¥«¥Ê¥À¡¦¥í¥Ã¥ー»³Ì®¤Î¥ë¥¤ー¥º¸ÐÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¿¼¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤È¥¢¥¯¥¢¤Î¿§ºÌ¡¢¤½¤Î±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ìµ±¤¤ò½É¤·¤¿»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVen ¡õ Qu¡Ê¥Ù¥ó¥¥åー¡Ë¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
1930 VOLANTE
¥Þー¥µ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1-7-9 TQ³ý¾ìÄ® 4F¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÌî ¹À»Ë)¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÂç¼«Á³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVen ¡õ Qu¡Ê¥Ù¥ó¥¥åー¡Ë¡×¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
URL:https://venandqu.jp/(https://venandqu.jp/)
¢£Ven ¡õ Qu Story
Ven & Qu ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥í¥Ã¥ー»³Ì®¤ËÐÊ¤àÈþ¤·¤¤ ¥ì¥¤¥¯¡¦¥ë¥¤ー¥º ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¡¤ßÅÏ¤ë¸ÐÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¿¼¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤È¥¢¥¯¥¢¤Î¿§ºÌ¡¢¤½¤Î±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ìµ±¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸Ð¤È¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò½É¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¥À¡¦¥í¥Ã¥ー»³Ì®¤Î¥ë¥¤ー¥º¸Ð
¢£Our Belief ¡¡― »ä¤¿¤Á¤Î¿®Ç° ―
°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ÎÂ®¤¤»þÂå¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÌÞÏÀ¡¢Ê¸²½¤µ¤¨¤â¾ï¤ËÊÑ²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÏÓ»þ·×¤Ï¾ï¤ËÊÑ¤ï¤é¤ÌÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë»þ¤ò¹ï¤àÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÊÂ³¤¹¤ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£Ven & Qu ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤ÄÏÓ»þ·×¤³¤½¤¬¡¢²áµî¤ò±Ç¤·¡¢¸½ºß¤ËÂ©¤Å¤¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ven & Qu¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÜ¼Á¤ò¿·¤·¤¤´¶À¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1960 DOME
¢£Philosophy¡¡― »þ¤ò¤á¤°¤ëÎ¹ ―
ÏÓ»þ·×¤ÎÎò»Ë¤Ï16À¤µª¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Áõ¾þÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ä¥¢ー¥à¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãµ¸¡²È¤äÈô¹Ô»Î¤Ë¤«¤«¤»¤Ê¤¤Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎËµ¤é¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£20À¤µª½éÆ¬¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂçÀï¤ò·Ð¤Æ¼Ò²ñ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢ÏÓ»þ·×¤Ï¼ÂÍÑÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÄÀ¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò±Ç¤¹Â¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¤ÎÀºÌ©¤Êµ¡³£¼°¤«¤é¡¢¥¯¥©ー¥Ä¤Ë¤è¤ë³×¿·¤Þ¤Ç¡¢»þ·×¤Å¤¯¤ê¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¾ï¤Ë·Ý½Ñ¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ven & Qu ¤Ï¡¢¤³¤ÎË¤«¤ÊÅÁÅý¤ÈÎò»Ë¤Ë·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¡¢¸½Âå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡£ ¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»þ·×¤Å¤¯¤ê¤ÎÅ¯³Ø¤Ç¤¹¡£
1950 GEM
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¦¥©¥Ã¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ·×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ¯Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤´¶¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°àú¤Ê¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1¤Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥íー¥ó¥Á¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Ìó1Ç¯È¾¤â¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ê¥µー¥Á¡¦¥Ç ¥¶¥¤¥ó¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¤È¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦1930 VOLANTE
1930A
1930B
1930C
1930A-BL
1930B-BRL
1930C-BRL
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/23718/table/166_1_5318df1b0cf94cbc3f7cb5641fd21a77.jpg?v=202601161152 ]
¡¦1960¡¡DOME¡¡
1960A
1960B
1960D
1960B-BL
1960D-BRL
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/23718/table/166_2_591587f9a8a8df195bcd3702a85b4ade.jpg?v=202601161152 ]
¡¦1950 GEM
1950A
1950C
1950F
1950A-BL
1950B-BL
1950C-BRL
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/23718/table/166_3_b28718f6dc49496aa16af27cfe54e0c0.jpg?v=202601161152 ]
¢£¥íー¥ó¥Á¾ðÊó¾ÜºÙ
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Ven ¡õ Qu¡Ê¥Ù¥ó¥¥åー¡Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆüËÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤Ç¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£ÆüËÜÁíÍ¢ÆþÂåÍýÅ¹
¼ÒÌ¾:¥Þー¥µ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ:¢©103-0014 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1-7-9 TQ³ý¾ìÄ® 4F
TEL.03-3527-3920
URL:https://www.marsainc.co.jp