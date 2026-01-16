¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi(R)¡×¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤ÎÄ¶¹âÂ®£µ£ÇÂÐ±þ¤ÎÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡³«»Ï¡£
Æ°²è¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=FnRnC1q1eJM ]
¡¡¶áÇ¯¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¤¥í¡¢¥®¥¶¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£µ£Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îò»ËÅª¤Ê°äÀ×¤Î½¤Éü¤ä¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥ªー¥×¥ó¤¬³ÆÃÏ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤Ï°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½ÃÏÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½¤ÈÅÏ¹Ò¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢º£¸åÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Î¹âÂ®ÄÌ¿®¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¨¥¸¥×¥È£µ£ÇÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç²÷Å¬¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢°ú¤Â³¤¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ä¡¢ÀÜÂ³²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi(R)¡×Ä¶¹âÂ®£µ£ÇÌµÀ©¸Â¥×¥é¥ó¡¡Äó¶¡¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡»³«»ÏÆü¡§2026Ç¯£±·î15Æü
¡»Web¥µ¥¤¥È¡§https://townwifi.com/price/5g/(https://townwifi.com/price/5g/?utm_source=prtimes)
¡»ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§´ûÄó¶¡¥¨¥ê¥¢¤È¤¢¤ï¤»¡¢¹ç·×54¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¡¥¨¥¸¥×¥È
¡Ê´ûÂ¸¤ÎÄó¶¡¥¨¥ê¥¢¡Ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¿¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¡¿¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¿¥¤¥®¥ê¥¹¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¿¥¤¥ó¥É¡¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê¹ë½£¡Ë¡¿¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡Ê²¤½£¡Ë¡¿¥ª¥Þー¥ó¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡¿¥«¥Ê¥À¡¿¥¥×¥í¥¹¡¿¥®¥ê¥·¥ã¡¿¥°¥¢¥à¡¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¿¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¿¥¹¥¤¥¹¡¿¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¿¥¿¥¤¡¿¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¡¿¥É¥¤¥Ä¡¿¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¿¥Ðー¥ìー¥ó¡¿¥Ï¥ï¥¤¡¿¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¿¥Ù¥È¥Ê¥à¡¿¥Ú¥ëー¡¿¥Ù¥ë¥®ー¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¿¥Þ¥«¥ª¡¿¥Þ¥ë¥¿¡¿¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¿¥á¥¥·¥³¡¿¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡¿¥âー¥ê¥·¥ã¥¹¡¿¥é¥È¥Ó¥¢¡¿¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¿¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¿¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¿´Ú¹ñ¡¿ÂæÏÑ¡¿Ãæ¹ñ¡¿¹á¹Á¡¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ
¢¨¤´ÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ¡§
¡¦Âç¥¨¥¸¥×¥ÈÇîÊª´ÛÆâ¤ä¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò´Þ¤à¥®¥¶¹Ù³°¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÆîÉô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î·úÊª¹½Â¤¡ÊÀÐÂ¤¤ê¤ÎÊÉ¤Ê¤É¡Ë¤äÃÏ·Á¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦£µ£Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢£´£ÇÄÌ¿®¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥ê¥¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£µ£Ç¤ËÀÜÂ³¤»¤º£´£ÇÄÌ¿®¤Î¤ß¤ÎÀÜÂ³¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦£´£ÇÀÜÂ³¤ÎºÝ¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¡´ï¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î£´£ÇÃ¼Ëö¤è¤ê¤âÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ö¥¨¥ê¥¢¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤Ï¡¢²á¾ê¤ÊÄÌ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÏ¹Ò¹ñ¤ÎÄó·ÈÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤Þ¤¿¤ÏÅö¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÄÌ¿®À©¸Â¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¤Î¡ÈÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡É´ð½à¤È¡ÈÅÅÇÈÄ´ºº¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi(R)¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹âÂ®¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ë¤è¤ê¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¢¸¡¾Ú¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢¤äÄÌ¿®Êý¼°¡¢¥×¥é¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É¬¤ºÇ°Æþ¤ê¤Ê¸½ÃÏ¤Ç¤Î¸¡¾Ú¡ÈÅÅÇÈÄ´ºº¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡ÊÅÅÇÈ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Î¹¤µ¤äÅÅÇÈ¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤ë·úÊª¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¸¡¾Ú¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î·×Â¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ë²óÀþÄ´Ã£¤ò¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î³¤³°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¡¢°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î£µGÄó¶¡ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ï½½Ê¬¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤«¤é½ç¼¡Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi(R) ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡»¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§³¤³°ÍÑWi-Fi¥ëー¥¿ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹
¡»ÎÁ¶â¡§300±ß¡¿Æü¤«¤é
¡»¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡§À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è
¡»¿½¹þ¤ßÊýË¡ ¡§ Web¥µ¥¤¥È¡Êhttps://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes)¡Ë¡¢¶õ¹Á¥«¥¦¥ó¥¿ー¿½¹þ¤ß¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß
¡»µ¡´ï¼õ¤±¼è¤ê¡¿ÊÖµÑÊýË¡ ¡§ ¶õ¹Á¡Ê¹ñÆâ20¶õ¹Á¡Ë¡¢»ÜÀß¡¢ÂðÇÛ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ê¼õ¤±¼è¤ê¤Î¤ß¡Ë¡¢³¤³°¤Ç¤Î»ö¶È½ê¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½
¡»Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡»¼õ¤±ÅÏ¤·¡¿ÊÖµÑÂÐ±þ¶õ¹Á¥«¥¦¥ó¥¿ー
¡¦ÅöÆü¿½¹þ¡§
À®ÅÄ¶õ¹Á¡Ì*1¡Í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢°ËÃ°¶õ¹Á¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¡Ì*1¡Í¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á¡Ì*2¡Í¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¡Ì*5¡Í¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢¹Åç¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢µÜºê¶õ¹Á¡Ì*8¡Í¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢ËÌ¶å½£¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢¤ß¤ä¤³²¼ÃÏÅç¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢¾®¾¾¶õ¹Á¡Ì*9¡Í¡¢¿·³ã¶õ¹Á¡Ì*6¡Í
¡¦¼õ¤±ÅÏ¤·¡¿ÊÖµÑ¡§
À®ÅÄ¶õ¹Á¡Ì*3¡Í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢°ËÃ°¶õ¹Á¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¡Ì*4¡Í¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á¡Ì*2¡Í¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¡Ì*5¡Í¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢¹Åç¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢µÜºê¶õ¹Á¡Ì*8¡Í¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢ËÌ¶å½£¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢¤ß¤ä¤³²¼ÃÏÅç¶õ¹Á¡Ì*6¡Í¡¢¾®¾¾¶õ¹Á¡Ì*9¡Í¡¢°°Àî¶õ¹Á¡Ì*2¡Í¡¢¿·³ã¶õ¹Á¡Ì*6¡Í
¡¦»ÜÀß¡§½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡Ì*7¡Í¡¢JRµÜºê±Ø¡Ì*6¡Í¡¢Åìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£³¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¡Ì*6¡Í¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª³÷ÅÄ¡Ì*6¡Í¡¢ÇîÂ¿¹Á¡Ì*6¡Í
¡¦³¤³°¡§¡Ê¸½ÃÏ¡Ë¡¡¥Ï¥ï¥¤¡¢´Ú¹ñ
¡Ì*1¡Í¡ÖJ WiFi & Mobile¡×¤Ç¤Î¤´·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*2¡Í¡ÖÁí¹ç°ÆÆâ¡×¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*3¡Í¡ÖJ WiFi & Mobile¡×¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*4¡Í ¹ñºÝÀþ£±³¬ÅþÃå¥í¥Óー¡¡Áí¹ç°ÆÆâ²£¡ÖJ WiFi & Mobile¡×¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*5¡Í¡ÖÂ¿µ¡Ç½¥µー¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*6¡ÍÌµ¿Í¼õ¤±¼è¤ê¥í¥Ã¥«ー¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¡ÖÊÖµÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*7¡Í¼õ¤±ÅÏ¤·¤Î¤ß¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*8¡Í¡Ö¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*9¡Í¡ÖÁí¹çÇäÅ¹ ÂðÇÛÊØ¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤Î¤´ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®»º¶È³×Ì¿¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë"More vision, More success."¤Ë±è¤¤¡¢¤è¤êÀè¸«À¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ®¸ù¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¦Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9416¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO¡¡ÂçÅÄ·ò»Ê¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¡¤±¤ó¤¸¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£¶ÃúÌÜ27ÈÖ30¹æ¿·½É¥¤ー¥¹¥È¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢£¸³¬
¡¦ÀßÎ©Ç¯·î¡§2001Ç¯12·î¡¡¡ÊÁÏ¶È1995Ç¯£¶·î¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§2,938,000,000±ß
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)
¡¦IR¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡§https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±. ¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi»ö¶È
³¤³°»ö¶È¡¿¹ñÆâ»ö¶È
£². ¾ðÊóÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¸ÇÄêÄÌ¿®»ö¶È¡¿°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¡¿¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É»ö¶È¡¿OAµ¡´ïÈÎÇä»ö¶È¡¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
£³. ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥Äー¥ê¥º¥à»ö¶È
£´. ¤½¤ÎÂ¾