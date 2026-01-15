NewDays¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥¹¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ ¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ!!!!!!! ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ
- ³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡¥ê¥Æー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿¥«¥ó¥Ñ¥ËーÄ¹¡§¹â¶¶¡¡Å°¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNewDays¡×¡ÖNewDays KIOSK¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢NewDays¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÁýÎÌ¡Ê¢¨½¾ÍèÈæ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥¹¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ ¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ!!!!!!! ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½¾ÍèÈæ¡ÄÅö¼Ò¤ÇÄÌ¾ï»þ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¾¦ÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó
- º£²ó¤ÎÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢ºòÇ¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥¹¡×¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥¥åー!!¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö39¡ó¡×°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹½éÅÐ¾ì¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ¤ÊÁ´15¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
- ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹´ü´ÖÃæ¡¢NewDays¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁýÎÌ¾¦ÉÊ2ÉÊ¹ØÆþ¤ÇÆÃÃã¥·¥êー¥º1ËÜÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¥¹¥¿¥ó¥×¡×¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿ー¥³ー¥Òー¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥¿¥ó¥×2ÇÜ¡×¡¢¡ÖJRE POINT¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á ¥¯ー¥Ý¥óÁý³Û¡×¤Î³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û 2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë ～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û NewDays¡¦NewDays KIOSK¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
ÁýÎÌÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹
¥Ë¥åー¥¿¥¹Sweets
¥¯¥êー¥à¤¿¤Ã¤×～¤ê¡ª
¥«¥¹¥¿ー¥É¥·¥åー¥¯¥êー¥à
165±ß
¥¯¥êー¥à¤¬39¡óÁýÎÌ¡ª
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹Sweets
¤â¤Á¤Ã¤È¤É¤é¾Æ¤
198±ß
Î³¤¢¤ó¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬2ÇÜ¡ª
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊËÌ³¤Æ»¤¤¿¤í¤Þ¤ó¾®Æ¦¤ÎÎ³¤¢¤ó¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¤É¤é¾Æ¤À¸ÃÏ¤Ç¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼óÅÔ·÷µÚ¤ÓÀÅ²¬¡¦Ä¹Ìî¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¡¦»³·Á¡¦´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä
¥Ë¥åー¥¿¥¹
ßÕ¤ê¾Æ¤¶äºú¡¡ÆóÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö
645±ß
¶äºú¤¬1ÀÚ¤ìÁýÎÌ¡ª
»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¶äºú¤È¥³¥í¥Ã¥±¤ä¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¡¢ÆùÃÄ»Ò¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤¡¢ÌîºÚ¤Î¼ÑÊª¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÏÂÉ÷¤Î¤ª¤«¤º¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÆóÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¢¨¼óÅÔ·÷µÚ¤ÓÀÅ²¬¡¦Ä¹Ìî¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¡¦»³·Á¡¦´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¡¦¿·³ã±Ø¤ÇÈÎÇä
¥Ë¥åー¥¿¥¹
¼ê´¬¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£³¤ÂÝºú¤È¤í¤ï¤µ¤Ó¤ª¤Ë¤®¤ê
215±ß
¶ñºà¤¬39¡óÁýÎÌ¡ª
¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥µー¥â¥ó¤¿¤¿¤¤Ë¡¢¹ï¤ß¤ï¤µ¤Ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤µ¤Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¼óÅÔ·÷µÚ¤ÓÀÅ²¬¡¦Ä¹Ìî¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¡¦»³·Á¡¦´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä
¥Ë¥åー¥¿¥¹
¼ê´¬¼÷»Ê¡¡Ç¼Æ¦¡ÊËÌ³¤Æ»»ºÂçÆ¦»ÈÍÑ¡Ë
210±ß
¶ñºà¤¬39¡óÁýÎÌ¡ª
ËÌ³¤Æ»»ºÂçÆ¦¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿Ç¼Æ¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇ¼Æ¦¤¿¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼ê´¬¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹
¥µ¥ó¥É¤ª¤à¤¹¤Ó¡¡¥½ー¥¹¥«¥ÄÐ§É÷
390±ß
¥«¥Ä¤¬50¡óÁýÎÌ¡ª
¥½ー¥¹¥«¥ÄÐ§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£¥½ー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤¿Çö¤á¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¥Þ¥è¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¼óÅÔ·÷µÚ¤ÓÀÅ²¬¡¦Ä¹Ìî¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¡¦»³·Á¡¦´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä
¥Ë¥åー¥¿¥¹
ÀÐÍÒ¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¥µ¥ó¥É¥Ï¥à¥Áー¥º
380±ß
¥Ï¥à¤¬50¡óÁýÎÌ¡ª
¥¹¥âー¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à¤Ë¥Áー¥º¡¢¥ì¥¿¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¥µ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥Þ¥è¥½ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿
¢¨¼óÅÔ·÷µÚ¤ÓÀÅ²¬¡¦Ä¹Ìî¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¡¦»³·Á¡¦´ä¼ê¤Î³Æ¸©Æâ¤ÇÈÎÇä
¥Ë¥åー¥¿¥¹
¸üÀÚ¤ê¥Ùー¥³¥ó¤ÎB.L.T.¥µ¥ó¥É
370±ß
¥Ùー¥³¥ó¤¬39¡óÁýÎÌ¡ª
¸üÀÚ¤ê¥Ùー¥³¥ó¤Î»ÝÌ£¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¥ì¥¿¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥Þ¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëB.L.T.¥µ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹
³¤Ï·¥«¥Ä¤Î¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä
398±ß
³¤Ï·¥«¥Ä¤¬1ËÜÁýÎÌ¡ª
³¤Ï·¥«¥Ä¤ÈÌîºÚ¤òÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Î¥½ー¥¹¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹Deli
Äã²¹Ä´Íý¥Á¥¥ó¤Î¥µ¥é¥À¡Ê¤¦¤Þ±ö¤À¤ìÉ÷Ì£¡Ë
298±ß
Áí½ÅÎÌ¤¬39¡óÁýÎÌ¡ª
Äã²¹Ä´Íý¥Á¥¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢»ÞÆ¦¤ò±ö¤À¤ì¥½ー¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹
¹È¤º¤ï¤¤³ª¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥àÀ¸¥Ñ¥¹¥¿
550±ß
Áí½ÅÎÌ¤¬39¡óÁýÎÌ¡ª
ÊÆÊ´Æþ¤ê¤Î¼«²ÈÀ½²¡½Ð¤·À¸¥Ñ¥¹¥¿»ÈÍÑ¡£¥½ー¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤â¥«¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥«¥Ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹
¥Áー¥º¹á¤ë¡ª¥ßー¥È¥½ー¥¹¥Ñ¥¹¥¿
498±ß
Áí½ÅÎÌ¤¬39¡óÁýÎÌ¡ª
¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Á¤Ã¤È¿©´¶¤ÎÌÍ¤È¡¢¥ßー¥È¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÄêÈÖ¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹Bakery
¤¢¤é¤Ó¤¥Ýー¥¯¥¦¥¤¥ó¥Êー
165±ß
¤¢¤é¤Ó¤¥Ýー¥¯¥¦¥¤¥ó¥Êー¤¬50¡óÁýÎÌ¡ª
¤¢¤é¤Ó¤¥Ýー¥¯¥¦¥¤¥ó¥Êー100¡ó»ÈÍÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹Bakery
¥³¥í¤¿¤Þ¥³¥Ã¥Ú
168±ß
¥³¥í¥Ã¥±¤¬50¡óÁýÎÌ¡ª
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤È¥³¥í¥Ã¥±¤ò¶´¤ó¤ÀÂçËþÂ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¿¥¹Bakery
¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·
168±ß
¥À¥¤¥¹¥Á¥ç¥³¤¬39¡óÁýÎÌ¡ª
¥À¥¤¥¹¥Á¥ç¥³¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¡¢¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±»þ³«ºÅ¡ªNewDays¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£±.¡ÛÁýÎÌ¾¦ÉÊ2ÉÊ¹ØÆþ¤ÇÆÃÃã¥·¥êー¥º1ËÜÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¡ª
ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹´ü´ÖÃæ¡¢»öÁ°¤ËNewDays¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿Suica¡¦PASMO¤ÇÁýÎÌ¾¦ÉÊ¤ò2ÉÊ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃÃã¥·¥êー¥º1ËÜÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¾Ü¤·¤¯¤ÏNewDays¥¢¥×¥ê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×²èÌÌ¤è¤ê¥¯ー¥Ý¥óÈ¯¹Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£².¡Û¥«¥¦¥ó¥¿ー¥³ー¥Òー¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬2ÇÜ¡ª¡ª
ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹´ü´ÖÃæ¡¢»öÁ°¤ËNewDays¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿Suica¡¦PASMO¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿ー¥³ー¥Òー¤ò£±ÇÕ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÃù¤Þ¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£²¸Ä¡ÊÄÌ¾ï»þ¤Î2ÇÜ¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥¹¥¿¥ó¥×¤¬10¸ÄÃù¤Þ¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥³ー¥ÒーÁ´¾¦ÉÊ¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë140±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤Î°ú¤´¹¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏNewDays¥¢¥×¥ê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×²èÌÌ¤è¤ê¥¯ー¥Ý¥óÈ¯¹Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£³.¡ÛJRE POINT¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬20±ßÁý³Û¡ª¡ª
NewDays¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢JRE POINT50¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ß¤È¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ±Åù³Û°Ê¾å¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÁýÎÌ¥Õ¥§¥¹´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¶â³Û¤òÄÌ¾ï¤è¤ê20±ßÁý³Û¡ªÂè1ÃÆ¡Ê1·î20Æü～1·î26Æü¡Ë¤ÈÂè2ÃÆ¡Ê1·î27Æü～2·î2Æü¡Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤º¤Ä¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏNewDays¥¢¥×¥ê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨NewDays¥¢¥×¥ê¤ÈJRE POINT¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
NewDays¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ûNewDays¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò JR ÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡¥ê¥Æー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤¤â¡¢µ¢¤ê¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¡ÊÄ«¡¢Ãë¡¢Ìë¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ NewDays¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NewDays¤ÎÊ¿¶ÑÆüÈÎ¡¡749Àé±ß¡Ê2025Ç¯ 3 ·îËö»þÅÀ¡Ë
¡ÖÆü·ÐMJ 2024 Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Ó¥ËÄ´ºº¡×1Å¹¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÆüÈÎ¥é¥ó¥¥ó¥°Âè°ì°Ì
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬1 Æü 14 »þ´Ö°Ê¾å
¡¦Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ30 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å 250 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Ì¤Ëþ
¢¨¾¦¶ÈÅý·×Ä´ºº¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿´ð½à¤ò»ÈÍÑ
¡û¥¨¥¥½¥È½ÐÅ¹Â³¡¹¡ª
¥¨¥¥Ê¥«¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÂåÌ¾»ìNewDays¤¬¥¨¥¥½¥È¤Ë³ÈÂçÃæ¡ª