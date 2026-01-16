2026Ç¯2·î¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ãæ¿´ÃÏ¤Ë¿·µòÅÀÃÂÀ¸
»°É©ÃÏ½ê¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ¥êー¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾²¬¿¿¸ã¡¢°Ê²¼¥êー¥¸¥ã¥¹¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Ë¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹Ì¾¸Å²°¹¾®Ï©¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°¡Ù¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤ÏÌ¾¸Å²°¹¾®Ï©¥Ó¥ë¥Â¥ó¥° 1-2³¬¡Ê¡ÖÉú¸«¡×±Ø ÅÌÊâ£³Ê¬¡Ë¡£¤³¤ÎµòÅÀ¤Î³«Àß¤Ë¤è¤ê¡¢¥êー¥¸¥ã¥¹¤¬°¦ÃÎ¸©¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï14µòÅÀ¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï¹ç·×213µòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢µ¡Ç½Åª¤Ç¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¿¥¤¥×¤«¤é¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ì¾¸Å²°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÊ¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉú¸«¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸
Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÉú¸«¥¨¥ê¥¢¤ÏÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡Ç½¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤¬Éú¸«¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éú¸«±Ø¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´Åì»³Àþ¤ÈÄáÉñÀþ¤ÎÆó¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¡¹¤ÎÄÌ¶Ð¤äË¬ÌäÀè¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Éú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢±É±Ø¡¦´Ý¤ÎÆâ±Ø¤«¤é¤âÅÌÊâ9Ê¬¤È¤¤¤¦ÄÌ¶Ð¤äÍèµÒ¤ËÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ê¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¹¾®Ï©¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°¡×¤Î1³¬¤È2³¬¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¸æ±àºÂ¡×¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¤¢¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô²Ê³Ø´Û¡×¡¢ÇòÀî¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°»ÔÈþ½Ñ´Û¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½»ÜÀß¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤¹Éú¸«ÃÏ²¼³¹¤â¶á¤¯¡¢Îò»Ë¤È¸½Âå¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£ ÂçÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥»¥ó¥¿ー
ËÜ¥»¥ó¥¿ーÆþµï¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¹¾®Ï©¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°¡×¤Ï2016Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥°¥ìー¥ÉÂç·¿¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢24»þ´ÖÍ¿Í·ÙÈ÷¤òºÎÍÑ¡£»ëÇ§À¤âÎÉ¤¯¡¢¹¾®Ï©ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¿®ÍêÀ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤äÅ¹ÊÞ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÆâÁõ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡Û
¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹
¢£ ½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¥êー¥¸¥ã¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹
¥êー¥¸¥ã¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï·ÀÌó´ü´Ö¤äÍøÍÑ·ÁÂÖ¤â½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÈ÷¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´°Á´¸Ä¼¼·¿¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹
- ¶¦ÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Úー¥¹
- ²ñµÄ¼¼¡ÊÍ½ÌóÀ©¡Ë
- ¹âÂ®Wi-Fi¡¦Ê£¹çµ¡
- ¼õÉÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÍèµÒÂÐ±þ
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´°È÷¤ÎÆþÂà¼¼´ÉÍý
- ¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñÉÕ¤
¢£Æ¯¤Êý¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ö¥êー¥¸¥ã¥¹¡×
¡ÖRegus¡Ê¥êー¥¸¥ã¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥¸¥ã¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦120¥«¹ñ°Ê¾å¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´ÖÀß·×¤È¡¢½ÀÆð¤Ê·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯1Âæ¤«¤é·úÊªÁ´ÂÎ¤Þ¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹·ÁÂÖ¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹ ¡£¼õÉÕ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÍèµÒÂÐ±þ¤äÍ¹ÊØÊª¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÅÅÏÃ±þÂÐ¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬½¼¼Â¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¾ïÃó¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎËþÂÅÙ¤ä»Îµ¤¤ò¹â¤á¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹ Ì¾¸Å²°¹¾®Ï©¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°¡Ù³µÍ×
½»½ê¡§¢©460-0008
¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É2ÃúÌÜ3-1
¡¡¡¡¡¡Ì¾¸Å²°¹¾®Ï©¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 1-2F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Éú¸«±ØÅÌÊâ3Ê¬¡¢±É±ØÅÌÊâ9Ê¬¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´Ý¤ÎÆâ±ØÅÌÊâ9Ê¬
ÁíÌÌÀÑ¡§411ÄÚ
¥ª¥Õ¥£¥¹Éô²°¿ô¡§119¼¼
¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÀÊ¿ô¡§271ÀÊ
²ñµÄ¼¼¡§2¼¼
¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½
¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤äÂß¤·²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤Ï9»þ～18»þ¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§Ì¾¸Å²°¹¾®Ï©¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°(https://www.regus-office.jp/aichi-area/nagoya-area/nagoya-hirokoji-building/)
¢¨³«ÀßÆü¡¢Éô²°¡¦ºÂÀÊ¿ô¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Äê
¡Î¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï
¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ï¡¢À¤³¦120¥«¹ñ¡¢4,000µòÅÀ°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëIWG plc¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¹¥¤¥¹¡¢CEO¡§Mark Dixon¡¢°Ê²¼ IWG¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤¿¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£1998Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯2·î¤«¤é»°É©ÃÏ½ê¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâÌó50ÅÔ»Ô¡¦210µòÅÀ°Ê¾å¤Ë¤Æ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ÖSignature¡Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡Ë¡×¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖSPACES¡Ê¥¹¥Úー¥·¥º¡Ë¡×¡¢ ¾å¼Á¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖRegus¡Ê¥êー¥¸¥ã¥¹¡Ë¡×¡¢Æ¯¤¯¤ò¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¡ÖOpenoffice¡Ê¥ªー¥×¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥êー¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©163-1030
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É»°ÃúÌÜ 7ÈÖ1¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïー30³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§À¾²¬ ¿¿¸ã
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î´ÉÍý¡¢±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.regus-office.jp