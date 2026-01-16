¡ÚÊ¡Åç¸©ÈØÄôÄ®¡ÛÈØÄô»³·ÅÆü»û»ñÎÁ´Û¤¬¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç½é¤á¤Æ¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡Ê¡Åç¸©ÈØÄôÄ®¡ÊÄ®Ä¹¡§º´Æ£½ß°ì¡¢°Ê²¼ÈØÄôÄ®¡Ë¤Ë¤¢¤ëÈØÄô»³·ÅÆü»û»ñÎÁ´Û¤¬ÎáÏÂ£·Ç¯12·î16Æü¤Ë´Ä¶¾Ê¤Î¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¢¨£±¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯1·î15Æü¤ËÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ëº´Æ£Ä®Ä¹¡¢´Ä¶¾ÊÅìËÌÃÏÊý´Ä¶»öÌ³½ê Åì²¬»öÌ³½êÄ¹¡¢NPOË¡¿Í¤ªー¤Ç¤é¤¹ º£ÌîÍý»öÄ¹
¡¡Ê¡Åç¸©¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£µ·ï¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÇ§Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÈØÄôÄ®¤¬¸©Æâ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÈØÄôÄ®¤ÈÏ¢·È³èÆ°¼Â»Ü¼ÔNPOË¡¿Í¤ªー¤Ç¤é¤¹¤Î¶¦Æ±¿½ÀÁ¡Ë¡£
¡¡ÈØÄôÄ®¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀë¸À¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤È²óÉü¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤È¤Ï¡Ä´Ä¶¾Ê¡¦¹ñ¸ò¾Ê¡¦ÇÀ¿å¾Ê¤¬ÃÏ°èÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÁý¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¡Ê·×²è¡Ë¤òÇ§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¶è°è¤ò¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀÃÏ¡¢Î¤ÃÏÎ¤»³¡¢´ë¶ÈÎÓ¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö¤ä´ë¶ÈÅù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§Äê¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÅù¤¬»Ù±ç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢´ë¶È¤¬ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ÚÌÀ½ñ¤ò´Ä¶¾Ê¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÅù¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥ÈÇ§Äê¥í¥´¥Þー¥¯
¢£¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈØÄô»³·ÅÆü»û»ñÎÁ´Û¡ÊÊ¡Åç¸©ÌíËã·´ÈØÄôÄ®ÈØÄô»ûÀ¾38¡Ë¡¡£±¡¥£±£· ha
¢£ÆÃÄ§
Äí±àÆâ¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¿åÉ´Áª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÈØÄôÀ¾»³Ï¼Í¯¿å·²¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÎ¶¥±ÂôÍ¯¿åÅù¤«¤é°ú¤¤¤¿¿å¤ä²ÖÀî¤«¤é°ú¤¤¤¿ÃÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¹©¤ÎÄí±à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄ®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¸¤Êª¥â¥ê¥¢¥ª¥¬¥¨¥ë¤ä¡¢ËÜÍè¤ÏÍ¯¿å¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë´Ë¤ä¤«¤ÊÎ®¤ì¤Î¾®Àî¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Û¥È¥±¥É¥¸¥ç¥¦¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤Î»ØÉ¸À¸Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ï¥¬¥Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÌ¾¿å¤ÎÄ®¤Ð¤ó¤À¤¤¡×¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿Ë¤«¤ÊÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¥Û¥È¥±¥É¥¸¥ç¥¦
¥â¥ê¥¢¥ª¥¬¥¨¥ë¡ÊÍñ²ô¡Ë
¥µ¥ï¥¬¥Ë
¢£Ç§Äê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.Äí±àÆâ¤ËÌ¾¿å¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È
£².Ä®Æâ³°¤ÎÊý¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
£³.»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¿åÊÕ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
£´.»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄ®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¿Í°÷Åª¡¦¶âÁ¬Åª¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃÓ¤ÎÅ¥¤µ¤é¤¤¤Ê¤É¤Îºî¶È¤òÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼Â»Ü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿å¤ä¤½¤³¤Ë½»¤àÀ¸¤Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÈØÄô»³·ÅÆü»û»ñÎÁ´Û¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡Åç¸©ÈØÄôÄ®¤È¤Ï
ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éËÌ¤ØÌó200km¡¢²ñÄÅËßÃÏ¤ÎÅìËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÈØÄô»³¤ò´Ö¶á¤Ë¶Ä¤®¸«¤ë»³»ç¿åÌÀ¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¡£Ê¿°Â»þÂå½é´ü¤ÎÌ¾ÁÎ¡ÖÆÁ°ì¡Ê¤È¤¯¤¤¤Ä¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÎ©¤µ¤ì¤¿·ÅÆü»û¡Ê¤¨¤Ë¤Á¤¸¡Ë¤òÍ¤¹¤ë²ñÄÅÊ©¶µÊ¸²½È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ä®¤Ç¤¹¡£