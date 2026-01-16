¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¡¢¹ñºÝ´Ä¶É¾²ÁCDP¤ÇºÇ¹âÉ¾²ÁÂÓ¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡ÊA-¡Ë¡×¤ò½é³ÍÆÀ
¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÇ¼¿µÌé¡¢°Ê²¼¡¢¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶¾ðÊó³«¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎCDP¤Ë¤è¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î´Ä¶É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°Ê¬Ìî¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡ÖA¡×¤Ë¼¡¤°¡ÖA-¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ë¡×É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î¾å°ÌÌó4Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¿å½à¤Î´Ä¶·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖB-¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ë¡×¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤ª¤è¤Ó¿å»ñ¸»ÊÝÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë³Î¼Â¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨CDPµ¤¸õÊÑÆ°¥ì¥Ýー¥È2023¡§ÆüËÜÈÇ¡Ê2024Ç¯¸øÉ½¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ²óÅú´ë¶È¤Î¥¹¥³¥¢Ê¬ÉÛ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯³µ»»¡Êhttps://socotec-certification-international.jp/assets/pdf/cdp/CDP2023_Japan_Report_Climate_0319.pdf¡Ë
¢£ CDP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CDP¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶NGO¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î´Ä¶¾ðÊó³«¼¨¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û127ÃûÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë640¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ê¤É¤¬½ðÌ¾¤·¡¢´ë¶È¤Ë¾ðÊó³«¼¨¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿22,100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬¾ðÊó¤ò³«¼¨¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó20,000¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯8ÃÊ³¬¡ÊA¤«¤éD-¡Ë¤Î¥¹¥³¥¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖA-¡×¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇÎÉ¤Î¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Î¤ßÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£²ó¤ÎÉ¾²Á³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È³èÆ°¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÄ´ÏÂ¡×¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2023Ç¯3·î¤ËTCFD¡Êµ¤¸õÊÑÆ°´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ËÄó¸À¤Ø»¿Æ±¤·¡¢¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.SBTÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯ÌÜÉ¸ÀßÄê¤È¿ä¿Ê
¹ñºÝ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥ÖSBTi¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥³ー¥×1¡¢2¡Ê¢¨¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò2019Ç¯ÅÙÈæ50%ºï¸º¤ä¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎºÆ¥¨¥ÍÄ´Ã£Î¨100%²½¡¢¼çÍ×¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ø¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÜÉ¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥¹¥³ー¥×1¡§Ç³ÎÁ¤ÎÇ³¾ÆÅù¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÇÓ½Ð
¢¨ ¥¹¥³ー¥×2¡§Â¾¼Ò¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅµ¤¡¢Ç®¡¦¾øµ¤¤Î»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦´ÖÀÜÇÓ½Ð
£².ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ¤È¾Ê¥¨¥Í¤ÎÅ°Äì
2023Ç¯4·î¤è¤êËÜ¼ÒµÚ¤Ó¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑÅÅÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¥¼¥í¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÄ´Ã£ÅÅÎÏ¤ò100%ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢LED¤Ê¤É¤Î¾Ê¥¨¥Íµ¡´ï¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ä¡¢¹©¾ìµ¡³£ÀßÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Ðー¥¿ーÀ©¸æ²½¡¢ÇÑÇ®ÍøÍÑÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í³èÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.´Ä¶ÇÛÎ¸·¿À½ÉÊ¡ÖSustainable Product Standard¡×¤ÎÅ¸³«
ÆÈ¼«¤Î´Ä¶´ð½à¡ÖSustainable Product Standard¡ÊSPS¡Ë¡×¤òºöÄê¤·¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Úー¥Ñー¥³¥¢¡¢¤»¤Ã¤³¤¦¥Üー¥É¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸ºà¤ÎÀÑ¶ËºÎÍÑ¡×¡¢¡Ö°ÜÀß¡¦ºÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥í¥ó¥°¥é¥¤¥ÕÀß·×¡×¡¢¡ÖÉôºà¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ë¾Ê»ñ¸»²½¡×¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¾È¡§https://www.komatsuwall.co.jp/sustainability/sps/index.html¡Ë
¢§À½ÉÊÎã
À½ÉÊÌ¾¡§¥Þ¥Ë¥¹¥¯¥êー¥ó
ÆÃ¡¡Ä¹¡§¼ù»éÉôÉÊ¤ËºÆÀ¸ºà¤ò100%»ÈÍÑ¡£Éôºà¤âºàÎÁÊÌ¤ËÊ¬ÊÌ²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¾È¡§https://komatsuwall.co.jp/special/118.html¡Ë
£´.ÊªÎ®¡¦»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º
Í¢Á÷¼êÃÊ¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÅ´Æ»¤äÁ¥¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¡Ö¥¨¥³¥ìー¥ë¥Þー¥¯¡Ê¢¨2¡Ë¡×Ç§Äê´ë¶È¤ª¤è¤ÓÇ§Äê¾¦ÉÊ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ´þÊª¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤òÅ°Äì¤·¡¢ËäÎ©½èÊ¬ÎÌ1%Ì¤Ëþ¤Î¡Ö¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¡§Í¢Á÷¼êÃÊ¤ò¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤è¤ê¤â´Ä¶Éé²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤Á¥¤äÅ´Æ»¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¡£¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥¨¥³¥ìー¥ë¥Þー¥¯¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Å´Æ»²ßÊªÍ¢Á÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ä´ë¶È¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ê»²¾È¡§https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000008.html¡Ë
¢£ËÜÉ¾²Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Èº£¸å¤Î»ÑÀª
ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤òÈ¯¾Í¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë´ð½à¤Ç¤¢¤ëCDP¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ëÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î´Ä¶·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·úÃÛ»þ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤äÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¡ÊSDGsÌÜÉ¸12¡§¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤ ¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡Ë¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë¶õ´Ö¤ÎÍÑÅÓ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡Ö²ÄÊÑÀ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤òÂ¥¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤ª¤è¤ÓScope3ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ò·èºö¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÉ¾²Á¤òÎå¤ß¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡Ö²÷Å¬¤Ê¶õ´ÖÁÏÂ¤¡×¤È¡ÖÃÏµå´Ä¶¤ÎºÆÀ¸¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
https://www.komatsuwall.co.jp/sustainability/index.html
¢£¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¤Ï¡¢1968Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥¤¥ì¥Öー¥¹¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©ー¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¢Àß·×¡¢ÈÎÇä¡¢»Ü¹©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶õ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÒÌ¾¡§¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¹©¶ÈÃÄÃÏ1ÃúÌÜ72ÈÖÃÏ
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÇ¼¿µÌé
¡¦ÀßÎ©¡§1968Ç¯1·î22Æü
¡¦±Ä¶È¼ïÌÜ¡§²ÄÆ°´Ö»ÅÀÚ¡¢¸ÇÄê´Ö»ÅÀÚ¡¢¥È¥¤¥ì¥Öー¥¹¡¢°ÜÆ°´Ö»ÅÀÚ¡¢¥íー´Ö»ÅÀÚÅù¤ÎÀ½Â¤¡¢Àß·×¡¢ÈÎÇä¡¢»Ü¹©
¡¦URL¡§https://www.komatsuwall.co.jp/