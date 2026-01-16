¡Ú±Ã·¼Âç³Ø¡Û»²²Ã¼ÔÊç½¸¡¡1·î28Æü(¿å) ±Ã·¼Âç³ØPWS·î¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü #2~ÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÀ¸¤¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À～
±Ã·¼Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§Í¿®ËÓ¹°¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ËÜ³Ø¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢PWS·î¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§
¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü #2~ÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÀ¸¤¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À～¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Î»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¤Ë¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤Ç¤¹ ¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Ê2ËçÌÜ¤ÎÌ¾»É¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹ ¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ÅçÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç²ÝÄ¹¿¦¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÌò°÷¤òÃ´¤¦¿ÊÌð¸÷ÌÀ»á¤È¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¹ÔÀ¯¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÂ¼ÈøÄ¾ºÈ»á¤Î¤ªÆó¿Í¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö2ËçÌÜ¤ÎÌ¾»É¡×¤ò»ý¤È¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤«¡© Ê£¿ô¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¶È¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¥ß¥Ë¥ïー¥¯¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Û
¡¦¸½ºß¤Î»Å»ö¤ä¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦º£¤Î»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ä¼Ò³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¡ÖÉû¶È¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø³°¡¦¼Ò³°¤Ç¤É¤¦³è¤«¤»¤ë¤«¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ä¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý
¤´¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Úº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü¥·¥êー¥º³«ºÅ¡Û
2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¥Æー¥Þ¡§Å¾µï¤òÈ¼¤¦¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡¡*2/11 ½ËÆü¤Î¤¿¤á
2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡ ¥Æー¥Þ¡§¸©³°¤«¤é¤ÎU¥¿ー¥ó¡¡
3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡ ¥Æー¥Þ¡§¡ÖµòÅÀ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿⚪︎⚪︎³èÀ²½¡×¤Çµ¯¶È¡¡
¢¨¥Æー¥Þ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Î¤¿¤áÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/525_1_be6ec2b979ec241acec6c90299f9b94a.jpg?v=202601161152 ]
¤³¤Á¤é¤Î°ÆÆâ¤âÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²Ã¼ÔÊç½¸¡Û1·î28Æü(¿å) ±Ã·¼Âç³ØPWS·î¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü #2~ÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÀ¸¤¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À～(https://eikei.ac.jp/news/10924/)
