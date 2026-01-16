Ê¡°æ¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦ÍÍ¡¡¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÄ´ºº¡ªÎæËÌ½ÄÃÇ¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ê°ì¼Ò¡ËÊ¡°æ´Ä¶¸¦µæ³«È¯¤Ï1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÄ´ºº¡ªÎæËÌ½ÄÃÇ¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»²²Ã¼Ô8Ì¾¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÀ¸ÂÖ¡¢µù¶È¡¦²Ã¹©¡¦Î®ÄÌ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ç¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¡£Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉðÅÄÍ´µ¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò¥¬¥¤¥ÉÌò¤Ë¡¢±ÛÁ°Ä®¤ÎÂÎ¸³»ÜÀß¡¢²Ã¹©ºî¶È¾ì¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¡¢¤µ¤é¤Ë³ª¤¬¤é¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀ²ÈÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤È¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡¡
¡¦³«ºÅ³µÍ×¡§¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÄ´ºº¡ªÎæËÌ½ÄÃÇ¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡×
¡¦ÆüÄø¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§±ÛÁ°¤¬¤Ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢Á¯µû´Ý¾¾Âè°ì²Ã¹©¾ì¡¢ÍºÅç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ëã²¦ÅÁÊ¼±Ò¡¢Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó
¡¦»²²Ã¼Ô¡¡¡§ÉðÅÄÍ´µ¨¡ÊÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¾®³ØÀ¸8¿Í¡¢ÊÝ¸î¼Ô8¿Í
¡¦ÈÖÁÈ¡¡¡¡¡§¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÄ´ºº¡ªÎæËÌ½ÄÃÇ¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÊüÁ÷¡¡Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¡¡2026/1/24¡ÊÅÚ¡Ë15:00～15:30¡¡¢¨Í½Äê
¡¡±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÀ¸ÂÖ¤È»ýÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¡¡±ÛÁ°Ä®¤Ë¤¢¤ë±ÛÁ°¤¬¤Ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤ÎÂç´Ö·ûÇ·¤µ¤ó¤¬±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ä»ñ¸»´ÉÍý¤ÎÎò»Ë¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÂç´Ö¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÏÃ¦Èé¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À®½Ï¤Þ¤ÇÄ¹´ü´Ö¡ÊÌó10Ç¯¡Ë¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÍð³Í¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë»ñ¸»¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢µù³Íµ¬À©¡ÊÂç¤¤µ¡¦ÀÊÌ¡¦µù´ü¤ÎÀ©¸Â¡Ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï1000¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿åÍÈ¤²¤ò¸Ø¤Ã¤¿±ÛÁ°¤¬¤Ë¤â°ì»þ¤Ï200¥È¥ó¶á¤¯¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤³¤«¤é¸½ºß¤Î500¥È¥ó¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÈ¾À¤µª¶á¤¤Ç¯·î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç´Ö¤µ¤ó¤Ï¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤Ç¥«¥Ë¤Î¿Í¹©ÕÛ²½¡¦ÍÜ¿£¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀ®¸ù»öÎã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍÜ¿£¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á»ñ¸»´ÉÍý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¿åÁå¤ÎÃÕ¥«¥Ë¤äÃ¦Èé¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Çµù¶È»ñ¸»´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤ä¸¦µæ¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡°æ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë±ÛÁ°¤¬¤Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Á¯µû´Ý¾¾¤ÎÂè°ì²Ã¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Î¸ÞÅçµ±¹¬¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¹Á¤«¤éÌó40Ê¬¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤è¤ëÁ¯ÅÙ¤Î¶¯¤ß¤ä¡¢Ç¯´Ö¤Î²Ã¹©ÎÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÊÝ¸îÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾å¤ÇÆÃÊÌ¤Ë²Ã¹©¾ì¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢À¤³¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÏÂç¤¤µ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á²Ã¹©¤¹¤ëºÝ¤ËÁ´¤Æ¤Î¹ÔÄø¤Çµ¡³£²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢½ÏÎý¤Î¼êºî¶È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÊÅÀ¤ä¡¢ÇÑ´þºï¸º¡¦Éû»ºÊª¤Î³èÍÑ¡Ê²ÃÇ®²Ã¹©¾¦ÉÊ¤äÆ»¤Î±Ø¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¸þ¤±¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸«³Ø¤Î¸å¤Ë¤Ï±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ò»È¤Ã¤¿»îºîÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤Î»î¿©¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤ËÐ§¤ÎÄ´Íý¡¦»î¿©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Î¹ÔÄø¤Ç¤Ï»°¹ñÄ®¤Ç¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°ËÆ£½ÓÊå¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼Â±é¤È»ØÆ³¤Ç¡¢¥»¥¤¥³¥¬¥Ë¡Ê¥á¥¹¡Ë¤ÎÇí¤Êý¡¦¿È¤Î¼è¤ê½Ð¤·Êý¤ò³Ø¤Ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤ËÐ§¤ÎÄ´Íý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥µ¥ß¤ä¡Ö¤¹¤ê¤³¤®ËÀ¡×¤ò»È¤¤¡Ö¤®¤å¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤È½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ç¤Ï¹â¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤À¤È¶µ¤ï¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÐ§¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»î¿©¸å¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¤Ï11·î¤Î²ò¶ØÄ¾¸å¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿©¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê±ÛÁ°¤¬¤Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ï¤é»Ô¤ÇÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àËã²¦ÅÁÊ¼±Ò¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡£Ãæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÂçÎÌ¤Î³ª¤¬¤é¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ëã²¦¤µ¤ó¤«¤é°²¸¶²¹Àô¤ÎÎ¹´Û¤«¤é½Ð¤ëÂçÎÌ¤Î³ª¤¬¤é¤ò´¥Áç¤µ¤»ºÕ¤¤¤ÆÅÚ¤Ëº®¤¼¡¢ÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëã²¦¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³ª¤¬¤é¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤ÆÅÚ¤Ëº®¤¼¤ë¤È¡¢ÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤¬³èÀ²½¤·¡¢¿¢Êª¤Îº¬¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢Ì£¤ÎÇ»¤¤ÌîºÚ¤¬°é¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏËã²¦¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³ª¤¬¤é¤òÆ§¤ß¤Ä¤Ö¤·¡¢ÎÙ¤ÎÈª¤Ë¤Þ¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³ª¤¬¤é¤ÎÈîÎÁ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÌîºÚ¤Î»î¿©¤ò¹Ô¤¤¡¢±öÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦º£¤Þ¤Ç¥«¥Ë¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³ª¤¬¤é¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÇÀ²È¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¦¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³¤¤ÈÎ¤¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¦±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¥«¥Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¬¡¢¿È¤¬½À¤é¤«¤¯´Å¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£
