¡Ú1·î17ÆüÈ¯Çä¡Û¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ÊÊÆ¤ÈÅÄ¤ó¤Ü¡ª¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¡¢ÇÀ²È¤¬¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡ª¡Ø¤¤¤ÞÃÎ¤ê¤¿¤¤ ¤ªÊÆ¤ÈÇÀ²È¤ÎÏÃ¡Ù
¡¡¤´ÈÓ¤Î¸þ¤³¤¦¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¿©¤Ù¼ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ÇÀ²È¤ÈÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤¬·ë½¸¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇÀ»³µùÂ¼Ê¸²½¶¨²ñ¡Êºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤ÞÃÎ¤ê¤¿¤¤ ¤ªÊÆ¤ÈÇÀ²È¤ÎÏÃ¡¡――ÇÀ²È¤È¹Í¤¨¤ëÊÆ²Á¡¦Î®ÄÌ¡¦ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½ÐÈÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÊÆ¤Ï¤Ê¤¼Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ー¡©¤½¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ï¡¢¿©¤Ù¼ê¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¤´ÈÓ¤Î¸þ¤³¤¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤ó¤ÊÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ºî¤ê¼ê¤È¿©¤Ù¼ê¤¬º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤¬¼é¤é¤ì¡¢¤ªÊÆ¤¬¤À¤ì¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÆÏ¤¯¤Ï¤º¡£ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤ò¡¢Ã±¤Ë¤ªÊÆ¤¬¹â¤¤¤È¤«°Â¤¤¤È¤«¤ÎÏÃ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÆ¤Î¤³¤È¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤³¤È¡¢ÇÀ²È¤Î¤³¤È¤ò¡¢¿©¤Ù¼ê¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éー¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡á°ÍÅÄ¸¸ã
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÔ½¸Éô¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï°ìÈ©Ã¦¤¬¤Í¤Ð¡×¤È·ë½¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢20Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÇÀ²È¡¦ÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¡£¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇÀ²È¡¦¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇÀ²È¡¢Ê¿Ã³ÃÏ¤ÎÇÀ²È¡¦Ãæ»³´ÖÃÏ¤ÎÇÀ²È¡¢´·¹ÔºÏÇÝ¤ÎÇÀ²È¡¦ÌµÇÀÌôºÏÇÝ¤ÎÇÀ²È¤Ê¤É¡¢µ¬ÌÏ¤â´Ä¶¤âºÏÇÝÊýË¡¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÀ²È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ë¤â¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ä¤ªÊÆ¤ÎÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤È¡¢
¡¦ÊÆ¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦Î®ÄÌ¤ÎÆæ¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦ÇÀ²È¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦ÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤ÄÊÆ²Á¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë
¡¦¼ÂºÝ¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë
¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¿Í¤Î¡Ö¤¤¤ÞÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¦¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤Ë±þ¤¨¡¢À¸»º¸½¾ì¤«¤é¿©Âî¤Þ¤Ç»×¹Í¤¬Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÎÁÊÔ¤È¤·¤ÆÊÆÌäÂê¤ÎÎò»ËÇ¯É½¤ä¤³¤È¤Ð²òÀâ¡¢¥Çー¥¿ÊÔ¤È¤·¤ÆÊÆ²Á¤äÊÆÁûÆ°¤Î¿ä°Ü¡¢´¬Ëö¤Ë¤Ï¡ÖÇÀ²È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊýË¡¡õ¾ì½ê¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤âÉÕÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¤Ï¹©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¤Ï¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¼«Á³¤Î±Ä¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÇÀ²È¤¬¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿·ë²Ì¤¬¡ÖÊÆ¡×¤È¤¤¤¦ÇÀ»ºÊª¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¤ÎÅ·¸õ¤äÃÏÍý¾ò·ï¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤·¡¢ÇÀ²È¤Î¸ÄÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤Î¡Ö¥â¥Î¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÆ¤¬¡¢¤¤¤¤¤¤¤ÈÎ©ÂÎÅª¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Î¤´ÈÓ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÌÜ¼¡¤È³µÍ×
£±¾Ï¡¡°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¡¤´ÈÓ¤Î¸þ¤³¤¦
¡¡¤ªÊÆ¤Ï¤Ê¤¼Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©――¤½¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ï¡¢¿©¤Ù¼ê¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¤´ÈÓ¤Î¸þ¤³¤¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£²¾Ï¡¡»ñÎÁÊÔ¡¡ÊÆÌäÂê¤ÎÎò»ËÇ¯É½¤È¤³¤È¤Ð²òÀâ¡¦ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¥¤¥Í¿Þ´Õ
¡¡ÊÆÌäÂê¤Ï¡¢Îò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¹ñÀ¯¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤ò»Ô¾ì¤Þ¤«¤»¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£――¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆüËÜ¤ÎÊÆ¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡
£³¾Ï¡¡¥Çー¥¿ÊÔ¡¡ÊÆ¤Î²Á³Ê¤ÈÎ®ÄÌ¡¢ÊÆÁûÆ°
¡¡ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡©¡¡£Ê£Á―²·―¾®Çä¤ê¤ÎÎ®ÄÌ»ö¾ð¤ÈÂ¾¥ëー¥È¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡£¡ÖÃ¯¤¬°¤¤¡×¤È¤ÎÈÈ¿ÍÃµ¤·¤À¤±¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÎÇØ·Ê¡£ÇÀ²ÈÇÀÂ¼¤Î¼Â¾ð¤Þ¤Ç¡£
£´¾Ï¡¡ÇÀ²È¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¹Í¤¨¤¿¡¡ÊÆ¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê
¡¡¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡ÖÊÆ¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¡×¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÇÀ²È¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î·ÐÈñ·×»»¤«¤é¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶â³Û¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹â³Û¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿――¡£
£µ¾Ï¡¡ÇÀ²È¤¬ÇÀ¶È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤È¤Ï
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÇÀ²È¤Ë¤ÏÇÀ¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¼ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡¡¹ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡¡ÇÀ²È¤Ø¤Î½êÆÀÊä½þ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
£¶¾Ï¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¤ÏÊÆ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤――¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î
¡¡¿åÅÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¤¥Í¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ì¤ë¡£¾®¤µ¤ÊÌµ¿ô¤Î¤¤¤Î¤Á¤«¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
£·¾Ï¡¡ÇÀ²È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÊÆ¤Ä¤¯¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë――¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë¿©ÎÁ°ÂÊÝ
¡¡ÇÀ²È¤äÅÄ¤ó¤Ü¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ°Â¿´¡£¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÊÆÌäÂê¡×¤â¿á¤Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤¤Ã¤È¡£
¼¹É®¼Ô°ìÍ÷
Ã«¤ê¤ê¡Ê¤ªÊÆ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¿¼²Ã«¹¬É§¡ÊÇÀ²È¡¦¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¡Ë¡¿Çö°æµÈ¾¡¡ÊÇÀ²È¡¦Ê¡Åç¸©¿Ü²ìÀî»Ô¡Ë¡¿¹â¶¶½á°ì¡ÊÇÀ²È¡¦»³·Á¸©¾®¹ñÄ®¡Ë¡¿¿ûÌîÀµ¼÷¡ÊÇÀ²È¡¦Ê¡Åç¸©ÆóËÜ¾¾»Ô¡Ë¡¿ºçÅÄ¤ß¤É¤ê¡ÊÇÀÀ¯¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¿ÎëÌÚÀë¹°¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡¿¿ûÌîË§½¨¡ÊÇÀ²È¡¦»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¡Ë¡¿¾®¾ë¼÷»Ò¡ÊÇÀ²È¡¦ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡Ë¡¿ÄÓ¿¢¸»Ö¡ÊÇÀ²È¡¦Åçº¬¸©Í¸ÆîÄ®¡Ë¡¿²£À¾Ê¸Âå¡Ê²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë¡¿ÎëÌÚÃ¤µÈ¡Ê¤·¤¤·¤Þ¤Î²È±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¡¦°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡Ë¡¿Ä¹¶¶¹¬¹¨¡Ê(³ô)LONGBRIDGEÂåÉ½¡¦Ê¡Åç¸©À¾²ñÄÅÄ®¡Ë¡¿¿å³ÁÂçÃÏ¡ÊNPOË¡¿Í±ÑÅÄ¾å»³ÃªÅÄÃÄ¡¦²¬»³¸©Èþºî»Ô¡Ë¡¿º£°æ¸×ÂÀÏº¡ÊÇÀ²È¡¦¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¡Ë¡¿¸ÅÌîÎ´Íº¡ÊÇÀ²È¡¦Ê¡²¬¸©·ËÀîÄ®¡Ë¡¿²¬ÅÄÉËÀ®¡ÊÇÀ²È¡¦°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô¡Ë¡¿ÉþÉôÅÔ»Ë»Ò¡ÊÉþÉôÇÀ±à(³ô)¡¦°¦ÃÎ¸©Âç¸ýÄ®¡Ë¡¿ÃæÀî½¨¿Í¡ÊÇÀ²È¡¦»³·Á¸©ÀîÀ¾Ä®¡Ë
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
¡Ø¤¤¤ÞÃÎ¤ê¤¿¤¤ ¤ªÊÆ¤ÈÇÀ²È¤ÎÏÃ¡¡ÇÀ²È¤È¹Í¤¨¤ëÊÆ²Á¡¦Î®ÄÌ¡¦ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÌ¤Íè¡Ù
Äê²Á¡¡1,870±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿/ÊÇ¿ô¡§£Á£µÈ½ ¡¡160ÊÇ
½ÐÈÇ¼Ò¡§ÇÀÊ¸¶¨
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü
ISBN¡§978-4540251580
ÇÀÊ¸¶¨➝https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54025158/
Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4540251589
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹➝https://books.rakuten.co.jp/rk/5a156dc0886a33f2b6a5e341bea9c4d4/
´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ÇÀÊ¸¶¨note¤Ç¤ªÊÆ¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª
¢Íhttps://note.com/nobunkyou/m/ma8a37dbf166c(https://note.com/nobunkyou/m/ma8a37dbf166c)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇÀ»³µùÂ¼Ê¸²½¶¨²ñ¡¡
¢©335-0022¡¡ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¾å¸ÍÅÄ2ÃúÌÜ2-2
HP ¡§https://ruralnet.or.jp/
¡ãËÜ¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇÀ»³µùÂ¼Ê¸²½¶¨²ñ »öÌ³¡¦ÆÉ¼Ô·¸¥°¥ëー¥×
Tel. 048-233-9351
¼õÉÕ¡§·î～¶â 9¡§00～16¡§00¡ÊÅÚÍË¡¦½ËÆü½ü¤¯¡Ë