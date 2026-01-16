¡ÖSEGA POP-UP SHOP in ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹¡×1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖSEGA POP-UP SHOP in ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹¡×¤ò¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹ 6F KUUGO¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢½ÂÃ«PARCO¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖSEGA STORE TOKYO¡×¤ÎÈÎÇä¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤¦¡ÖSEGA POP-UP SHOP¡×¤¬ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª¡¡¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹6F¤ÎKUUGO¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡Ù¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¡Ø¤×¤è¤×¤è¡Ù¡Ø¥ª¥·¥ã¥ìËâ½÷ ¥é¥Ö and ¥Ù¥êー¡Ù¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢¥»¥¬¡¦¥¢¥È¥é¥¹¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ìÁ´À¤³¦¤Ç100ËüËÜ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ìー¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ïー¥ë¥É¡Ù¤È¡¢2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤¿¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤ÎÂÎ¸³¥×¥ì¥¤¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ü¡ÖSEGA LABBIES(TM)¡Ê¥»¥¬ ¥é¥Óー¥º(TM)¡Ë¡×
¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥»¥¬¡¿¥¢¥È¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¿·¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¡ÖSEGA LABBIES(TM)¡Ê¥»¥¬ ¥é¥Óー¥º(TM)¡Ë¡×¡£
¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¬¤«¤é¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¤È¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡×¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤«¤é¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ ¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡Ù¤Î¡Ö¥¸¥çー¥«ー¡×¤¬ºòÇ¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£SEGA STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¡ÖSEGA POP-UP SHOP¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§SEGA LABBIES(TM)¡Ê¥»¥¬ ¥é¥Óー¥º(TM)¡Ë
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Âç¾®2¥µ¥¤¥º¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë
¡¦ÀÇ¹þ²Á³Ê¡¡¡§Âç 6,600±ß¡¿¾® 3,850±ß
¡¦Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA¡¡(C)ATLUS. (C)SEGA.
¡ü¡ÖSEGA Cooro(TM)¡Ê¤³～¤í¡Ë¡×
¡Ö¤³～¤í¤³¤í¡×¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤»¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¢ö
°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤³¤í¤ó¤È¥¥åー¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¡ÖSEGA Cooro(TM)¡Ê¤³～¤í¡Ë¡×¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¡¢¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡Ù¤«¤é¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Æ¥¤¥ë¥¹¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡¢¥¨¥ßー¡¢¥·¥ã¥É¥¦¡¢Dr.¥¨¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î6ÂÎ¤È¡¢¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡¢½ÕÆü°ìÈÖ¡¢¿¿Åç¸ãÏ¯¤Î3ÂÎ¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡ª¡¡SEGA STOREÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤¬¡ÖSEGA POP-UP SHOP¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§SEGA Cooro(TM)¡Ê¤³～¤í¡Ë
¡¦ÀÇ¹þ²Á³Ê¡¡¡§1,800±ß
¡¦Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
¡üBE@RBRICK SONIC THE HEDGEHOG CHROME Ver. 100% & 400%
(C) 2026 MEDICOM TOY
¡ÖSEGA STORE TOKYO¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤¬¤ª¤¯¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖBE@RBRICK¡×¤è¤ê¡¢¡ÖBE@RBRICK SONIC THE HEDGEHOG CHROME Ver. 100% & 400%¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ÖSEGA POP-UP SHOP¡×¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§BE@RBRICK SONIC THE HEDGEHOG CHROME Ver. 100% & 400%
¡¦ÀÇ¹þ²Á³Ê¡¡¡§19,800±ß
¡¦Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) 2026 MEDICOM TOY¡¡(C)SEGA
¡ü¡Ö¥»¥¬¥í¥´¡×¤µ¤¬¤é»É½«¥È¥ìー¥Êー
¡Ö¥»¥¬¥í¥´¡×¤¬¤µ¤¬¤é»É½«¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¤µ¤¬¤é»É½«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£SEGA STOREÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò¡ÖSEGA POP-UP SHOP¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¡Ö¥»¥¬¥í¥´¡×¤µ¤¬¤é»É½«¥È¥ìー¥Êー
¡¦ÀÇ¹þ²Á³Ê¡¡¡§13,200±ß
¡¦Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
¢£¡ÖSEGA POP-UP SHOP in ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹¡×³µÍ×
´ü´Ö¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹ 6F¡¡KUUGO¥¹¥¯¥¦¥§¥¢
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)SEGA
(C)ATLUS. (C)SEGA.
(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM
(C) 2026 MEDICOM TOY
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£