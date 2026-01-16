¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿©»ö»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤Îeatas¤ÈÄ²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¡ÖFlora Scan¡×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥á¥Ç¥£¥«¤¬Ï¢·È¤ò³«»Ï
▶Flora Scan¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://flora-scan.jp/
¢¨¡ÖFlora Scan¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥á¥Ç¥£¥«¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£º£¤Î¿©»ö¤Î·¹¸þ¥¿¥¤¥×¤¬¤ï¤«¤ë¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë
"ÃÎ¤ë"¤«¤é"Â³¤±¤ë"Ä²³è¤Ø
¸¡ºº·ë²Ì¤ò¡È¸«¤ë¤À¤±¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢ÀìÌç²È¤È°ì½ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¿©½¬´·²þÁ±¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ²³è¡×¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡ÖÊØÄÌ²þÁ±¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¡£
¸ø¼°LINE¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤Ë¤ÆÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
Ä²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¸å¡¢·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î²þÁ±¤ä¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÎ¾¼Ò¤Ï¡¢¡È¸¡ºº¸å¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸¡ºº¥¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¥×¥é¥ó¤Î³µÍ×
Ä²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿©½¬´·¤Î²þÁ±¤ò2¥«·î´Ö¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
♢¥×¥é¥óÆâÍÆ
¡¦Ä²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¡ÖFlora Scan¡×
¡¦¥×¥ê¥á¥Ç¥£¥«LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È
¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¡ÊÁ´4²ó¡Ë
Ä²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¡ÖFlora Scan¡Ê¥Õ¥íー¥é¥¹¥¥ã¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Flora Scan¡Ê¥Õ¥íー¥é¥¹¥¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÎ©°å²ÊÂç³Ø¡¢ÀÝÆîÂç³Ø¡¢¥×¥ê¥á¥Ç¥£¥«¤Î»°¼Ô¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¤¿Ä²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎÄ²Æâ´Ä¶É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¢¨1¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤ÎÄ²Æâ¥Õ¥íー¥é¥¿¥¤¥×¤ò5¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¼À´µ¤È¤Î´ØÏ¢À¤ä¶Ý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Ä²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¢¨2¡£
Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¸¦µæ¤Î°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿¸¦µæ¡¦³«È¯¼êË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÂè5²óÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ë¡×¡Ö2023Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ÆÃµöÂè7193810¹æ¡Ö¼À´µ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Î¤¿¤á¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¥¿¥¤¥×Ê¬ÎàÊýË¡¡×
¢¨2 ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎFlora Scan¡ÊÂçºåÉÜ¡¦ËçÊý»Ô¡Ë
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1302436
Flora Scan¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://flora-scan.jp/
¢¨¡ÖFlora Scan¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥á¥Ç¥£¥«¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥á¥Ç¥£¥«
½ÅÂç¼À´µ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÁá´ü¤ËÈ½Äê¤¹¤ë¸¡ºº¤Î¸¦µæ³«È¯¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿ÈÎÇä¤Ê¤ÉÍ½ËÉ°åÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¹¼ºÉ¡¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¸¡ºº¡ÖLOX-index¡×¡¢Ä²Æâ¥Õ¥íー¥é¸¡ºº¡ÖFlora Scan¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼À´µ¥ê¥¹¥¯¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢Á´¹ñ4,400»ÜÀß°Ê¾å¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¸½ºß¤ÇÎß·×130Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤´¼õ¸¡¤¤¤¿¤À¤¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡§https://www.premedica.co.jp/
eatas³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¡×À¤³¦¤Î¼Â¸½¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿©»ö»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿©»ö»ØÆ³¤ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä·ò¹¯·Ð±Ä»ö¶È¼Ô¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¤ÏÍýÁÛ¤Î¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¿©½¬´·¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
▶¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡§https://eatas-inc.com/
Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¡
¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿©»ö»ØÆ³¥¢¥×¥ê¡Öeat+¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥à¤äÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤±¤Ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë¿©»ö»ØÆ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤ー¥¿¥¹¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ß¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤Î±ÉÍÜ´ÉÍý¥á¥½¥Ã¥É¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë²½¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¿©»ö»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡§https://eatas-service.com/lp
¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë¿©»ö¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¿©»ö»ØÆ³¥¢¥×¥ê¡Öeat¡Ü¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬È¼Áö¤·¡¢1¥ö·î¤Ç¿©½¬´·¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¡¢2¥ö·î¤ÇÂÎ½Å¤äÂÎ´¶¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸»Ï¤á¡¢3¥ö·î¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡§https://eatas-service.com/tarzan