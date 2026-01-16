ÂåÉ½¤ÎÌîÏ¤·òÂÀ¤¬¡Ö¼¡À¤Âå¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡×¤ÎÍ½Áª¿³ºº°÷¤ËÁª½Ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡§À¾¹¾ È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6058¡¢°Ê²¼¥Ù¥¯¥È¥ë¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿SaaS»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËTechÎÎ°è¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîÏ¤ ·òÂÀ¡¢°Ê²¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍMeltingPot¡ÊMeltingHack¡Ë¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¼¡À¤Âå¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ÎÌîÏ¤¤¬Í½Áª¡Ê¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡Ë¤Î¿³ºº°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÍ½Áª¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¶È³¦¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥ë¥É2026¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦Æâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼¡À¤Âå¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¼«Æ°¼Ö ¡ß À¸À®AI¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡È°ÜÆ°¼êÃÊ¡É¤«¤é¡È¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Îºß¤êÊý¤òÃµ¤ë¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ç¤¹¡£IT¡¢À½Â¤¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¶âÍ»¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢°Û¶È¼ï¡¦°ÛÊ¬Ìî¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó·Ð¸³¤òÌä¤ï¤º¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¡¦¥µー¥Ó¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Áー¥à¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥ë¥É2026¡×Æâ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¥ー¥Þ¥ó¤äÅê»ñ²È¤òÁ°¤ËºÇ½ª¥Ô¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÌîÏ¤¤ÏÍ½Áª¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤Î¼ÂÁõ¤ª¤è¤Ó»ö¶È²½¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼Â±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÉ¾²Á¤·¡¢µ»½Ñ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Î¾ÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢AI¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAvaMo¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¹â¤¤²Á³ÊÂÐ¸ú²ÌÀ¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹À¡¢¤µ¤é¤ËÎÑÍýÀ¡¦°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö2025Ç¯Æü·ÐÍ¥½¨À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAvaMo¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¹¹ð¤Ë¤è¤êÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤¬½¾ÍèÈæ2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿»öÎã¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ê²ñ¡¦¿Ê¹ÔÌò¤òÃ´¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAI¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¡¦¶È³¦¤Ç¤Î¼Â±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼Â¸½À¤È¾ÍèÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¿³ºº´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ÎÍ½Áª¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤ò¼´¤Ë¡¢Áí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. µ»½ÑÅª´ÑÅÀ
À¸À®AI¡ÊÆÃ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëµ»½Ñ¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ»½Ñ¡Ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡¦µ»½ÑÅª¤Ê¼ÂÁõÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤µ
¡¦¤½¤Îµ»½ÑÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼Â±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÍ¸ú¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
£². »º¶ÈÅª´ÑÅÀ
¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖºÜÂÎ¸³¡¢±¿Å¾ÂÎ¸³¡¢ÊªÎ®¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Î¹ÈÏ¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡¦¡Ö5ÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö2ÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÄó¼¨¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«
¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£Í½Áª¿³ºº°÷°ìÍ÷
¡¦ÄÅËÜ ³¤ »á
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë ¾ïÇ¤¶¨µÄ°÷
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ë¥Õ¥¡¥¦¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO
¡¦¹â¶¶ ¸÷ÂÀÏº »á
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë ¶¨µÄ°÷
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAVILEN ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¦ÌîÏ¤ ·òÂÀ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë ¶¨µÄ°÷
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë ¼¹¹ÔÌò°÷·ó¥°¥ëー¥×CTO
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ÂåÉ½¼èÄùÌò
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
»ä¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼ÂÌ³¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤ÎÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ë·Á¤Ø¤È¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿·¤·¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ä»º¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤È¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¸½¾ì¤Ç²ÁÃÍ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¼Â¸³¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤È¤¤¤¦¼Â¼Ò²ñ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ä¼ÂÁõ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢´î¤ó¤Ç¿³ºº°÷¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖAI¤Î²ÄÇ½À¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¡¢Ã¯¤â¤¬Ì¤Íè¤ËÆ´¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤â¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ»½Ñ¤È¸½¼Â¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¼¡À¤Âå¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®AI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¼«Æ°¼Ö ¡ß ¥Ò¥È ¡ß ¥Ú¥¤¥ó¡¿¥Ëー¥º¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍMeltingPot¡ÊMeltingHack¡Ë
¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë
¡ãÍ½Áª¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～ 1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò Event Space¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡Ë
¡ãËÜÀï¡§ºÇ½ª¥Ô¥Ã¥Á¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ê¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥ë¥É2026¡Ë
¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¾ÜºÙURL¡§https://luma.com/5k0gx04a
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëPR´ë¶È¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÃæ³Ë»ö¶È¤È¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×CTO¤ÎÌîÏ¤¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¶âÍ»½Ð¿È¤ÎPM¿Ø¤È¹ñÆâ³°¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤³«È¯»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿AI¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿AI¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹ ¡ÖAvaMo¡Ê¥¢¥Ð¥â¡Ë¡×¤ò³«È¯¡£¸¦½¤¡¦IR¡¦±Ä¶È¡¦¹¹ð¡¦SNSÆ°²è¤ò¡¢½¾ÍèÈæºÇÂç98%¤Î»þ´Ö¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º*¤ÇÀ©ºî²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎPR¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²èÀ¸À®AIµ»½Ñ¡¢AIÀÚ¤êÈ´¤¡¢AI½Ä·¿ÊÑ´¹¤Ê¤É¤ÎÆ°²èAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òTikTok¤äInstagram¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ç§ÃÎ³ÍÆÀ»Üºö¤ØÀïÎ¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦SNS±¿ÍÑ¡¦¹¹ð±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢Ìó100Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¼Â¹ÔÉôÂâ¤ò¼ÒÆâ¤ËÈ÷¤¨¡¢¡ÖAI ¡ß ³«È¯ ¡ß Æ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÅý¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*Åö¼Ò»î»»¡§½¾Íè¤Î30ÉÃÆ°²èÀ©ºî¡Ê12»þ´Ö¡¿Ìó12Ëü±ß¡Ë¤È¡¢AvaMo¤Ë¤è¤ëÆ°²èÀ¸À®¡Ê15Ê¬¡¿Ìó2,400±ß¡Ë¤òÈæ³Ó¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌîÏ¤ ·òÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡§2024Ç¯3·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£17F
URL¡¡¡§https://vectorinc.co.jp/group/offshore-company
ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÍý¹©·Ï¡Ë¤ò½¤Î»¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ë¤Æd¥Ý¥¤¥ó¥È´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤ë¡£2017Ç¯¤è¤êSOMPO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬ÉôÌç¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ÖLINE¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶âÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¼çÆ³¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÊÝ¸±¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¤â¹×¸¥¡£Æâ³ÕÉÜ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ³èÀ²½¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¼±¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
2020Ç¯¤Ë¥ª¥×¥È¥°¥ëー¥×¤Ø»²²è¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÀßÎ©¡£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤È¤·¤Æ2¤Ä¤ÎSaaS»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë¤Æ³«È¯»ö¶È¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢100¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯´Ö15²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¡£
2024Ç¯¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷·ó¥°¥ëー¥×CTO¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëPMI¡ÊM&A¸å¤ÎITÅý¹ç¡Ë¤òÅý³ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¡¦¥ê¥êー¥¹¤ò¿ä¿Ê¡£¼«¿È¤â¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7·ï¤Î³«È¯ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿Ê·Ð¸³¤È¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Æ¥Ã¥¯ÀïÎ¬¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤è¤ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë¤Î¶¨µÄ°÷¤âÌ³¤á¡¢À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤äÍø³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ù¥¯¥È¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO À¾¹¾ È¥»Ê
ÀßÎ©¡¡¡§1993Ç¯3·î30Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£18F
URL¡¡¡§https://vectorinc.co.jp/