¥¬ー¥ë¥º¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×Pixel Ribbon2²óÌÜ¤ÎFC¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª1/15¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡ª
²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¤ÈÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥×¥é¡×¤ä¼çºÅ¼Ô¸øÇ§¤Î¸ø¼°¥ê¥»ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥×¥éTrade¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ØPixel Ribbon ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Î¡ÚTikTok»£±Æ²ñ¡Û¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÇ¯³Û²ñ°÷¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë/¡Ú¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á²ñ¡Û¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¼õÉÕ¡ÊÀèÃå¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥×¥éÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ËÜ¸ø±é¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Pixel Ribbon 2²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Pixel Ribbon¤Ï2¿ÍÁÈYouTuber¤à¤¯¤¨¤Ê¤Î¡Ö¤¨¤Ê¤Ô¡×¤È60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë3¿ÍÁÈYouTuber PKA¤Î¡Ö¤æ¤¦¤Ôー¤Þ¤ó¡×¤¬¶¦Æ±¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢Pixel Ribbon Official Fanclub¡ÖPixel Room¡×¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦TACHIKAWA STAGE GARDEN¤Ç¤Î1¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤¿Pixel Ribbon¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¡ØPixel Ribbon ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Àè¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Á¥±¥×¥éÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤ÆÈ¯·ô¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÅöÆü¤Î¤´Æþ¾ì¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Ù¤Æ´°·ë¡ª¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø±é¾ÜºÙ¡Û
Pixel Ribbon ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È
⚫︎¸ø±éÆüÄø
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ¡ÃÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー 30F
¡ÚTikTok»£±Æ²ñ¡Û
1Éô 11:50 ½¸¹ç / 12:30 ³«»Ï
2Éô 12:50 ½¸¹ç / 13:30 ³«»Ï
¢¨½¸¹ç»þ´Ö¤Ï¡¢¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¥áー¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á²ñ¡Û
1Éô 14:25 ½¸¹ç / 15:10 ³«»Ï
2Éô 15:30 ½¸¹ç / 16:10 ³«»Ï
3Éô 16:30 ½¸¹ç / 17:10 ³«»Ï
4Éô 17:30 ½¸¹ç / 18:10 ³«»Ï
⚫︎ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦»²²Ã·ô 3,000±ß
⚫︎¼õÉÕ´ü´Ö
¡ÚTikTok»£±Æ²ñ¡ÛÃêÁª±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00 ～ 2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¥á²ñ¡ÛÀèÃåÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00 ～ ³ÆÉô³«»Ï25Ê¬¸å¤Þ¤Ç
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚTikTok»£±Æ²ñ¡Û
https://cdn.tixplus.jp/feature/pixelribbon/event2026/fcy-b5n7s/
¡Ú¼Ì¥á²ñ¡Û
https://cdn.tixplus.jp/feature/pixelribbon/event2026/fce-uny8a/
¢§Pixel Ribbon ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://pixelribbon.com/
¢§Pixel Ribbon Official Fanclub¡ÖPixel Room¡×¿·µ¬Æþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é
https://pixelribbon.com/feature/entry
¢£¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¥Á¥±¥×¥é¡×
¡ÚÎß·×1,000ÁÈ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
2014Ç¯¤Ë¶È³¦Æâ¤ÇÀè¶î¤±¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¼«¼Ò¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Á¥±¥×¥é¥¢¥×¥ê¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ë¶ÈÍÍ¤¬´û¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¥¢¥×¥ê¤Ëµ¡Ç½¤ò´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Á¥±¥×¥éSDK¡ÊÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÆ³Æþ¥¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ë¤è¤êÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚFC¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤â²ÄÇ½¡ª¡Û
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤äEC¥µ¥¤¥È¤ÈÆ±¤¸ID¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬¤ÇID¤òºîÀ®¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯4·î¡¢EMTG³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È»ö¶È¤òÅý¹ç¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©²½¤òµ¡¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡×¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥¹¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 9³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£¸µ
Àß¡¡¡¡Î©¡¡¡§¡¡2007Ç¯3·î
»ö¶È³µÍ×¡¡¡§¡¡¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
£Õ £Ò £Ì ¡§¡¡https://fanplus.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥×¥é¡×¤ä¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥×¥éTrade¡×¤ò±¿±Ä¡£
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2014Ç¯¤Ë¶È³¦Æâ¤ÇÀè¶î¤±¤Æµ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¡¢¼«¼Ò¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Á¥±¥×¥é¥¢¥×¥ê¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï³Æ´ë¶ÈÍÍ¤¬´û¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¥¢¥×¥ê¤Ë¥Á¥±¥×¥é¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤à·Á¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤«¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎQR¥³ー¥É¥¿¥¤¥×¤ÈÈæ¤Ù¤Æµ¡ºà¤äÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á´ÊÃ±¤ÊÆþ¾ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼õ¤±¼è¤ê¤òºÑ¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ø±éÅöÆü¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âµ¡Æâ¥âー¥É¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉ½¼¨¤È¤â¤®¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿Æþ¾ì¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢´éÇ§¾ÚÆþ¾ì¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÉÔÀµÅ¾ÇäÂÐºö¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×1,000ÁÈ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä50Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢ー¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉñÂæ¡¦±é·à¤ä¥×¥íÌîµå¡¢B¥êー¥°¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¡¢Í·±àÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥ãー/Ê¸²½»ÜÀßÅù¤Ç¤âÉý¹¤¯Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ÉÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¶È³¦Í¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥×¥é¥È¥ìー¥É¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç°Â¿´°ÂÁ´¤ËºÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´°Çä¤Ê¤É¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºòº£¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔÀµ¤ÊÅ¾Çä¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö30Ëü·ï°Ê¾å¤Î¼è°úÀ®Î©¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢»æ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÌä¤ï¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼ÔÍÍ¤Î¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»ー¥ë¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥¹
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£¸µ
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡§¡¡2025Ç¯10·î1Æü
»ö¶È³µÍ×¡¡¡§¡¡ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÊÂ¤Ó¤Ë±¿±Ä
U¡¡R¡¡L¡¡¡§¡¡https://ticketplus.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºàÅù¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¡Û
°Ê²¼¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡¡ÁíÌ³·ÐÍýÉô¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: press@fanplus.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: press@ticketplus.co.jp