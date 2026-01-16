¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡ØACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN¡ÙÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô700ËüËÜÆÍÇË¡ª¥·¥êー¥ºÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï 2,100 ËüËÜ¤ËÅþÃ£¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ØACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN¡Ù¤¬À¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬700ËüËÜ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬ 2,100ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(µìTwitter)¤È¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡¢µÇ°ÊÉ»æ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥êー¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÎÊ¡²¬²ñ¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤äÄÌÈÎ¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡¢³Ú¶ÊÇÛ¿®¾ðÊó¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ´¤Ù
¢¨2026Ç¯1·î»þÅÀ
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤ò´Þ¤à
ÊÉ»æ¤Î³Æ¥µ¥¤¥ºÁ´¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ace7.acecombat.jp/special/(https://ace7.acecombat.jp/special/)
¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥·¥êー¥ºÊÉ»æ¤Î¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://acecombat.jp/wallpaper/(https://acecombat.jp/wallpaper/)
¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥·¥êー¥º¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°ºÇ¿·ºî¡ØACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE¡Ù2026Ç¯È¯Çä·èÄê!
¡¡¥·¥êー¥º¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°ºÇ¿·ºî ¡ØACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE¡Ù¡Ê¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È8 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·ー¥ô¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ø¿¼²½¡Ù¤ò¿ë¤²¤¿¥·¥êー¥ºÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤È¶¦ÄÌ¤ÎÀ¤³¦¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ê¥¢¥ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2029Ç¯¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥á¥ó¥È¥È¥ìー¥éー ¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥á¥ó¥È¥È¥ìー¥éー ¡Öµ¶Êª¤ÎÍã¡×¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡¡±ÇÁü¤Ï¥³¥Á¥é¡§https://youtu.be/QF5aMXL2Wyw(https://youtu.be/QF5aMXL2Wyw)
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://enso-order.acecombat.jp/(https://enso-order.acecombat.jp/)
¢£¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE¡Ê¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È8 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·ー¥ô¡Ë
¢£¥¸¥ã¥ó¥ëÌ¾¡§¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°
¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R)
¢£È¯Çä»þ´ü¡§2026Ç¯
¢£³Æ¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
PlayStaion(R)5¡§https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011942(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10011942)
Xbox Series X|S ¡§https://xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9NT1N9ZVHXJK(https://xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9NT1N9ZVHXJK)
Steam(R)¡§https://store.steampowered.com/app/2288340(https://store.steampowered.com/app/2288340)
¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥·¥êー¥º30¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢»ö¸åÄÌÈÎ¼õÉÕÃæ¡ªÊ¡²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¡¡Åìµþ¡¦Âçºå²ñ¾ì¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥·¥êー¥ºÈ¯Çä30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖACE COMBAT 30TH ANNIVERSARY MEMORIAL POP-UP STORE¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èÊ¡²¬¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÃÞ»çÌî¤Ë¤Æ1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¤â¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ö¸åÄÌÈÎ¼õÉÕÃæ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§
1·î15Æü(ÌÚ)~2·î15Æü(Æü)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://meeto-ma.com/shops/acecombat
¡ãÊ¡²¬²ñ¾ì¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î17Æü(ÅÚ)~1·î25Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÃÞ»çÌî¡¡3F¥¤ー¥¹¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBeBlock
¤½¤ÎÂ¾¥°¥Ã¥º¡õ³Ú¶Ê¾ðÊó¤â¡ªF-22 ¥é¥×¥¿ー ¡È¥á¥Ó¥¦¥¹1 (IUN»ÅÍÍ)¡É¥×¥é¥â¥Ç¥ëºÆÈÎ·èÄê¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§
¡Ö¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È7 ¥¹¥«¥¤¥º¡¦¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡×
F-22 ¥é¥×¥¿ー ¡È¥á¥Ó¥¦¥¹1 (IUN»ÅÍÍ)¡É
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¤´¤í
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://www.hasegawa-model.co.jp/product/sp571/
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ï¥»¥¬¥ï
¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥·¥êー¥º¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¹¥É¾²»³ÚÇÛ¿®Ãæ
¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸½ºßBandai Namco Game Music ¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ACE COMBAT X ¡¢ACE COMBAT X2 ¤Î³Ú¶Ê¤â¿·¤¿¤ËÄÉ²ÃÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤ÏÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§
bio.to/ACECOMBATSeries
¢£¥ìー¥Ù¥ë¸ø¼°X¡Ê@BNE_BNGM¡Ë¡§
https://twitter.com/BNE_BNGM
¡ØACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN¡Ù¤È¤Ï
¡¡¡ØACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN¡Ù¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤¬¥¨ー¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ¤òÄÉµá¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¶õ´Ö¤ò¡¢°¦µ¡¤ò¶î¤Ã¤Æ360ÅÙ¼«Í³¤ËÈô¤Ó²ó¤ëÁÖ²÷´¶¤È¡¢¼«¤é¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤ÇÅ¨¤òÁªÂò¤·¤Æ·âÇË¤¹¤ë²÷´¶¡¢²Ý¤»¤é¤ì¤¿Æñ¶É¤òÂÇÇË¤¹¤ëÃ£À®´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤«¤é7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÎòÂå¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡ÖPROJECT ACES¡×¤¬¡Ö¶õ¤Î³×¿·¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶õ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤¹±À¤Î¹¤¬¤ê¤ä¡¢ºÙÌ©¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ÃÏ·Á¡¦·Ê´Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¡¢ ¡ÖÎ©ÂÎ¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¶õ¡×¤Ç±À¤¬µ¡ÂÎ¤òÎ«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ä¶õ¤ØÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±À¤ÎÆâ³°¤ä¾å²¼¤ò¸òºø¤¹¤ëÀï½Ñ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀïÎ¬À¤ÎÁý¤·¤¿»É·ãÅª¤Ê¶õÀï¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÅù¡¢¥·¥êー¥º30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¶õÃæÀï¤ÈÂ®ÅÙ´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://ace7.acecombat.jp/
¨¦Nintendo Switch(TM)ÈÇ ÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡https://ace7.acecombat.jp/nsw/
¢¨²èÌÌ¤ÏPlayStation(R)4ÈÇ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
