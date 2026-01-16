³ô¼°²ñ¼ÒKakedas¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¦ÂÈÇ¤òÄó¶¡³«»Ï¡¡～¿Í¤ÈAI¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡ÖÁêÃÌ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë～
´ë¶È¸þ¤±¤Î¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¤È¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î½¢¿¦»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKakedas(¥«¥±¥À¥¹)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKakedas¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇº¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¦ÂÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Kakedas¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒKakedas¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÁêÃÌ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃÛ¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKakedas¡Ê¥«¥±¥À¥¹¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤òÁª¤Ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤äÎ¥¿¦ËÉ»ß¡¢ÁÈ¿¥²ÝÂê¤Î²Ä»ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤ÏÁý²Ã¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï3,800¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3,880¿Í¡¿2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¡¦±ä¤Ù¿Í¿ô¡Ë
¢£AI¤Ë¤è¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¦ÂÈÇ¤È¤Ï
¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤Ï¡¢Kakedas¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤ÎÀß·×¤äÂÐÏÃ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¨¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤ò¡¢¸À¸ì²½¡¦À°Íý¤Ç¤¤ëÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§1¡¥100ÂÎ¤ÎAI¥¥ã¥ê¥³¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×
½é´üÃÊ³¬¤«¤é¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿À³Ê¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬°Û¤Ê¤ë100ÂÎ¤ÎAI¥¥ã¥ê¥³¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Â°À ¡§Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¶È³¦¡¦¿¦¼ï·Ð¸³¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÆÃÀ ¡§»×¹ÍÆÃÀ¡¢À³Ê·¹¸þ
¡¦ÂÐÏÃ¥¹¥¿¥¤¥ë ¡§¶¦´¶½Å»ë¡¢ÍýÏÀÅª¤ÊÀ°Íý½Å»ë¡¢Ìä¤¤¤«¤±½Å»ë¤Ê¤É
Ã±°ì¤ÎAI¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡Ö¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áê¼ê¤òÁª¤Ö»È¤¤¾¡¼ê¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡¥ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òAI¥¥ã¥ê¥³¥ó¤Ë¤â±þÍÑ
Kakedas¤¬¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¡¢¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ°À¤äÁêÃÌ¥Æー¥Þ¡¢Big5¤Ë¤è¤ëÀ³Ê¿ÇÃÇ·ë²Ì¡¢Ë¾¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢100ÂÎ¤ÎAI¥¥ã¥ê¥³¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖºÇ¤âÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Áê¼ê¡×¤ò¼«Æ°¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤À¤±¤ÉÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÂÐ¿ÍÁêÃÌ¤Ë¶á¤¤¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§3¡¥¡ÈÀµ²ò¤ò½Ð¤¹¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ëÀ°Íý¡É¤ò½Å»ë
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡ÖÀµ²ò¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤Ï¡¢°ìÎ§¤ÎÅú¤¨¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁêÃÌ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È(Ê¸¾Ï)¤Ë¤è¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢£Äó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡Öº£¤¹¤°Ã¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·½Å¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÈÁêÃÌ¤ÎÆþ¸ý¡É¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÌÃÌ¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤
¡¦ÌÌÃÌ¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¦¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤äÁªÂò»è¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òµ¤·Ú¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤¤
¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´°Á´ÂåÂØ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¡È¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤Çµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡É¤ä¡È¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¸å¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÉÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦²¹¤«¤ß¤äÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬»ý¤Ä²¹ÅÙ´¶¤Ï¡¢AI¤¬¤è¤êÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ïµ¤¤¬½Å¤¤¡×¡ÖAI¤ÎÊý¤¬µ¤·Ú¤ËÃý¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ñ¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇAI¤ÏºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Kakedas¤Ç¤Ï¡¢AI¤ÎÍøÊØÀ¤ä³Ø½¬ÎÏ¡¢¿Í¤¬»ý¤ÄÂÐÏÃ¤ÎÎÏ¡¢ÁÐÊý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÁêÃÌ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ
¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤Î¦ÂÈÇ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏË¡¿ÍÄó¶¡¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤Ï½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Áá´üÁêÃÌ¤ÎÂ¥¿Ê
ÌÌÃÌ¤ä¿Í»öÁêÃÌ¤Î¼êÁ°¤Ë¡Öµ¤·Ú¤ÊÁêÃÌ¤ÎÆþ¸ý¡×¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢Î¥¿¦¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢½¾¶È°÷¼«¿È¤¬Çº¤ß¤òÀ°Íý¡¦²ò·è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤ÁêÃÌ´Ä¶¤Î¹½ÃÛ
¿Í»ö¤ä¾å»Ê¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤¹¤ëÁ°¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢½¾¶È°÷¤¬ËÜ²»¤ò¸À¸ì²½¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤ÎÂ¥¿Ê
Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤äÆ¯¤Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¼«¿È¤¬µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤äÌÂ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÁÛÄê¤µ¤ì¤ë½¾¶È°÷¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¡ä
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿
¡¦°ÛÆ°¤äÉ¾²Á¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤
¡¦ÌÌÃÌ¤ä1on1¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
¡¦¿Í»ö¤ä¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÁ°¤Î¡ÈÊÉÂÇ¤Á¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤è¤êÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡×¤ò¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£¸å¡¢½ç¼¡°Ê²¼¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶È¤´¤È¤Î¼ÒÆâÀ©ÅÙ¡¦¿Í»öÀ©ÅÙ¤ò³Ø½¬¤·¤¿ÀìÍÑAI¥¥ã¥ê¥³¥ó¤ÎÄó¶¡
¡¦¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤È¤ÎÂÐÏÃ¤È¡¢¡ÖKakedas¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¼ÒÆâ¿Í»ö¡×¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÆ°Àþ¤Î¹½ÃÛ
¡¦½¾¶È°÷¤ÎÆ¿Ì¾À¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁÈ¿¥²ÝÂê¤òÃê½Ð¡¦Ê¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÄó¶¡
¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¡ÖKakedas AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¡×¤ÎÄó¶¡
AI¥¥ã¥ê¥³¥ó¤Ï¡¢¿Í¤ËÂå¤ï¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤Æþ¸ý¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¿¼¤µ¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡¢¡ÖÁêÃÌ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤¬À°¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢AI¤È¿Í¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒKakedas¡¡¡¡https://corp.kakedas.com/
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÝÄ¹ ¹ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-6027 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ20ÈÖ3¹æ¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー27³¬
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Ã¥¯/Kakedas ¡¡Ã´Åö¡§ÇßÅÄ
E-mail¡§ info@jaic-g.com¡¡TEL 03-5282-7600¡¡ FAX 03-5282-7607