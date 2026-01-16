¡Ú¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î´ÉÍý¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¡Û¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Î¡ÖºÇ½é¤Î°ìÊâ¡×¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤«¤Ê¤¤ÆþÌç¥»¥ß¥Êー¡Ã1/29¡ÊÌÚ¡Ë14:00～15:00 ³«ºÅ
P¥Þー¥¯¡¢ ISO¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¼ÂÀÓ No.1¡ÊÃí1¡Ë¤ÎISO/P¥Þー¥¯¤Î¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÇ§¾Ú¥Ñー¥È¥Êー¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÅè ´²¿Í¡Ë¤Ï¡¢1·î29Æü(ÌÚ)14:00-15:00¡Ö45Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Î´ðËÜ¤ÈÎ®¤ì²òÀâ¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âP¥Þー¥¯¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¡ÖP¥Þー¥¯¤Î¼èÆÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ø¸þ¤±¡¢¼èÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¼èÆÀ¤ÎÎ®¤ì¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤òP¥Þー¥¯¤Î¥×¥í¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë2025Ç¯5·î´ü_P¥Þー¥¯¡¢ISO¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº/Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ninsho-partner.com/pmark/seminar/p_0129/
¡¦³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤ÇÂçÎÌ¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤Î¼èÆÀ´ë¶È¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê2026Ç¯1·î¸½ºß¤Ç17,731¼Ò¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤ªÇº¤ß¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢ÊÀ¼Ò¤â¡Ö¼èÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤ê²¿¤ò½àÈ÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖISMS¡ÊISO27001¡Ë¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¡Ø45Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Î´ðËÜ¤ÈÎ®¤ì²òÀâ¥»¥ß¥Êー¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¼èÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¼èÆÀ¤ÎÎ®¤ì¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤ò¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤Î¥×¥í¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡§
¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¡ÊP¥Þー¥¯¡Ë¼èÆÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¡ÊP¥Þー¥¯¡Ë½é¿´¼Ô¤ÎÊý
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î´ÉÍý¼Ô¤ÎÊý
¡¦³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00～15:00
¾ì½ê¡§ZOOM¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¼çºÅ¡§Ç§¾Ú¥Ñー¥È¥Êー¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¹Ö»Õ¡§¥Áー¥Õ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡º´Æ£Î½ÂÀ
ÆâÍÆ¡§
¡Ê£±¡Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¾ò·ï
¡Ê£²¡Ë¼èÆÀ¤ÎÎ®¤ì¤È´ü´Ö
¡Ê£³¡Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°Õ»ö¹à
¡Ê£´¡Ë¼ÁÌä¥¿¥¤¥à
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ninsho-partner.com/pmark/seminar/p_0129/
ÊÀ¼Ò¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤´»²²ÃÍÑ¤ÎZOOM URL¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ISO¡¿P¥Þー¥¯¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØÇ§¾Ú¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢Âè»°¼ÔÇ§¾Ú ISO¡¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤Î¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¡¦¹¹¿·¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤ËÇ§¾Ú¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¡¦¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¼ÂÀÓ 8,000¼Ò°Ê¾å¡£ÈñÍÑ¤Ï·î³Û4Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö48Ëü±ß¡Ë¡£
¢£ÂÐ±þµ¬³Ê
ISO9001¡¦ISO14001¡¦ISO27001¡ÊISMS¡Ë¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¡Ê£Ð¥Þー¥¯¡ËÂ¾
¢£¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://ninsho-partner.com/
¢£½ñÀÒ½ÐÈÇ¾ðÊó
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ninsho-partner.com/books-present/
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ýÁÏÎ©¡§1999Ç¯
¡ý½êºßÃÏ¡§
¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç2-2-7ÃæÇ·Åç¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21³¬
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-26-2¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë28³¬
¡ýÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÅè´²¿Í
¡ý½¾¶È°÷¿ô¡§259Ì¾
¡ý»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦ISO¡¿ISMS¡¿P¥Þー¥¯¤Î¿·µ¬Ç§¾Ú¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È
¡¡Ç§¾Ú¥Ñー¥È¥Êー¡§https://ninsho-partner.com/
¡¡ISO NEXT¡§https://cert-next.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿ISO¡¦P¥Þー¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://3ac-assist.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿P¥Þー¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¡ØP¥Þー¥¯¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://pmark-assist.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿ISMS´ÉÍý¥Äー¥ë¡ØISMS¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://isms-assist.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø9001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://9001-assist.com/
¡¡¥¯¥é¥¦¥É·¿ISO´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø14001¥¢¥·¥¹¥È¡Ù¡§https://14001-assist.com/
¡¦SDGs¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¡§https://www.3ac-biz.com/sdgs/
¡¦·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§Äê¥µ¥Ýー¥È¡§https://www.3ac-biz.com/healthcare/
¡ý¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.3a-c.co.jp/
¡ý±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡§¥Þ¥â¥ê¥Î¥¸¥À¥¤¡§https://mamorinojidai.jp/
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÒÆâ¹©¿ô¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯0¤Ë¶á¤Å¤±¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤¬ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢°ì´Ó¤·¤ÆISO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºî¶È¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¸½ºß¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖISO¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Î¥ê¥½ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¼êÂ³¤¤âÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤ò´Þ¤á¤Æ°ÍÍê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡× ¤È¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡Ö´ÝÅê¤²¡×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¤¹¤Ù¤°Õ»×·èÄê¡×¡Ö¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤ºî¶È¡×¤òÊ¬¤±¡¢ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Îã¤¨¤Ð²È¤ò·ú¤Æ¤ë»þ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÅ£¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ ¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¡¢ISO¡¦P¥Þー¥¯¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ⽵Åè ´²¿Í