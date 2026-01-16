¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û100±ß¶ä²ß¡¢1Ëç300±ß¤Ç¹â³ÛÇã¼è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÀî¤¢¤¤é¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö100±ß¶ä²ß¡×¤ò¹â³Û¤ÇÇã¼è¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î100±ß¶ä²ß¡ÊË±Ñà100±ß¶ä²ß¡¦°ðÊæ100±ß¶ä²ß¡¦Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µÇ°100±ß¶ä²ß¡Ë¤ò1Ëç¤¢¤¿¤êºÇÂç300±ß¤Ë¤ÆººÄê¡¦Çã¼è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁÝ½ü¡¢¼Â²È¤ÎÀ°ÍýÅù¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¶ä²ß¤òÌ²¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¶â¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤â¹â³ÛººÄê¡¦Çã¼è¤òÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊ¼ÁÉÔÌÀ¾¦ÉÊ¤Ç¤â´ÕÄêÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ØÅì·÷Æâ¤Ï½ÐÄ¥Çã¼è¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¤Ï1990Ç¯1·îÀßÎ©¡£¼Ì¿¿´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡¢3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¡¢¥Õ¥©¥È´ØÏ¢»ö¶È¡¢Ì±Çñ¡¦½ÉÇñ»ÜÀß±¿±Ä¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔËÅç¶è¤òµòÅÀ¤Ë¡¢µ»½Ñ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉÊÀî Á´
ÀßÎ©¡§1990Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§5,200Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§¢©171-0044 ÅìµþÅÔËÅç¶èÀéÁá2-38-16
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5986-1118
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¡¢¥Õ¥©¥È´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¡¢Ì±Çñ¡¦½ÉÇñ»ÜÀß±¿±Ä¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È ¤Û¤«
URL¡§https://www.9631.co.jp/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢©171-0044 ÅìµþÅÔËÅç¶èÀéÁá2-38-16 ¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¥Ó¥ë2F
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó ¥ê¥æー¥¹»ö¶ÈÉô
TEL¡§0800-888-4422¡Ê10:00～17:00¡Ë
¥áー¥ë¡§senkawaekimae@otakaraya.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¡§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.9631.co.jp/contact.html