÍÎà¤Î¹¥´ñ¿´¤òÊ³¤ï¤»¤Æ¤¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÓ¸µ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÀè¿ÊÅª¤Çµ»½Ñ¤Î¿è¤ò¶Ë¤á¤¿ÏÓ»þ·×¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ðー¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¡É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Îµ±¤«¤·¤¤²«¶â»þÂå¤ä¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤¬Êü¤ÄÈþ³Ø¤ò¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ï¡¢³¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤äËÁ¸±¿´¤¬Èë¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹âÅÙ¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¤ë¥À¥¤¥Ðー¤ä¥è¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥À¥¤¥Ðー¥º¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2019Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÄÉ¤¤É÷¤òÁà¤ëÈÁ¡£
¥è¥Ã¥È¤ÎÁ°Êý¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤ÆÁö¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÈ¾µå·Á¤ÎÈÁ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¡È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーÀº¿À¡É¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»þ·×¤äÉþ¾þ»¨²ßÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾¦¼Ò¡£
Í¢Æþ¾¦¼Ò¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÃ¤Ë¡¢ÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¡ÖTIMEX¡Ê¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¡ÖFURLA¡Ê¥Õ¥ë¥é¡Ë(»þ·×)¡×¡ÖVERSACE(¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¡Ë¡Ê»þ·×¡Ë¡×¡ÖSPINNAKER¡Ê¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¡Ë¡×¡¢¥É¥¤¥ÄÈ¯¤Î¡ÖZEPPELIN¡Ê¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡Ë¡×¤ä¡Öadodas Originals¡Ê¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡Ê»þ·×¡Ë¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¡ÖHENRY LONDON¡Ê¥Ø¥ó¥êー¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¡×Åù¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡ÖAngel Heart¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¡Ë¡×¤ä¡ÖANGEL CLOVER¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¯¥íー¥Ðー¡Ë¡×¡ÖPELLE MORBIDA¡Ê¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¡Ë¡×¤ò´ë²è³«È¯¡£Éý¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£