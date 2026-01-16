¡Ø¹ÔÄøÉ½¥¯¥é¥¦¥É by NAVITIME¡Ù¡¢¾è¹ç¥Ð¥¹¤Î¡Ö±¿¹Ô´ð½à¿Þ¡×ºîÀ®¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤òÄó¶¡¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾ ·¼²ð¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Âç·¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹ÂÐ±þ¤Î¹ÔÄøÉ½ºîÀ®¥Äー¥ë¡Ø¹ÔÄøÉ½¥¯¥é¥¦¥É by NAVITIME¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡Ö±¿¹Ô´ð½à¿Þ¡×ºîÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢
£±.Âç·¿¼Öµ¬À©¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿±¿¹Ô¥ëー¥ÈºîÀ®¡¦ÊÔ½¸
£².±¿¹Ô´ð½à¿Þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ÎÄÉµ
£³.±¿¹Ô´ð½à¿ÞÍÑÃÏ¿Þ¤Î°ì³ç½ÐÎÏ
¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Äê´ü´Ñ¸÷Ï©Àþ¤Î¥Ä¥¢ー´ë²è¤ä¡¢Ï©ÀþÄê´ü±¿¹Ô¤Î¿·µ¬Ï©Àþ¤ÎÇ§²Ä¿½ÀÁ»þ¤ÎÄó½ÐÍÑ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ã´Åö¼Ô¡¦±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤ÎÂçÉý¤Ê¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¹ÀìÍÑ¥«ー¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ð¥¹¥«ー¥Ê¥Ó¡Ù¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¹Ô´ð½à¿ÞÄÌ¤ê¤ÎÀµ³Î¤Ê±¿¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ÈË¡Îá½å¼é¤ÎÅ°Äì¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡¦²ÝÂê
±¿¹Ô´ð½à¿Þ¤Ï¡¢Î¹µÒ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È±¿Í¢µ¬Â§¤Ë¤Æ¡¢°ìÈÌ¾è¹çÎ¹µÒ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ËºîÀ®¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£±¿¹Ô¥ëー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄäÎ±½ê´Ö¤Îµ÷Î¥¡¢É¸½à±¿Å¾»þ´Ö¡¢¥«ー¥Ö¤äÉý°÷¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©¾ðÊó¡¢±¿Å¾¤ËÃí°Õ¤òÍ×¤¹¤ë´í¸±²Õ½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ÎµºÜ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤ÎºîÀ®¶ÈÌ³¤Ï¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢ÃÏ¿Þ¤ò¼êÆ°¤ÇÊ£¿ôËç½ÐÎÏ¤·¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¥ëー¥ÈÀþ¤äÃí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢´ë²èÃ´Åö¼Ô¤ä±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¾è¹ç¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤è¤ê¡¢¡Ö¸·³Ê¤Ê¥ëー¥È·×²è¤¬É¬Í×¤Ê¾è¹ç¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô´ð½à¿Þ¤ÎºîÀ®¤Ë¤â¡Ø¹ÔÄøÉ½¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¡×¡¢¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜµ¡Ç½¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜµ¡Ç½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
WebÃÏ¿Þ¾å¤Ç¡¢Âç·¿¼Öµ¬À©¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥ëー¥È¤Î¸¡º÷¡¦ÊÔ½¸¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Î¼«Í³¤ÊÄÉµ¡¢¥Çー¥¿¤Î°ì³ç½ÐÎÏ¤Þ¤Ç¤ò¡Ø¹ÔÄøÉ½¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºî¶È»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡¢±¿¹Ô·ÐÏ©¤ä±¿¹Ô´ð½à¿Þ¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿Áö¹Ô¤Ï¡¢Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡Åù¤Î´ØÏ¢Ë¡Îá¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤ò¾·¤¯Í×°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢ºîÀ®¤·¤¿¥ëー¥È¤ò¡Ø¥Ð¥¹¥«ー¥Ê¥Ó¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¼ÂÌ³¾å¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë±¿¹Ô´ð½à¿Þ¤Ë±è¤Ã¤¿Áö¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤È¡¢»ö¶È¼Ô¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢Ë¡Îá½å¼é¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜµ¡Ç½¤ÎÆÃÄ¹
£±. Âç·¿¼Öµ¬À©¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥ëー¥È¸¡º÷¤È¡¢¼«Í³¤ÊÊÔ½¸µ¡Ç½
Âç·¿¥Ð¥¹¤Î¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥ëー¥È¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤Î¥ëー¥ÈÀþ¤ò¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¥ëー¥ÈÄ´À°¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Þ¾å¤Ë¡¢Âç·¿¼Öµ¬À©¤Î¤¢¤ë¶è´Ö¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ä´À°¸å¤Î¥ëー¥È¤ËÂç·¿¼Öµ¬À©¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³ºÅö¶è´Ö¤òÈò¤±¤Æ¥ëー¥È¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Âç·¿¼Öµ¬À©¤ÇÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤ò±¿¹Ô¥ëー¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¹Ôµö²Ä¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¼Öµ¬À©¶è´Ö¤òÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤ÈÀßÄê¤Ç¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£². ÃÏ¿Þ¾å¤Ç¤ÎÆ»Ï©¾ðÊó¡¦Ãí¼á¤ÎÄÉµ
±¿¹Ô´ð½à¿Þ¤ËµºÜ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡¢¥«ー¥Ö¡¦Éý°÷¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©¾ðÊó¤ä¡¢±¿Å¾¤ËÃí°Õ¤òÍ×¤¹¤ë²Õ½ê¤Ê¤É¤ò¡¢Ìð°õ¡¦¿á¤½Ð¤·¡¦¥¹¥¿¥ó¥×Åù¤ÇÃÏ¿Þ¾å¤Ë¼«Í³¤ËÄÉµ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³. ¥Çー¥¿¤Î°ì³ç½ÐÎÏµ¡Ç½
¥ëー¥È¤Î»ÏÅÀ¤«¤é½ªÅÀ¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¡¢¸«¤ä¤¹¤¤½Ì¼Ü¡¦¶è´Ö¤´¤È¤Ë¼«Æ°¤ÇÊ¬³ä¤·¡¢ÃÏ¿Þ²èÁü¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£ÄäÎ±½ê´Ö¤Îµ÷Î¥¤äÉ¸½à±¿Å¾»þ´Ö¡¢Æ»Ï©¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎÃí¼á¤ò´Þ¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢²èÁü¤Þ¤¿¤ÏPowerPoint·Á¼°Åù¤Ç°ì³ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»ñÎÁ¤Î¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½ñ¤¤ä²èÁüÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÞÌÌºîÀ®¤ÎËÄÂç¤Ê¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£´. ¡Ø¥Ð¥¹¥«ー¥Ê¥Ó¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐÏ©´Ö°ã¤¤¤ÎËÉ»ß¤ò»Ù±ç
ºîÀ®¤·¤¿±¿¹Ô´ð½à¿Þ¤Î¥ëー¥È¤ò¡¢¡Ø¥Ð¥¹¥«ー¥Ê¥Ó¡Ù¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ëー¥È¤ò³°¤ì¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¤Î¥ëー¥È¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¹ÔÄøÉ½¥¯¥é¥¦¥É by NAVITIME¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¹ÔÄøÉ½¥¯¥é¥¦¥Éby NAVITIME¡Ù¤Ï¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤äÂßÀÚ¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎSaaS·¿Web¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÂßÀÚ¥Ð¥¹¡ÊÂç·¿¡¦Ãæ·¿¡¦¾®·¿¡¦¥³¥ß¥åー¥¿ー¡Ë¤ò´Þ¤à¼Ö¤È¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¡¢ÅÌÊâ¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¸¡º÷¤äÎÁ¶â·×»»Åù¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸Ä¿Í/ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¡¢MICEÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÄøÉ½ºîÀ®¤ä¸«ÀÑ½ñ¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Î¹¹Ô¤äÂßÀÚ¥Ð¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹¤Î¸òÄÌµ¬À©Åù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ð¥¹¥«ー¥Ê¥Ó¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¤â¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
▶¡Ø¹ÔÄøÉ½¥¯¥é¥¦¥Éby NAVITIME¡Ù¾Ò²ð¥Úー¥¸(https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/)
▶¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/inquiry)
¡ü¥Ð¥¹ÀìÍÑ¥«ー¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ð¥¹¥«ー¥Ê¥Ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´¹ñ¤Î´Ñ¸÷¤äÂßÀÚ¥Ð¥¹¢¨¤Î¸òÄÌµ¬À©Åù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥ëー¥È¸¡º÷¡¢¼Ö¹â¡¦¼ÖÉý¡¦Âç·¿¼Öµ¬À©¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î½ÂÂÚ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÂç·¿¥Ð¥¹Ãó¼Ö¾ì¤Î¸¡º÷¡¢·Ê´Ñ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Âç·¿¡¦´Ñ¸÷¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿¥Ð¥¹¤Î¸òÄÌµ¬À©¾ðÊó¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ë¥¢¥¤¥³¥óÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢²»À¼È¯ÏÃ¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡ËÜ¥¢¥×¥ê¤ÎÂÐ±þÈÏ°Ï¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ë¤ÆÉáÄÌ¾èÍÑ¼«Æ°¼Ö¡¢½àÃæ·¿¾èÍÑ¼«Æ°¼Ö¡¢Ãæ·¿¾èÍÑ¼«Æ°¼Ö¡¢Âç·¿¾èÍÑ¼«Æ°¼Ö¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢·ë¼ÖÎ¾¡¢ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
▶¥¢¥×¥ê¾Ò²ð¥µ¥¤¥È(https://lp.koteihyo-cloud.navitime.co.jp/bcn)
¢¨¡ÖNAVITIME¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾Åù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£