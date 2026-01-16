Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï～ÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¡È¼ÂÇä¥Çー¥¿¡É¤ò¼èÆÀ¤·¡¢±Û¶EC¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹âÅÙ²½～
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¿¢ÌÚ¸¶½¡Ê¿¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡¢°Ê²¼ Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÇä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê¼ç¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¡ØUreru Global EC Inc.¡Ù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¼Â¹ÔÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡ÇØ·Ê¡§±Û¶EC¤Î¡ÈÇä¤ì¤ë³ÎÅÙ¡É¤ò¹â¤á¤ë¼Â¾Ú¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¡Û
±Û¶EC¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤Î¼ûÍ×¡¦²Á³Ê¼õÍÆÀ¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸É¾²Á¡¦¥ê¥Ôー¥È°Õ¸þ¡×¤Ê¤É¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÈ¿±þ¡Ê¹¹ð»ØÉ¸¤äSNS¾å¤ÎÈ¿±þÅù¡Ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¼ÂÇä¤Ë´ð¤Å¤¯¥Çー¥¿¡É¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡§Ê£¿ôÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÇä¡¦É¾²Á¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥µ¥ó¥Î¥¼Åù¤ÎÊ£¿ôÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä´Ä¶¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÊÆ¹ñ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë´ð¤Å¤¯¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¥µ¥ó¥×¥ëÇÛÉÛ¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢ÄÄÎó¡¢ÈÎÇäÆ³Àþ¡¢ÁÊµá¥³¥Ôー¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¼õÍÆÀÅù¤ò´Þ¤à´ÑÅÀ¤Ç¸¡¾Ú¤·¡¢¼¡¤ÎÂÇ¤Á¼ê¡Ê²þÁ±¡¦ºÆÀß·×¡¦Å¸³«È½ÃÇ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼¨º¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Â¹ÔÂÎÀ©¡§¡ØUreru Global EC Inc.¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¡ØUreru Global EC Inc.¡Ù¤¬¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÄ´À°¡¢ÈÎÇäµòÅÀ¤Î³ÎÊÝ¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó´ÉÍýÅù¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÃ´¤¤¡¢¼Â¹Ô¤ÎºÆ¸½À¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂ¦¤ÎÀïÎ¬Àß·×¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÃÎ¸«¤È¡¢ÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Â¹ÔÂÎÀ©¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ù¾å¤ÎÄ´ºº¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÊÆ¹ñÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë³ÎÅÙ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥ëー¥×Ï¢·È¡§¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢²þÁ±¡¦¥¹¥±ー¥ë¤Þ¤Ç°ì´Ó»Ù±ç¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼ÂÇä¥Çー¥¿¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹¹ð±¿ÍÑ»Ù±ç¡¢D2C¹½ÃÛ»Ù±ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏÅù¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¸¡¾Ú¢ª²þÁ±¢ª³ÈÂç¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢±Û¶EC¤Ë¤ª¤±¤ë½é´ü¸¡¾Ú¤«¤éËÜ³ÊÅ¸³«¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÂÐ±þ¥«¥Æ¥´¥ê¤ª¤è¤Ó»²²Ã´ë¶È¿ô¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ´üÅª¤Ë¤Ï¡¢Á´ÊÆ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÅ¸³«¤È¡¢¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊEC¡¦D2CÅ¸³«»Ù±ç¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢²¤½£¡¦¥¢¥¸¥¢¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¼çÍ×»Ô¾ì¤Ø¤Î²£Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ëÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÚÈù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯£··î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¥×¥é¥¹´óÍ¿¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
¼ÒÌ¾ ¡§Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©135-0091¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì20³¬
TEL¡§03-6459-0562¡¡FAX¡§03-6459-0563
Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¢©814-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ2-3-8¡¡RKBÊüÁ÷²ñ´Û4³¬
TEL¡§092-834-5520¡¡FAX¡§092-834-5540
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¿¢ÌÚ¸¶½¡Ê¿
ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯1·î20Æü
URL¡¡¡§https://group.ureru.co.jp
Facebook ¡§https://www.facebook.com/ureru
¡ã¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¸åÆ£Í´Ìï
E-MAIL ¡§goto@ureru.co.jp
TEL¡¡¡¡¡§092-834-5520