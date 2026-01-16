¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥í¥¸¥«¥ë¥Îー¥È¤Ë¥àー¥ß¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î5ºý¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¿·È¯Çä
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÃæÎÓ°ìÎÉ¡Ë¤Ï¡¢¥àー¥ß¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Îー¥È¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥í¥¸¥«¥ë¥Îー¥È ¥»¥ßB5 ¥àー¥ß¥ó ¥Ö¥ëー¥à¥·¥êー¥º 5ºý¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥í¥¸¥«¥ë¥Îー¥È¤ÎÅÐ¾ì
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï2025Ç¯¤Ë¾®Àâ½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥í¥¸¥«¥ë¥Îー¥È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥í¥¸¥«¥ë¥Îー¥È¡×¤Ï¡¢ËÜÊ¸·Ó¤ËÊ¬³ä¥á¥â¥ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡Ö¥í¥¸¥«¥ë·Ó¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤Þ¤È¤á¤ä¤¹¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¥Îー¥Èºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥Îー¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
²Ö¤ä¿¢Êª¤ò»¶¤é¤·¤¿¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÈËÌ²¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥éー¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£¥àー¥ß¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥àー¥ß¥ó¥È¥íー¥ë¡¢¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡¢¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤â¥àー¥ß¥óÃ«¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø½¬ÍÑÅÓ°Ê³°¤Ë¤â¡¢²È·×Êí¤äÆüµ¤Ê¤ÉÆü¡¹¤ÎµÏ¿¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¹ñÌ±Åªºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢²è²È¡¢·Ý½Ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥Èー¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥àー¥ß¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢60¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¡¹¤ÇËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦³¨ËÜ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÏËÜ¹ñ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ§- ¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥í¥¸¥«¥ë¥Îー¥È¤Ë¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ
- Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
- ÊÙ¶¯¤Î²ÊÌÜÊÌ¤ä¡¢Æüµ¡¢²È·×Êí¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤´¤È¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥éーÅ¸³«
À½ÉÊ¾ÜºÙ[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/211_1_dc5967ade2804415609fc11186c8badc.jpg?v=202601161152 ]
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ä¥¢¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥º¡Ê³ô¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·¡Ê³ô¡Ë¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò
1951Ç¯ÀßÎ©¡£¥Îー¥È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¼êÄ¢Åù»æÀ½ÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¡£¾¦¶È°õºþ¤ä¿Þ½ñ´Û»ö¶È»Ù±çÅù¡¢BPO¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ëÍÑÉÊ¡¢PC¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¢ËÉÈÈÍÑÉÊÅù¡¢»öÌ³ÍÑÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¡£
