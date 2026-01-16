Æî¿®½£¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Êý¤òÃµ¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDiscover 8¡×¥¥ã¥¹¥È30Ì¾Êç½¸¡Ã2·î1Æü¤è¤êÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ
¢£ ³µÍ×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍGOKIGEN Nippon¡ÊÄ¹Ìî¸©¾¾ÀîÄ®¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ËÌ¸¶ÂÀ»ÖÏº¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÎ¹¤·¤ÆÀ¸¤Êý¤òÃµ¤ëÉñÂæÁÏºî¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDiscover 8¡×¤Î»²²Ã¼Ô¡Ê¥¥ã¥¹¥È¡Ë30Ì¾¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£2·î1Æü¤è¤ê¾¾ÀîÄ®¤ÇÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ¡ÊÁ´4²ó¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖDiscover 8¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿´¤ÈÅÁÅý¤¬Â©¤Å¤¯ÃÏ°è¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãç´Ö¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæºîÉÊ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ë¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë12¥ö·î´Ö¤ÎÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ä¿À»ö¡¦º×¤ê¡¢ÇÀºî¶È¤òÂÎ´¶¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃÎ·Ã¤äµ»¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¡¢Îò»Ë¤ä¼«Á³¤È¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÉñÂæ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾è¤»¤Æ¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¾¾ÀîÄ®¡¦±ó»³¶¿¡¦Âç¼¯Â¼¡¦À¶ÆâÏ©¤Î4ÃÏ°è¤òË¬Ìä¡£Áú·îº×¤ê¤äÂç¼¯²ÎÉñ´ì¡¢ÊôÇ¼±ì²Ð¤Ê¤É¿ôÉ´Ç¯Â³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¤ËÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤òÁÏºî¡£2027Ç¯2·î¤ËÈÓÅÄÊ¸²½²ñ´Û¡Ê1294ÀÊ¡Ë¤Ç¾å±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾¾ÀîÄ®¡¢ÈÓÅÄ»Ô¡¢Âç¼¯Â¼¡¢°¤ÃÒÂ¼¤Ê¤É4¼«¼£ÂÎ¡¦4¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¸å±ç¡£±éµ»¡¦²Î¡¦¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤ÏÉÔÌä¡¢¹â¹»À¸°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢§ ¾ÜºÙ¡¦±þÊç
Discover 8¥×¥í¥°¥é¥à
https://discover8.gokigen-nippon.com/
A4¥Á¥é¥· ¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://prtimes.jp/a/?f=d176064-1-b86a6346728a8831bf2fd6faa5e6c43e.pdf¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/176064/table/1_1_2de270ea236843b9470bb80e08ea7f58.jpg?v=202601161152 ]
¢£ ÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/176064/table/1_2_e17b25706bb3c44e1272f8b504132e5b.jpg?v=202601161152 ]
²ñ¾ì¡§¾¾ÀîÄ®Ãæ±û¸øÌ±´Û¤¨¤ß¤ê¤¢¡ÊÄ¹Ìî¸©²¼°ËÆá·´¾¾ÀîÄ®¸µÂçÅç3720¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥×¥í¥°¥é¥àÀâÌÀ¡¢¥À¥ó¥¹¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÂÎ¸³¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¢£ ÇØ·Ê ¨¡ ÆüËÜ¤Î¿´¤Ë½Ð²ñ¤¦Î¹
ÂåÉ½¤ÎËÌ¸¶ÂÀ»ÖÏº¤Ï¡¢Ìó20Ç¯Á°¡¢Âç¼¯Â¼¤ÎÇÀÂ¼²ÎÉñ´ì¤ÈÀ¶ÆâÏ©¤ÎÊôÇ¼±ì²Ð¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º×¤ê¤Ë½¸¤¦¿Í¡¹¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº×¤ê¤ÎÆü¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¥´¥¥²¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¿Í¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Ãç´Ö¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿´¤¬¤¢¤ë¡×
Æî¿®½£¤Ë¤Ï¡¢¿ôÉ´Ç¯Â³¤¯º×¤ê¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GOKIGEN Nippon¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡ÖÃç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤«¤é¼ã¼Ô¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÎ®³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤òÀßÎ©¡£º£²ó¤Î¡ÖDiscover 8¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½¸ÂçÀ®¤·¤¿½é¤ÎÇ¯´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏÃ¯¤«¤Ë¶µ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÂåÉ½ ËÌ¸¶¡Ë
GOKIGEN Nippon¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡Ö3¤Ä¤Î´Ö¡×
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î3¤Ä¤ÎÃì
¡Ú1¡ÛÃÏ°è¤Ø¤ÎÎ¹
¾¾ÀîÄ®¡¦±ó»³¶¿¡¦Âç¼¯Â¼¡¦À¶ÆâÏ©¤Î4ÃÏ°è¤òË¬Ìä¡£³ÆÃÏ°è¤Ç1Çñ2Æü～2Çñ3ÆüÂÚºß¤·¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÁÅý¹Ô»ö¡¦º×¤ê¡¦ÇÀºî¶È¤òÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤È°ì½ï¤ËÂÎ¸³
¡¦ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤äÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯
¡¦¿©»ö²ñ¡¢Ì±Çñ¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æº×¤ê¤äÇÀºî¶È¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÂÐÏÃ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Î¹¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡ÛÉñÂæÁÏºî
12¥ö·î¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤òÁÏºî¡£¥×¥í¤Î±é½Ð²È¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢100Ê¬¤ÎÉñÂæ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ Ë¬Ìä¤¹¤ë4ÃÏ°è
Æî¿®½£¤Ï¡¢µÞ½Ô¤Ê»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ·Á¤ÎÃæ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤¬°é¤Þ¤ì¡¢¿ôÉ´Ç¯Â³¤¯º×¤ê¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤¬º£¤âÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¾¾ÀîÄ® / »â»ÒÉñ
±ó»³¶¿ / Áú·îº×¤ê
Âç¼¯Â¼ / Âç¼¯²ÎÉñ´ì
À¶ÆâÏ© / ÊôÇ¼±ì²Ð
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/176064/table/1_3_afbe288f3b14227d6a6405d1d118099c.jpg?v=202601161152 ]
¢¨ÂÎ¸³ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ÉñÂæ¸ø±é
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/176064/table/1_4_1deca437851d254fc5ac82bb701f6354.jpg?v=202601161152 ]
¢£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
2018Ç¯¤«¤é»î¸³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÃÏ°è¤Ø¤ÎÎ¹¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö³°¤«¤éÍè¤¿»ä¤¿¤Á¤â²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£Â¼¤Î¿Í¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ªº×¤ê¤Ë¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
- ¡ÖÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿Êë¤é¤·Êý¤ËÆ´¤ì¤¿¡£¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ëÃæ¤Ç³Ø¤ÖÊý¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤À®Ä¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
- ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¡Ø³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¢£ ¸å±ç¡¦¶¨ÎÏ
¸å±ç¡Ê4¼«¼£ÂÎ / 4¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ë
- ¾¾ÀîÄ®
- ¾¾ÀîÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ
- ÈÓÅÄ»Ô
- ÈÓÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
- Âç¼¯Â¼
- Âç¼¯Â¼¶µ°é°Ñ°÷²ñ
- °¤ÃÒÂ¼
- °¤ÃÒÂ¼¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¶¨ÎÏ
- Æî¿®½£¥¢ー¥È¥é¥Ü
¢£ ÃÄÂÎ³µÍ×
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/176064/table/1_5_ba7f6dc1954d93a86489e90381c3ee9e.jpg?v=202601161152 ]
¢£ ÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í GOKIGEN Nippon
E-mail¡§discover8@gokigen-nippon.com