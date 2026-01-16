1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¤Ë140Âæ¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡§·î³ÛÉÔÍ×¡ªAIµ¡Ç½ÌµÎÁ¤Î¼¡À¤ÂåAI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¡ÖAuralAI¡× ¡£º£¤Ê¤éºÇÂç31¡óOFF¡ª 5%OFF¥¯ー¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://camp-fire.jp/projects/915796/view
ºÇÂç31¡óOFF¸ÂÄê¥ê¥¿ー¥ó¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯～
🔊¸ÂÄê140Âæ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ªÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤Ø :
https://camp-fire.jp/projects/915796/view
🤖AI¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£
¡ÖAuralAI¡×¤ÏChatGPT-4oÏ¢·È¤ÇÏ¿²»¡¦Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¦ËÝÌõ¡¦Í×Ìó¤ò°ìËÜ²½¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¾ðÊó¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼¡À¤ÂåÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈAI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Ý¶â¤Ê¤·¤Ç¤ÏAIµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤Ê¤¤º£¤Þ¤Ç¤ÎAI¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤·¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡ª
Â¾¼Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤È¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦¡ª
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÏ¿²»¡ª
¡ÖAuralAI¡×¤ÏÅÅ¸»¥ª¥ó¤Ê¤ÉÊ£»¨¤ÊÁàºî¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡¢Ï¿²»¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÏËÜÂÎ¤ÎÏ¿²»¥Ü¥¿¥ó¤ò¾å¤Ø¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤À¤±¡ª¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÏ¿²»¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê²ñÏÃ¤«¤é¤Õ¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Þ¤ÇÆ¨¤µ¤º¤ËµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï¿²»¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤äºÆÀ¸¤Ê¤É¤âÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÁàºî¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë°·¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ï¤º¤«50gÄ¶·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î·ä´Ö¤Ë¤â¤¹¤Ã¤È¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£³°½ÐÃæ¤Ë¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¼ýÏ¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
🧲¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¼§ÀÐ¥Ñー¥Ä¤È°ì½ï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¾åÃå¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ó¥åー¤Î¤È¤¤ÏÁê¼ê¤Ë°µÇ÷´¶¤ä¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ë¶á¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
🔋¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢250mAhÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÆâÂ¢¡£Ìó30»þ´Ö¤â¤ÎÏ¢Â³Ï¿²»¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤ä¹Ö±é¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
·î³ÛÉÔÍ×¡ª
AIÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦ËÝÌõ¡¦Í×Ìó
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Î¤Ï·î³ÛÉÔÍ×¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAIµ¡Ç½¡£💸
¡ÖAuralAI¡×ËÜÂÎ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇChatGPT-4o¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¦ËÝÌõ¡¦Í×Ìó¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿4¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£🤖¢¨
¡¦Ê¸»úµ¯¤³¤·
¡ÖAuralAI¡×¤ÇÏ¿¤Ã¤¿Ï¿²»¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»À¼¤òÇ§¼±¤·¼«Æ°¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤ËÊÑ´¹¡£ºÇÂç100¼ïÎà¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÀ¼¤Ë¤·¤Æ½Ö»þ¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤ä³°¹ñ¸ì¤Ç¤Î¹ÖµÁ¤Î¥á¥âºîÀ®¤Ë¤â½ÅÊõ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡£AI¤Ë¤è¤êÀ¼¼Á¤òÇ§¼±¤·¡¢ÏÃ¤·¼ê¤´¤È¤ËÊ¸¾Ï¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Ó¥åー¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¼èºà¤¹¤ë¿Í¤È¼èºà¤µ¤ì¤ë¿Í¤ËÊ¬¤±¤ëÊÔ½¸ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤ÆÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¤â²ÄÇ½¡Ê¢¨¡Ë¡£
¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ï11¼ïÎà¤Î¤ß¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¥ê¥¹¥È¤Ï²¼µ¤Î¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦AIÍ×Ìó¡õ¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×²½
Ï¿²»ÆâÍÆ¤òAI¤ÇÍ×Ìó¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²ñµÄ¤Ê¤ÉÏ¿²»¤ÎÆâÍÆ¤ò»ë³Ð²½¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºîÀ®¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¦Æ±»þËÝÌõ
¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÏÆ±»þËÝÌõµ¡Ç½¡ÊÊ¹¤¼è¤êËÝÌõ¡Ë¤âÅëºÜ¡£Áê¼ê¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÏÃ¤òÀº³Î¤ËÊ¹¤¼è¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÀßÄêºÑ¤ß¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤·¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ²ñµÄ¤ä¹ÖµÁ¡¢»úËë¤Î¤Ê¤¤³°¹ñ¸ìÆ°²è¤Î»ëÄ°¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¡ª
Bluetooth5.2ºÎÍÑ¡¢
¤è¤ê¥·°ì¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¤ò
Bluetooth5.2 µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÄãÃÙ±ä¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Bluetooth5.2¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÂ®ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖAuralAI¡×¤ÇÏ¿¤Ã¤¿Ï¿²»¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É²ÄÇ½¡£
Á´Êý°Ì¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¼é¤ë
🔑¥íー¥«¥ë¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ¤®¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤Ë²¡¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£
64GB/128GBÂçÍÆÎÌÆâÂ¢¼°¥¹ËÎ¥ì°ì¥¸
⌛Ìó500»þ´Ö¤ÎÏ¿²»¥Çー¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë64GB¤ÈÌó1,000»þ´Ö¤ÎÏ¿²»¥Çー¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë128GB¤Î2¼ïÎà¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸»ÄÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»×¤¦Â¸Ê¬µÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ö²»³Ú¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÝÂ¸¡¦ºÆÀ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò¡ÖAuralAI¡×¤ËÅ¾Á÷¤·¡¢¹â²»¼Á¤ÎMP3 ¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÉÕÂ°¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥Ö¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈËþºÜ
¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯🎤
¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤ÈAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Áû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¦¥¹¥Ôー¥«ーÅëºÜ🔊
ÆâÂ¢¥¹¥Ôー¥«ー¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¿²»ÆâÍÆ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¡£
¡¦°¡±ô¹ç¶âÀ½ãþÂÎ🦾
°¡±ô¹ç¶âÀ½¤Î¶âÂ°ãþÂÎ¤Ï¥·¥ë¥ー¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÑµ×À¤È¹âµé´¶¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦USB-C¥Ýー¥È⚡
USB Type-C¥Ýー¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Çー¥¿Å¾Á÷¤È½¼ÅÅ¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¡£
72»þ´Ö¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ～¡¡¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¡～
±þÊç¾ò·ï¡§
1.XÅê¹Æ¤ò¡Ú¥ê¥Ý¥¹¥È🔁¡Û¡§https://x.com/RJCLIFF3/status/2010621167527178642
µ¯°Æ¼Ô¤Î¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡ÚÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡Û¡§https://line.me/R/ti/p/@835nywwq?oat_c
2.ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤Ç¡Ö(¥Ïー¥È)️¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ò¡Ú¥¯¥ê¥Ã¥¯ ¡Û
3.¡ÖAI + X¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾ + CAMPFIRE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡×¤òLINE¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÊÀ¼Ò¤Ë¡ÚÁ÷¿®(¥áー¥ë)️¡Û
¡ú¾åµ¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢5%OFF¥¯ー¥Ý¥ó¤òLINE¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤ÆÁ÷¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://camp-fire.jp/projects/915796/view
ºÇÂç31¡óOFF¸ÂÄê¥ê¥¿ー¥ó¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯～
🔊¸ÂÄê140Âæ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ªÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸ :
https://camp-fire.jp/projects/915796/view