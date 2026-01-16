¡Ú·à¾ì¸ø³«¡Û1/23(¶â)¤è¤ê¡Ø¹õ¤Îµí¡Ù¡ÊÄÕ Å¯°ìÏ¯´ÆÆÄ¡Ë¤¬¸ø³«¡ªµþÅÔ±Ç²è´ë²è»Ô ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È±ÇÁü¤è¤ê½é¤ÎÄ¹ÊÔ¼Â¸½²½
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊÎ¬¾Î¡§VIPO¡Î¥ô¥£ー¥Ý¡Ï¡¢Íý»öÄ¹¡§¾¾Ã«¹§À¬¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬µþÅÔÉÜ¤È¶¦ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔÈ¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»þÂå·à±Ç²è´ë²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖµþÅÔ±Ç²è´ë²è»Ô¡×¡£Â¿¿ô¤Î±þÊç½ñÎà¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë²è¤Î¸ø³«¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¿³ºº¤Î·ë²ÌÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢Í¥½¨±Ç²è´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ±ÇÁüÀ©ºî¤Î¸¢Íø¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Åì±Ç³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔ»£±Æ½ê¤â¤·¤¯¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¾¾ÃÝ»£±Æ½ê¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»£±Æ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ¹ÊÔ²½¤Ë·Ò¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2016Ç¯¤ÎÍ¥½¨±Ç²è´ë²è¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¹õ¤Îµí¡Ù¡ÊÄÕ Å¯°ìÏ¯´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ±ÇÁü¤¬½é¤ÎÄ¹ÊÔ¼Â¸½²½¤·¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áµ¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö½½µí¿Þ¡Ê¤¸¤å¤¦¤®¤å¤¦¤º¡Ë¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÃË¤Èµí¤ÎÊª¸ì¡£½Ð±é¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ¾Í¥¥êー¡¦¥«¥ó¥·¥ç¥ó¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿ÅÄÃæ Þ£¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ë¤Ï¡¢À¸Á°ËÜºî¤Î´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤Î³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾ì½ê¤ä»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÊÔ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£±Æ¤·¡¢Ä¹ÊÔ·à±Ç²è¤Î»£±Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë70mm¥Õ¥£¥ë¥à¤â°ìÉô¤Ç»ÈÍÑ¡£
ÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î3¤«¹ñ¤¬¼ê¤ò·È¤¨¤¿¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Î¸Î¶¿¡¦ÆÁÅç¸©»°¹¥»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»Í¹ñ³ÆÃÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤â»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤Þ¤Ç8Ç¯¤òÍ×¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÇÁ÷¤ë±ÇÁü»í¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢¡ÖÂè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ò¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¤Íè¡ÓÉôÌç¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2025Ç¯¡¢¡ÖÂè49²ó¹á¹Á¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤Î¡ÒFirebird Award¡Ó¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢°µÅÝÅª±ÇÁüÈþ¤ÇÍ¶¤¦Æâ¤Ê¤ë±§Ãè¤È¿¹ÍåËü¾Ý¤ò¤á¤°¤ëÎ¹¤ò¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¡Ø¹õ¤Îµí¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê²¼µ¡¢·à¾ì¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï³Æ·à¾ì¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®(https://ttcg.jp/human_yurakucho/)
¡¦¿·½ÉK¡Çs cinema(https://www.ks-cinema.com/)
¡¦µþÅÔ¥·¥Í¥Þ(https://www.kyotocinema.jp/)
¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
¡ÒºîÉÊ¾ðÊó¡Ó
¡Ø¹õ¤Îµí¡Ù¡¡¡ÊµþÅÔ±Ç²è´ë²è»Ô2016Í¥½¨±Ç²è´ë²è¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È±ÇÁü¤è¤ê½éÄ¹ÊÔ²½¡Ë
¥¥ã¥¹¥È¡§¥êー¡¦¥«¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÅÄÃæ Þ£¡¢µí¡Ê¤Õ¤¯¤è¡Ë ¤Û¤«
´ÆÆÄ¡§ÄÕ Å¯°ìÏ¯¡¡
µÓËÜ¡§ÄÕ Å¯°ìÏ¯¡¢µ×ÊÝ»û¹¸°ì¡¢¾åÅÄâÃÇ·¡¢·§Ìî·ËÂÀ¡¡
Èþ½Ñ¡§ÉôÃ«µþ»Ò¡¡
²»³Ú¡§ºäËÜÎ¶°ì
ÇÛµë¡§ALFAZBET¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¥àー¥ê¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
2024Ç¯À½ºî¡¿114Ê¬¡¿ÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¹çºî
(C)NIKO NIKO FILM / MOOLIN FILMS / CINEMA INUTILE / CINERIC CREATIVE / FOURIER FILMS
¸ø³«·à¾ì¡¿¼óÅÔ·÷¡§¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢¿·½ÉK¡Çs cinema¤Û¤«¡£
´ØÀ¾¡§µþÅÔ¥·¥Í¥Þ¡¢¥Æ¥¢¥È¥ëÇßÅÄ¡Ê1/30～¡Ë¡¢¥·¥Í¥Þ¿À¸Í¡Ê1/31～¡Ë¤Û¤«
¢¡¡Ö¡Ø¹õ¤Îµí¡ÙÆÃÊÌÅ¸Í÷¡×µíÅè¿À¼Ò¡ÊÅìµþËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡ª
µíÅè¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¹õ¤Îµí¡ÙÆÃÊÌÅ¸Í÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¤È¤Ï¾å±Ç¼Ü¤ÈÊÔ½¸¤¬°Û¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥ÈÈÇ¤¬¾ïÀß¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¡Ö¡Ø¹õ¤Îµí¡ÙÆÃÊÌÅ¸Í÷¡×µíÅè¿À¼Ò ¾ÜºÙ¤Ï¡Î¤³¤Á¤é(https://alfazbetmovie.com/kuronoushi/installation/)¡Ï
º¸¤è¤êµí¤Õ¤¯¤è¡¢¥êー¡¦¥«¥ó¥·¥ç¥ó»á¡¢ÅÄÃæ Þ£»á¡¢ÄÕ Å¯°ìÏ¯´ÆÆÄ¡¢»Ô»³¾°»°¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
¤Þ¤¿ºòÇ¯12·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëµíÅè¿À¼Ò¤Ë¤Æ¡Ø¹õ¤Îµí¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶Æâ¤Ë¤ÆÅÄÃæÞ£»á¤È¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿µí¡§¤Õ¤¯¤è¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ö¾ìÍÙ¤ê¡×¤¬¸·¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÌ¸±«¤ÈÆÞ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¾ìÍÙ¤ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÃÈ¤«¤¤ÍÛ¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Þ¤¿ÆÞÅ·¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¿À¡¹¤·¤¤²¿¤«¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëµí¡Ê¤Õ¤¯¤è¡Ë¤ÈÅÄÃæ Þ£»á
µþÅÔ±Ç²è´ë²è»Ô(https://kyotofilmpitching.jp/)
±Ç²è¡¦±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¡Ê´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÅù¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´ë²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»þÂå·à¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎµþÅÔ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢±Ç²è¡¦±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬À¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢¥á¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ´ë²è¤ò±ÇÁü²½¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¦±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´ë²è¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤äÂè°ìÊâ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
µþÅÔ±Ç²è´ë²è»Ô -Kyoto Film Pitching- »öÌ³¶É¡ÊÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í±ÇÁü»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÎVIPO¡ÏÆâ¡Ë
e-mail¡§kyoto.office@vipo.or.jp