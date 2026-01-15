¡Úà¨ÃîÎà¡¦Î¾À¸Îà¹¥¤É¬¸«¡Û¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ëNo.1¤ò·è¤á¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥ì¥×ÁíÁªµó¡Ù³«ºÅ¡ª ¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー 2026 Winter
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¢¨¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー¡Ù¤Ï¡¢¡È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ëNo.1¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥ì¥×ÁíÁªµó¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¸¤¡¦Ç°Ê³°¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¼Ì¿¿(¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¸Â¤ë)¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ©¸õÊä¤¬´°Î»¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¿ô¾å°Ì£µ°Ì¤Ï¡¢ÁªµóÉ÷¥Ý¥¹¥¿ー¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç°ì°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿À¸¤Êª¤Ï¡¢¼¡²ó³«ºÅ¤Î¡Ø¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËºÎÍÑ¡ª
¤¼¤Ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¤ò¼«Ëý¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤À¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Êý¤â¡Ø¿ä¤·¡Ù¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åê¹Æ¼Ì¿¿¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁªµóÉ÷¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡¡¡¡
¹ë²ÚÆÃÅµ
¡¦Åê¹Æ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¢ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¿ô ¾å°Ì5É¤ ¢ª ÁªµóÉ÷¥Ý¥¹¥¿ー¤ËÂçÊÑ¿È¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î·èÀïÅêÉ¼¤Ë»²²Ã
¡¦ ·èÁªÅêÉ¼£±°Ì¢ª¼¡²ó¤Î¡Ø¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËºÎÍÑ¡ª
Åê¹ÆÊýË¡
Instagram¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡É¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÅê¹Æ¾ò·ï¡Ë
¡¦¼Ì¿¿¢¨¿ÍÊª¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏNG¡£
¡¦Ì¾Á°
¡¦¼ïÊÌ
¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¢¨13Ê¸»ú°ÊÆâ
¡¦PR¥Ý¥¤¥ó¥È¢¨50Ê¸»ú°ÊÆâ
¡¦¡Ø¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê¡ô¥Þ¥¤¥ì¥×ÁíÁªµó2026Åß¡ô¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー¡Ë¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ
Åê¹Æ´ü´Ö¡§1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨Åê¹Æµ¬Äê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ä¤·³èÊýË¡
¡¦Instagram¾å¤Ç¤Î¡Ø¿ä¤·³è¡Ù
¸ø¼°HP¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÅê¹Æ¤òÃµ¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤ò²¡¤¹¡ª
¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×´ü´Ö¡§1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¡Ø¿ä¤·³è¡Ù
²ñ¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ø¿ä¤·¥·ー¥ë¡Ù¤òÅêÉ¼¤·¤¿¤¤Áªµó¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊInstagram¤¤¤¤¤Í¿ô¾å°Ì£µÉ¤¡Ë¤ËÅ½¤Ã¤ÆÅêÉ¼¡ª
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¡÷¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー²ñ¾ìÆâ¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå6¹æ´Û¡Ë
¡Ø¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー¡Ù¤È¤Ï
ºòÇ¯(¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー2025Winter)¤ÎÍÍ»Ò
Ëè²óÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤Îà¨ÃîÎà¡¦Î¾À¸ÎàÅù¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤¼ïÎà¤Îà¨ÃîÎà¡¦Î¾À¸Îà¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³¥³ー¥Êー¡¢´õ¾¯¤ÊÀ¸ÂÎ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー2026Winter¡×¤â150¼Ò°Ê¾å¤Î½ÐÅ¹¤¬·èÄê¡ª³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー2026Winter¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö¥ì¥×¥¿¥¤¥ë¥º¥Õ¥£ー¥Ðー2026 Winter ～¾®¤µ¤Ê¶²Îµ¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦～¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¦22Æü(Æü)
10:00～17:00(ºÇ½ªÆþ¾ì16:30)
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå6¹æ´ÛD
¼çºÅ¡§Æ°ÊªÇî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¶¨ÎÏ¡§¶å½£à¨ÃîÎà¥Õ¥§¥¹
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂçºå¹ñºÝ·ÐºÑ¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー
SNS¡§X¡¡ https://x.com/tvo_REPTILES¡¡
¡¡¡¡¡¡Instagram¡¡https://www.instagram.com/reptilesfever/
¸ø¼°HP¡§https://www.tv-osaka.co.jp/event/reptiles2026winter/
Á°Çä¡§Âç¿Í1,200±ß¡¢¾®³ØÀ¸700±ß
ÅöÆü¡§Âç¿Í1,400±ß¡¢¾®³ØÀ¸800±ß
¹ØÆþÊýË¡¡§Á´¹ñ¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¥¢¥½¥Ó¥åー¡ãhttps://www.asoview.com/channel/tickets/JdfIg4Ec2e/¡ä
¥íー¥Á¥±(¥³ー¥É¡§56519)¡ãhttps://l-tike.com/event/mevent/?mid=611984¡ä
¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È(¥³ー¥É¡§113-192 )¡ãhttps://7ticket.jp/s/113192/p/20260222/1¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢(¥³ー¥É¡§995-757)¡ãhttps://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2538870¡ä
¥¤ー¥×¥é¥¹¡ãhttps://eplus.jp/sf/detail/0993540001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/0993540001?P6=001&P1=0402&P59=1)¡ä
CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡ãhttps://www.cnplayguide.com/evt/evtdtl.aspx?ecd=CNK65544¡ä
¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡¡¢¨Á°ÇäÎÁ¶â¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï2026/2/20(¶â) 23:59¤Þ¤Ç
¢¨ÅöÆü·ô¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó