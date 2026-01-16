¡Ú±Ã·¼Âç³Ø¡Û¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡ª¥Ê¥ª¥é¥¤¤Î¾ôÃñ»ö¶È¤«¤é³Ø¤Ö¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
±Ã·¼Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§Í¿®ËÓ¹°¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î27Æü(¶â)17:30～19:30¤Ç¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥»¥ß¥Êー¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡ª¥Ê¥ª¥é¥¤¤Î¾ôÃñ»ö¶È¤«¤é³Ø¤Ö¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ª¥é¥¤³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½»°Âð¹É°ìÏº»á¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤¿¼Ò²ñµ¯¶È¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»°Âð»á¤Î¤´¹Ö±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤â¸ò¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë»²²Ã·¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/526_1_f68e794b4598307ae6530db3e643dcdb.jpg?v=202601161152 ]
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=vZCqJ23idkalH3Ijfa846IOyZsXS7IlKkCcx__g0ebFUMlNDNk4wQjNaREcwUlJDSVpRWUdONU1VRS4u&route=shorturl)
¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ(https://eikei.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC.pdf)