¤ï¤Ã¤Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÃÊÊÛÅöÈ¢¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Ö¥Ò¥í¥â¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¶áÆ£¾´É§¡¢°Ê²¼¥µ¥Ö¥Ò¥í¥â¥ê¡Ë¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤ï¤Ã¤ÑÉ÷°ìÃÊÊÛÅöÈ¢¡Ö¤ï¤À¤ó¤ß¤º¤Ï¡¡¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ï¤Ã¤ÑÊÛÅö¡×¤ò2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ï¤À¤ó¤ß¤º¤Ï¡¡¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ï¤Ã¤ÑÊÛÅö
µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç½Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©Êª²Á¤Î¹âÆ¤Ç¤ªÊÛÅöÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¸¡Æ¤¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥Ò¥í¥â¥ê¤Î¡ÈSabu¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¿©Âî¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë²ÈÄíÍÑÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¡£¡Ö¤ï¤À¤ó¤ß¤º¤Ï¡×¥é¥ó¥Á¥·¥êー¥º¤Ï2026Ç¯¤Î½Õ¤Î¿·¥·¥êー¥º¡£¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±¡¢ËèÆü»È¤¨¤ë¤ï¤Ã¤ÑÉ÷ÊÛÅöÈ¢¤Ç½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
- ¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¤ï¤Ã¤Ñ·¿¤ÎÊÛÅöÈ¢¤ò¡¢¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±¤Ê¼ù»éÀ½¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚÌÜÉ÷¤ÎÅÉÁõ¤ÈÄ¦¹ï¤Ï²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤´¤Ï¤ó¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¿¤Ë¤ÏÏÂ¥â¥À¥óÉ÷¤ÎÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤Ã¤ÑÉ÷¤Î²¹¤«¤µ¤È¥â¥À¥ó¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤Ã¤ÑÉ÷ÊÛÅöÈ¢¤Ç¤¹¡£
- ¼ù»éÀ½¤Ê¤Î¤ÇÌÌÅÝ¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ÏÉÔÍ×¡£¥Õ¥¿¤ò³°¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç»ÈÍÑOK¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥¿¤Ï¡¢»ß¤á¶ñ¤ä¥é¥ó¥Á¥Ù¥ë¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µÍ¤á¤ë»þ¡¢»ý¤Á±¿¤Ö»þ¡¢¿©¤Ù¤ë»þ¡¢Àö¤¦»þ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÊÛÅöÈ¢¤Ç¤¹¡£
- Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÌÚÌÜ¤ä·Ñ¤®ÌÜ¤òºÆ¸½¤·¤¿²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆÎÌ¤Ï600ml¡£¿¼¤á¤ÎÍÆ´ï¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ê¤á¤Î»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
- ¤ï¤À¤ó¤ß¤º¤Ï¤Ï2026Ç¯È¯Çä¤Î¿·¥é¥ó¥Á¥·¥êー¥º¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥êー¥º¤ÇÂ·¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥·¥êー¥º¤Ç¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥È¥é¥êー¤ä¶ÒÃå¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥º¤ÇÂ·¤¨¤¿¤ê¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»ß¤á¶ñ¤ä¥é¥ó¥Á¥Ù¥ë¥È¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤Þ¤ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¿¥¤¥×¡£
¥Õ¥¿¤Ë¤ÏÏÂ¥â¥À¥óÉ÷¤ÎÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÌÚÌÜ¤ä·Ñ¤®ÌÜ¤òºÆ¸½¤·¤¿²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ê¤á¤Î»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¡£
¥µ¥Ö¥Ò¥í¥â¥ê¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.sabu.co.jp/)¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)¤Ç¤â¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¤ï¤À¤ó¤ß¤º¤Ï¡¡¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ï¤Ã¤ÑÊÛÅö
ÈÎÇäÎÁ¶â¡¡¡¡¡§ 2,530±ß(ÀÇ¹þ)¡¡2,300±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§ Éý16cm¡¡±ü11.7¡¡¹â5.7cm¡¡¡ÊÍÆÎÌ600ml¡Ë
¥«¥éー¡¦ÊÁ¡¡¡§ ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥·¥ë¥Ðー
ÈÎÇäÅ¹¡¡¡¡¡¡¡§ À¸³è»¨²ßÅ¹¡¢£Å£Ã¥µ¥¤¥È¤Ê¤É