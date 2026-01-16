¶µ¿¦°÷1¿Í1Âæ¤Î³Ø¹»ÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÆ³Æþ¤ÇÃ¯¤â¤¬°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê³Ø¹»´Ä¶¤Î¼Â¸½¤ò
£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤È¶¦¤Ë¡¢¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë»äÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍøÍÑ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç»ÔÎ©Ê¡Ê¿¾®³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹»Ì³ÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ª¤è¤ÓÊÀ¼Ò¤Î¹»Ì³¥¹¥Þー¥È²½»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡ÖSKYMENU Mobile¡×¤ò1Ç¯´ÖÆ³Æþ¤·¡¢¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Ï¹»Ì³¤Î°ìÉô¤Ë»äÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¤ä¸Ä¿ÍÃ¼Ëö¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ¤ÎÂ°¿Í²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹Ô»ö¤ä¼ø¶È¤Î¤Ê¤«¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¡¢¹»Ì³Ï¢Íí¤ÎÂ¨»þÀ³ÎÊÝ¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Ø¹»¤´¤È¡¢¶µ¿¦°÷¤´¤È¤Ë±¿ÍÑº¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤ÎÈÑ»¨²½¤ä¥ê¥¹¥¯ÁýÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSKYMENU Mobile¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Ê¼Ì¿¿»£±Æ¤ä´ÉÍý¡¢¶µ¿¦°÷´Ö¤ÎÏ¢Íí¡¢¶ÈÌ³¥¿¥¹¥¯¤Î´ÉÍý¤¬¡¢¹»Ì³ÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¡£¾ðÊó´ÉÍý¤Î°ì¸µ²½¤È±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ÎÉ¸½à²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼Â¾Ú¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢»äÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÍê¤ë¸½ºß¤Î´Ä¶¤«¤é¸øÍÑ´Ä¶¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶µ¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤ä°ÂÁ´¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¤Î³ÎÎ©¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤«¤ò¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¸¦µæ¤Î³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1197_1_7357e71b4af21639555a5159c90c3ef5.jpg?v=202601161152 ]
¤Þ¤¿¡¢Æ³ÆþÁ°¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤äÆü¡¹¤ÎÍøÍÑ¥í¥°¤ò´ð¤Ë¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤ä¹»Ì³²þÁ±¤ÎÀ®²Ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¼Â¾Ú¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡ÖSKYMENU Mobile¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³²þ³×¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø¹»¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤È¶µ¿¦°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
