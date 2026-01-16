¥ª¥È¥á¥¤¥È¿·ºî¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¸ø³«¡ª
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Î½÷À¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¤È¥Õ¥¨¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ç´Å¤¤´Ø·¸À¤ä¡¢¿·µ¬¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¶Ì×Â¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÅ·Ì¿¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢2·î27Æü¤Þ¤Ç¤ÎËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¡¢¥ë¥ò¡Ê1·î23ÆüÍ½Äê¡Ë¡¢¶ê ±íÐÔ¡Ê1·î30ÆüÍ½Äê¡Ë¡¢¸Õ ÀÄÑÛ¡Ê2·î6ÆüÍ½Äê¡Ë¡¢¥¼¥Ù¥Í¥é¡Ê2·î13ÆüÍ½Äê¡Ë¡¢¥«¥ë¥Þ¡Ê2·î20ÆüÍ½Äê¡Ë¡¢¶Ì×Â¡Ê2·î27ÆüÍ½Äê¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢§¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¥Õ¥§¥¤¡ÊCV¡§²¬ËÜ ¿®É§¡Ë¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ðPV
¢§¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¥Õ¥¨¥ó¡ÊCV¡§²¬ËÜ ¿®É§¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ðPV
¢£Àä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
³ÆÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡¦À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Nintendo Switch¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー
¢£Nintendo Switch¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー
¢£Nintendo Switch¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡× ¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ñー¥Æ¥£ー2025¸ø³« Â³¡ªÂ³Êó¥àー¥Óー
¢£Nintendo Switch¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2025¡×¸ø³«Â³Êó¥àー¥Óー
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¤È¤Ï
――¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÁÐ¤Ç¸ì¤ê°©¤¦°¦¤ÎÄ´¤Ù¡£
2024Ç¯2·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿°ý°ÛÅÁ¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÈÀç¤ÈÀ»½Ã¤¬Â©¤Å¤¯À¤³¦――
ß×´ã¤ò½É¤·¤¿¥Þ¥Ä¥ê¥«Â²¤Î¾¯½÷¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢Á´¤Æ¤Î°ø²Ì¤¬½ä¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤¿Èà¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤½¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾Ð´é°î¤ì¤ë¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢³Æ½ªÀá¤Î¸åÆüÃÌ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤Î»þ¤òÉÁ¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°ÅÁ¤ä¿·µ¬¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢
¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÁÐ¤Ç¸ì¤ê°©¤¦°¦¤ÎÄ´¤Ù¡£
¢£¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¥Õ¥§¥¤
CV¡§²¬ËÜ ¿®É§
¥ë¥ò
CV¡§»³²¼ À¿°ìÏº
¶ê ±íÐÔ¡Ê¤¯ ¤¨¤ó¤é¤¤¡Ë
CV¡§ËÙ¹¾ ½Ö
¸Õ ÀÄÑÛ¡Ê¤³ ¤»¤¤¤ê¤ó¡Ë
CV¡§Î©²Ö ¿µÇ·²ð
¥¼¥Ù¥Í¥é
CV¡§±©Â¿Ìî ¾Ä
¥«¥ë¥Þ
CV¡§±ÊÄÍ ÂóÇÏ
¶Ì×Â¡Ê¤®¤ç¤¯¤¹¤¤¡Ë
CV¡§Á°Ìî ÃÒ¾¼
¢¨¿·µ¬¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¥Õ¥¨¥ó
CV¡§²¬ËÜ ¿®É§
¢¨¥Õ¥§¥¤¤Îµ²±¤ÈÎîÂÎ¤ò»ý¤ÄÕù²òÀç
¢£¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×»Í¤Ä¤Î¥âー¥É
¢§»°À¤°ø²ÌÅµ¡Ê¤µ¤ó¤¼¤¤¤ó¤¬¤Æ¤ó¡Ë
²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Á°ºî¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¿´¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö――¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ËÈà¤é¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¤è¤êÈà¤é¤ò°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¶â±¨¶ÌÅÆÅµ¡Ê¤¤ó¤¦¤®¤ç¤¯¤È¤Æ¤ó¡Ë
¿·µ¬¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¶Ì×Â¡Ê¤®¤ç¤¯¤¹¤¤¡Ë¤È¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢º®¤¶¤ê·ì¡¦¶§¥Î»Ò¡Ô¥¿¥ª¡¦¥¦ー¡Õ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¡Ê¢¨Á°ºî¡§Âè»ÍÀá¡Ë¤·¤¿·ÊÀ±Àá¤ÎÌë¡¢Â²Ä¹¥¢¥²¥É¤Î»Ø¼¨¤òÂÔ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¼¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥ê¥«Â¼¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
――ß×´ãÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬º£¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Å·Ì¿¤«¡£
¢§ÃýÃýÓÇÓÇÅµ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¤¦¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Æ¤ó¡Ë
¥Õ¥§¥¤¡¢¥ë¥ò¡¢¶ê ±íÐÔ¡¢¸Õ ÀÄÑÛ¡¢¥¼¥Ù¥Í¥é¡¢¥«¥ë¥Þ¡¢¶Ì×Â¡¢¥Õ¥¨¥ó¤È¤ÎÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤ÊÆü¾ï²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»Ï¤Þ¤ê¤â¡¢½ª¤ï¤ê¤â¤Ê¤¤――¤¿¤À¤¿¤À°¦¤·¹ç¤¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ªÃý¤ê¤Ç¤¹¡£
È±¤òÛà¤«¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ´Å¤¨¤¿¤ê¡¢ºÊ¤òÀä»¿¤¹¤ë½ñ¤ò¹¤á¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¤¤ªÉ¡¤Ë¸ý¤Å¤±¤·¤¿¤ê¡¢Ïµ¤Î¤è¤¦¤ËËË¤º¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤·¤¿¤ê¡¢ÅÉ¤êÌô¤ÎÉÓ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£
¢§Å·Ì¿°ý³°ÅÁ¡Ê¤Æ¤ó¤á¤¤¤¤¤ó¤¬¤¤¤Ç¤ó¡Ë
Å·¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë»ö¤ò¡¢µñ¤ó¤À°ì¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤¬¤¤¤¿¡£
¢£Ç¯Á°¤Î¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤«¤é»ÞÊ¬¤«¤ì¤¹¤ë――¥Õ¥§¥¤¤¬Å·Ì¿¤Ë¹³¤¤¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¤â¤¦°ìÊâÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡ÄÅ·Ì¿¤ò¤âÊÑ¤¨¤ë°ã¤Ã¤¿Ì¤Íè¤¬Áª¤Ù¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥§¥¤¤ÎÍ¦µ¤¤ÈÀ®Ä¹¤ò¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Þ¥Ä¥ê¥«¥Î¥±¥¤ ¥Æ¥ó¥á¥¤¥«¥·¥ç¥¯¥Ç¥ó¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§½÷À¸þ¤±Îø°¦ADV
CERO¡¡¡¡ ¡§¡ÖD¡×¡Ê17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯4·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§[ÄÌ¾ïÈÇ¡¦DLÈÇ]8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ÆÃÁõÈÇ]10,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥¹¥¤ー¥È BOX]19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸¶²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ï¡ËÜ ¥ê¥ç¥¦
¥·¥Ê¥ê¥ª¡¡¡¡¡¡¡§µÈÂ¼ ¤ê¤ê¤«
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¡§Î©¾¾ Ê¸±Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://www.otomate.jp/mk/fd/
¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/mk_otomate
SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Þ¥Ä¥ê¥«k #¥ª¥È¥á¥¤¥È ¡ô²µ½÷Switch
È¯Çä¸µ ¡§¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)IDEA FACTORY
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹