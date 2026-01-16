¥¨ー¥ë¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÂåÍýÅ¹°ÑÂ÷·ÀÌóÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤» | ÊÝ¸±¤Î°ì³çÈæ³Ó¡¦¸«ÀÑ¤â¤ê¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

Sasuke Financial Lab³ô¼°²ñ¼Ò


ÊÝ¸±¤Î°ì³çÈæ³Ó¡¦¸«ÀÑ¤â¤ê¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡Êhttps://konohoken.com/¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSasuke Financial Lab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾°æ À¶Î´¡Ë¤Ï¡¢¥¨ー¥ë¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ºÂô ÃÎ»Ê¡Ë¤ÈÂåÍýÅ¹°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥¨ー¥ë¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò


ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÌ«2-2-8 CK¥Ó¥ë4³¬


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ºÂô ÃÎ»Ê


Web¥µ¥¤¥È¡§https://yell-lpi.co.jp/



▎¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¤È¤Ï
URL¡§https://konohoken.com/


¡Ö¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡×¤Ï¡¢ÊÝ¸±Áª¤Ó¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤­¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£ ÊÝ¸±¤Î¸«ÀÑ¤ê¡¦Èæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¡¦¿½¹þ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ëÀ¤³¦¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¤ÏÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¤äÀìÌç²È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð»þ¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢ÊÝ¸±¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



▎¿Íµ¤¤ÎÊÝ¸±¥é¥ó¥­¥ó¥°


Åö¼Ò¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¥é¥ó¥­¥ó¥°¤«¤éÈæ³Ó¡¦¤´¸¡Æ¤Äº¤±¤Þ¤¹¡ÊÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£


À¸Ì¿ÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/


°åÎÅÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/medical/


¤¬¤óÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/cancer/


»°Âç¼ÀÉÂÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/three-major/


½÷À­°åÎÅÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/medical/lady/


»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤±»àË´ÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/relax/


»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤±°åÎÅÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/medical/relax/


»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤±¤¬¤óÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/cancer/relax/


½¢¶ÈÉÔÇ½ÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/disability/


³Ø»ñÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/child-education/


Äê´üÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/term-life/


½ª¿ÈÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/whole-life/


¼ýÆþÊÝ¾ãÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/family-income/


²ð¸î¡¦Ç§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/nursing-care/


¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/annuity/


³°²ß·ú¤ÆÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/foreigncurrency/


ÊÑ³ÛÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/variable/


°ì»þÊ§¤¤½ª¿ÈÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/single-premium-whole-life/


Ë¡¿ÍÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/corporate-insurance/


¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/car/


¥Ð¥¤¥¯ÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/bike/


¼«Å¾¼ÖÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/bicycle/


²ÐºÒÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/fire/


²ÈºâÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/fire/furniture/


¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/pet/


³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/travel/



▎360ÅÙÈæ³Ó


¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÊÝ¸±¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ò¹àÌÜÊÌ¤ËÉ½·Á¼°¤Ç²£Èæ³Ó¤Ç¤­¤ë¥Úー¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°½ç¡×¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤Î°Â¤¤½ç¡×¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤Î¹â¤¤½ç¡×¤ÎÊÂ¤ÓÂØ¤¨¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¤ÎÉ½¼¨ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£


À¸Ì¿ÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/compare/


°åÎÅÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/medical/compare/


¤¬¤óÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/cancer/compare/


½÷À­°åÎÅÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/medical/lady/compare/


»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤±»àË´ÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/relax/compare/


»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤±°åÎÅÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/medical/relax/compare/


»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÊý¸þ¤±¤¬¤óÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/cancer/relax/compare/


½¢¶ÈÉÔÇ½ÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/disability/compare/


Äê´üÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/term-life/compare/


½ª¿ÈÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/whole-life/compare/


¼ýÆþÊÝ¾ãÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/life/family-income/compare/


²ð¸î¡¦Ç§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/nursing-care/compare/


¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/car/compare/


¼«Å¾¼ÖÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/bicycle/compare/


¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/pet/compare/


³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¡§https://konohoken.com/travel/compare/



▎Sasuke Financial Lab³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


▶ ´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sasukefinlab.com/


▶ ¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡§https://konohoken.com/


▶ ¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡§https://www.navinavi-hoken.com/



Åö¼Ò¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ëÀ¤³¦¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄê¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡Ö¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡×¤Î±¿±Ä¡¢¤Þ¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÊÝ¸±¶È³¦¸þ¤±¤ËDX¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡×¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤Î¸«ÀÑ¤ê¡¦Èæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¡¦¿½¹þ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¤äÀìÌç²È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð»þ¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢ÊÝ¸±¤ò¸¡Æ¤¡¦¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£



▎²ñ¼Ò³µÍ×


²ñ¼ÒÌ¾¡§ Sasuke Financial Lab³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://sasukefinlab.com/¡Ë


ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ë2³¬ FINOLABÆâ


ÀßÎ©¡§ 2016Ç¯3·î


ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾°æ À¶Î´


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹»ö¶È¡¢InsurTech»ö¶È


¡Ö¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¡×


URL¡§https://konohoken.com/


¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀáÌó¡£¡×


URL¡§https://www.navinavi-hoken.com/



▎¸ø¼°SNS


- X¡ÊµìTwitter¡Ë

¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª https://twitter.com/konohoken/


SasukeFinancialLab³ô¼°²ñ¼Ò https://twitter.com/sasukefinlab/


- Facebook

¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª https://www.facebook.com/konohoken.sasuke/


SasukeFinancialLab³ô¼°²ñ¼Ò https://www.facebook.com/sasukefinanciallab/


- Instagram

¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¥é¥Ü | ÊÝ¸±¤È¤ª¶â¤Î¸¦µæ½ê https://www.instagram.com/konohoken/


- YouTube

¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª¥é¥Ü https://www.youtube.com/@konohokenlab


¥³¤Î¤Û¤±¤ó¡ª https://www.youtube.com/channel/UCGot8vRDB4rXwoWssHTzP7Q


SasukeFinancialLab³ô¼°²ñ¼Ò https://www.youtube.com/channel/UCkByyiu_huaFKOycO-KyNlA