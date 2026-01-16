¡Ú¥¨¥¹¥Æー¡Û¡È¤¹¤°¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤·¤Þ¤¨¤ë¡É¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î°áÎàÍÑ¾Ã½¥¹¥×¥ìー¡Ö¾Ã½ÎÏ NOTE °áÎàÍÑ¥¹¥×¥ìー¡×¤ò¿·È¯Çä
¥¨¥¹¥Æー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥¹¥Æー¡Ë¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÍýÁÛ¤Î¼ýÇ¼´Ä¶ºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖNOTE¡Ê¥Îー¥È¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤«¤é¡¢»ÈÍÑ¸å¤â¡È¤¹¤°¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤·¤Þ¤¨¤ë¡É¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î°áÎàÍÑ¾Ã½¥¹¥×¥ìー¡Ö¾Ã½ÎÏ NOTE °áÎàÍÑ¥¹¥×¥ìー¡×¤ò2·î12Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤Ï¡Ò¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡Ó¤È¡Ò¥µ¥Ü¥ó¡Ó¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬Åù¤Ç¤Î¼ÂÀª²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß767±ßÁ°¸å¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉÃîºÞ¤Î¡Ö¥à¥·¥åー¥ÀNOTE¡Ê¥Îー¥È¡Ë ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ¡×¤È¡Ö¥à¥·¥åー¥À NOTE ¡Ê¥Îー¥È¡Ë°ú¤½Ð¤·¡¦°áÁõ¥±ー¥¹ÍÑ¡×¤Ë¡Ò¥Õ¥êー¥¸¥¢¡Ó¤Î¹á¤ê¤ò¡¢½ü¼¾ºÞ¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È NOTE¡Ê¥Îー¥È¡Ë ÃÖ¤·¿¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¤Ï¡Ò¥µ¥Ü¥ó¡Ó¤Î¹á¤ê¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â2·î12Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥à¥·¥åー¥À NOTE ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ¡×¤ÎÅ¹Æ¬Åù¤Ç¤Î¼ÂÀª²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß1,032±ßÁ°¸å¡¢¡Ö¥à¥·¥åー¥À NOTE °ú¤½Ð¤·¡¦°áÁõ¥±ー¥¹ÍÑ¡×¤ÏÆ±932±ßÁ°¸å¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È NOTE ÃÖ¤·¿¥¿¥¤¥×¡×¤ÏÆ±437±ßÁ°¸å¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡¢¥µ¥Ü¥ó
¾Ã½ÎÏ NOTE °áÎàÍÑ¥¹¥×¥ìー
¡Ö¾Ã½ÎÏ NOTE °áÎàÍÑ¥¹¥×¥ìー¡×¤Ï¡¢¡È¤¹¤°¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤·¤Þ¤¨¤ë¡É¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î°áÎàÍÑ¾Ã½¥¹¥×¥ìー¤Ç¤¹¡£¡È¥É¥é¥¤¾Ã½¡É¤Ç»ÈÍÑ¸å¤â°áÎà¤ò´¥¤«¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢°áÎà¤ò¤¹¤°¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢¥ê¥êー¤ä¥íー¥º¤Ê¤É¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ò¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡Ó¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¤È¥à¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¡Ò¥µ¥Ü¥ó¡Ó¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ÏNOTE¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¤òÅÁ¤¨¤ëÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¥ìー¤Î¸ª¸ý¤Ë¤Ï¥«¥Ðー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËÀ½ÉÊËÜÂÎ ¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡¢¥µ¥Ü¥ó
»ÈÍÑ¥·ー¥ó
¡Ú³«È¯ÇØ·Ê¡Û
°áÎàÍÑ¾Ã½¥¹¥×¥ìー¤Î¸½»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¡¢¡È¹ØÆþ½Å»ëÅÀ¡É¤È¡ÈËþÂÅÙ¡É¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í(¥¨¥¹¥ÆーÄ´¤Ù)¡¢¡È¹ØÆþ½Å»ëÅÀ¡É¤Î²óÅúÎ¨¤¬20¡ó°Ê¾å¤Î¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡ÖÂ®´¥¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡×¤Î¡ÈËþÂÅÙ¡É¤Î¤ß¤¬50¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢¥¹¥×¥ìー¤Î¡ÈÂ®´¥À¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö´¥¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ËÌá¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¡×¡Ö¥¹¥×¥ìー¤Ç¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë°áÎà¤ò¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ËÌá¤¹¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¹¥×¥ìー¸å¤Ë¤¹¤°¤ËÃå¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î°áÎàÍÑ¾Ã½¥¹¥×¥ìー¡Ö¾Ã½ÎÏ NOTE °áÎàÍÑ¥¹¥×¥ìー¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥à¥·¥åー¥ÀNOTE ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ¡×¡Ö¥à¥·¥åー¥À NOTE °ú¤½Ð¤·¡¦°áÁõ¥±ー¥¹ÍÑ¡×
¡Ö¥à¥·¥åー¥À NOTE¡×¤Ï¡¢¼ýÇ¼¶õ´ÖÆâ¤ËÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë°áÎàÍÑËÉÃîºÞ¤Ç¤¹¡£¸·Áª¤·¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ª¥¤¥ë¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¡¢¾å¼Á¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬¼ýÇ¼¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê°áÎà¤òÌó1Ç¯´ÖÃî¤«¤é¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ¥«¥ÓºÞÇÛ¹ç¤Ç¥«¥Ó¤ÎÈ¯°é¤òÍÞ¤¨¡¢¼ýÇ¼¶õ´Ö¤Ë¥À¥Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡Ö¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ¡×¤È¡Ö°ú¤½Ð¤·¡¦°áÁõ¥±ー¥¹ÍÑ¡×¤È¤â¤Ë¡Ò¥Õ¥êー¥¸¥¢¡Ó¤Î¹á¤ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¾Ã½ÎÏ NOTE ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¹á¤ê¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢À¡¤ßÅÏ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥êー¥¸¥¢¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ¡¢°ú¤½Ð¤·¡¦°áÁõ¥±ー¥¹ÍÑ
¡Ê¢¨1¡Ë¥Þ¥À¥Ë¤ä¥¤¥¨¥À¥Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È NOTE ÃÖ¤·¿¥¿¥¤¥×¡×
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È NOTE ÃÖ¤·¿¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢¼ýÇ¼¶õ´Ö¤Ë¾å¼Á¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡¢ÃÖ¤·¿¤Î½ü¼¾ºÞ¤Ç¤¹¡£¼¾µ¤¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ÇÍýÁÛ¤Î¼ýÇ¼¶õ´Öºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
É¸½à½ü¼¾ÎÌ¤Ë´ð¤Å¤¯µÛ¼¾¥¹¥Ôー¥É¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¤¹¡£ÂÞ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤ä²¼ÂÌÈ¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ýÇ¼¶õ´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎÍÆ´ï¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤º¤Ë¼Î¤Æ¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ë¡¢Í¥²í¤Ê¥à¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¹á¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾å¼Á¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤À¶·é´¶¤¢¤ë¡Ò¥µ¥Ü¥ó¡Ó¤Î¹á¤ê¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢NOTE¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤ÎÀ¶·é¤ÊÇò¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÆ§½±¤·¡¢¼ýÇ¼¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤¸¤à¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍÆ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¸½à½ü¼¾ÎÌ¤Ï350mL¤Ç¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËÀ½ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢ËÜÂÎ
¡Ê¢¨2¡ËÃÖ¤·¿¤Î¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È¡Ê±ö²½¥«¥ë¥·¥¦¥àÀ½ÉÊ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½à½ü¼¾ÎÌ¤Ë´ð¤Å¤¯µÛ¼¾¥¹¥Ôー¥É¤¬¹â¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥¦¥Á¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ
¡ÖNOTE¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOTE¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ãî¿©¤¤¤ä¥Ë¥ª¥¤¡¢¼¾µ¤¤È¤¤¤Ã¤¿°áÎà¤ä¼ýÇ¼¶õ´Ö¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÂÐºö¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÍýÁÛ¤Î¼ýÇ¼´Ä¶ºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯È¯Çä¤ÎËÉÃîºÞ¡Ö¥à¥·¥åー¥À NOTE ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¾Ã½Ë§¹áºÞ¡Ö¾Ã½ÎÏ NOTE ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ¡×¤È½ü¼¾ºÞ¡Ö¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È NOTE ÃÖ¤·¿¥¿¥¤¥×¡×¤òÈ¯Çä¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡Ö¾Ã½ÎÏ NOTE °áÎàÍÑ¥¹¥×¥ìー¡×¤òNOTE¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¦ÉÊº¸¤«¤é¡Ë¡Ö¥à¥·¥åー¥À NOTE ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡×¡¢¡Ö¾Ã½ÎÏ NOTE ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ ¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È NOTE ÃÖ¤·¿¥¿¥¤¥× ¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡×
À½ÉÊ¾ðÊó
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§¾Ã½ÎÏ NOTE °áÎàÍÑ¥¹¥×¥ìー
¡¦²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¡¿Å¹Æ¬¼ÂÀª²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß767±ßÁ°¸å
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î12Æü
¡¦¥ëー¥È¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¡¦¹á¤ê¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥êー¡¢¥µ¥Ü¥ó
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§240mL
¡¦À®Ê¬¡§¿¢ÊªÃê½Ð¾Ã½ºÞ¡¢¹áÎÁ¡¢¥¨¥¿¥Îー¥ë
¡¦½éÇ¯ÅÙÈÎÇäÌÜÉ¸¡§·×63Ëü¸Ä
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§¥à¥·¥åー¥À NOTE ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÍÑ
¡¦²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¡¿Å¹Æ¬¼ÂÀª²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ1,042±ßÁ°¸å
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î12Æü
¡¦¥ëー¥È¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¡¦¹á¤ê¡§¥Õ¥êー¥¸¥¢
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§3¸Ä
¡¦À®Ê¬¡§¥×¥í¥Õ¥ë¥È¥ê¥ó¡ÊËÉÃîÀ®Ê¬¡Ë¡¢¥¤¥½¥Á¥¢¥¾¥ê¥ó·ÏËÉ¥«¥ÓºÞ¡¢¹áÎÁ
¡¦½éÇ¯ÅÙÈÎÇäÌÜÉ¸¡§¥·¥êー¥º·× 32Ëü¸Ä
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§¥à¥·¥åー¥À NOTE °ú¤½Ð¤·¡¦°áÁõ¥±ー¥¹ÍÑ
¡¦²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¡¿Å¹Æ¬¼ÂÀª²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ932±ßÁ°¸å
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î12Æü
¡¦¥ëー¥È¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¡¦¹á¤ê¡§¥Õ¥êー¥¸¥¢
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§24¸Ä
¡¦À®Ê¬¡§¥¨¥ó¥Ú¥ó¥È¥ê¥ó(ËÉÃîÀ®Ê¬)¡¢¥¤¥½¥Á¥¢¥¾¥ê¥ó·ÏËÉ¥«¥ÓºÞ¡¢¹áÎÁ
¡¦½éÇ¯ÅÙÈÎÇäÌÜÉ¸¡§¥·¥êー¥º·× 32Ëü¸Ä
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§¥É¥é¥¤¥Ú¥Ã¥È NOTE ÃÖ¤·¿¥¿¥¤¥×
¡¦²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¡¿Å¹Æ¬¼ÂÀª²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ437±ßÁ°¸å
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î12Æü
¡¦¥ëー¥È¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¡¦¹á¤ê¡§¥µ¥Ü¥ó
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§1¸Ä / µÛ¼¾ÎÌ350mL
¡¦À®Ê¬¡§±ö²½¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¹á¤êÉÕ¤¥Óー¥º¡ÊµÛÌýÀ¼ù»é¡¢¹áÎÁ¡Ë
¡¦½éÇ¯ÅÙÈÎÇäÌÜÉ¸¡§23Ëü¸Ä