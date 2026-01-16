¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¡Ö¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¡×¤¬¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ë¿·µ¬²ÃÌÁ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹ÓÌÚ ½á°ì¡Ë¤Ï¡¢²Æì¸©»åËþ»Ô¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¡×¤Î±¿±Ä¤ò2025Ç¯12·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡×¤Î¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä«¿©¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ØCLUB ORIENTAL¡Ê¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ë¡Ù¤Ë»²²è¤·¡¢²ÆìÆîÉô¥¨¥ê¥¢¤ÎÂÚºß¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô´Ñ¸÷¤È¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³ð¤¨¤ë¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È
ÅÔ»Ô´Ñ¸÷¤ÎÍøÊØÀ¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥¾ー¥ÈÂÚºß¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¡×¤Ï¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë³¤¤¬¹¤¬¤ë¥ªー¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¼×¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤¤»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯ÀÄ¤¤³¤¤È¿åÊ¿Àþ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤éÈóÆü¾ï¤Î³«Êü´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¬ー¥Ç¥ó¥×ー¥ë¤È³¤¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤·¡¢±«Å·¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ¥×ー¥ë¤ä¥¨¥¹¥Æ¡¢¥¥Ã¥º¸þ¤±ÀßÈ÷¤â´°È÷¡£¹ï°ì¹ï¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹µÒ¼¼¤Ï¡¢¤É¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ëìÔÂô¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¾åÁØ³¬¤Î¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¡£²Æì¤Î¼¢Ì£¤òÌ£¤ï¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¡¢¿åÊ¿Àþ¤òË¾¤àÆÈÎ©·¿¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ç¤Îµó¼°¤Ê¤É¡¢ÂÚºßÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¡É¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÁÛ¡É¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³ð¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ«¿©¡×¤òÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Ë¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤ÎÄ«¿©ÂÎ¸³
¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë³Æ»ÜÀß¤Ç¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤ÎÄ«¿©¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÚºß¤ÎËþÂÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÈÄ«¤Î»þ´Ö¡É¤ò½Å»ë¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÎ¿©¤«¤éÏÂ¿©¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¼ïÎàËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹õÅü¥µー¥¿ー¥¢¥ó¥À¥®ー¤äÆ¦Éå¥Á¥ã¥ó¥×¥ëー¡¢¥Ýー¥¯¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ßー¥È¤Ê¤É¤Î²Æì¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¤Ç¤Î©¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òºÌ¤ëÄ«¿©ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£²Æì¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ç¤Î©¤Æ¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ç¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ëÄ«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ØCLUB ORIENTAL¡Ê¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ë¡ÙÆÃÅµ¤ÎÍøÍÑ
¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ØCLUB ORIENTAL¡Ê¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ë¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤´½ÉÇñ¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥óÍøÍÑ¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¾ðÊó¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢Î¹¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤¹¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢µÇ°Æü¤äÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¤ÎËþÂÅÙ¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëÆÃÅµ¤â¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¤Ç¤â¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ«¿©¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢²ñ°÷¤Ë¸þ¤±¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÅµ¤È¾ðÊóÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÚºßÂÎ¸³¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖCLUB ORIENTAL¡×¼ç¤Ê¥á¥ó¥ÐーÆÃÅµ
¡Ú¥á¥ó¥ÐーÆÃÅµ1¡Û¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ìー¥È¤«¤é10%OFF
¡Ú¥á¥ó¥ÐーÆÃÅµ2¡Û¥ì¥¹¥È¥é¥óÍøÍÑ5%OFF
¡Ú¥á¥ó¥ÐーÆÃÅµ3¡Û¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤òÇÛ¿®
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹µÇ°Æü¤ò½Ë¤¦¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーÆÃÅµ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æþ²ñURL¡Ê2/1¤è¤êÆþ²ñ¼õÉÕ¡Ë¡§https://reservations.oriental-hotels.com/sign-up?code=019883e8-712a-710e-846c-1cc9818da4b2
LINEÍ§¤À¤ÁÄÉ²ÃURL¡§https://lin.ee/BYCFpBv
¢¨¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¥µ¥¶¥ó¥Óー¥Á¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯6·î³«¶È¡£²ÆìËÜÅçÆîÉô¡¦»åËþ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢Á´448¼¼¤òÍ¤¹¤ëÂç·¿¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤éÌó10km¡¢¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ëÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»Ô±Ä¥Óー¥Á¡ÖÈþ¡¹¥Óー¥Á¤¤¤È¤Þ¤ó¡×¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÅÌÊâ1Ê¬¤Ç³¤¤Ø¤È½Ð¤é¤ì¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥«ー¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤ÂÚºß¤Ç¤â¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀß·×¤Ç¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¡£Ä«¿©¤Ç¤Ï¡¢ÍÎ¿©¡¦ÏÂ¿©¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¹õÅü¥µー¥¿ー¥¢¥ó¥À¥®ー¤äÆ¦Éå¥Á¥ã¥ó¥×¥ëー¡¢¥Ýー¥¯¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ßー¥È¤Ê¤É²Æì¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤´ÅöÃÏ¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¡£Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÄ«¤Î»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ãー¡¢²°³°¥×ー¥ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÚºß¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¡ÈÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡É¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡È¥¨¥ê¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¹ñÆâ17¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô4,617¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ²ñÈñ¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤ÎÆÈ¼«¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖCLUB ORIENTAL¡Ê¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÅµ¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ25¥Û¥Æ¥ë¡ÊÁíµÒ¼¼¿ô8,119¼¼¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ëÁí½¾¶È°÷¿ô¤Ï3,428Ì¾¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¡×¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥Ã¥³ー¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Û¥Æ¥ë·Ð±ÄµÚ¤Ó±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
