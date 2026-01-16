¥ªー¥¯¥êー¤«¤éAURA Collection¤¬ÅÐ¾ì
¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇÀ¹´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ªー¥¯¥êー¤ÎAURA Collection (¥ªー¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó)¤Ï¡¢É½¾´Âæ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¼«¤é¤òËá¤Â³¤±¤ë¡¢¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Î¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤òÊû¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä½Ö´Ö¤ÎÅÅ·â¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¥éー¥·¥Õ¥È¥Ú¥¤¥ó¥È¤òºÎÍÑ¡£¥ªー¥¯¥êー¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë¸«¤ë³ÑÅÙ¤ä¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ç¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÆÃ¼ì¤ÊÅÉÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅÉÁõ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¡¡¡¡
¥Ñー¥×¥ë¡¢¥°¥êー¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥´ー¥ë¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢°Û¤Ê¤ë¿§Ä´¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥«¥éー»È¤¤¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥êー»Ë¾åºÇÂç¤Î»ë³¦¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥´ー¥°¥ë¤ÎOakley Flow Scape(¥ªー¥¯¥êー ¥Õ¥íー ¥¹¥±ー¥×)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤ÏOakley Stunt Wing (¥ªー¥¯¥êー ¥¹¥¿¥ó¥È ¥¦¥£¥ó¥°)¡¢CYBR Zero(¥µ¥¤¥Ðー ¥¼¥í)¤ä¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎPermian(¥Ñー¥ß¥¢¥ó)¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥íー¥×¤ÎÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤ÎÊü¤ÄÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡
´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ÎÃÏÆ»¤ÊÈ¿ÉüÎý½¬¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Å¾ÅÝ¤ä¼ºÇÔ¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¤«¤Ê¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯´ø¤¹¤ëMOD1¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥«¥éー¥·¥Õ¥È¥Ú¥¤¥ó¥È¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤ÎÊÝ²¹À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥°¥íー¥Ö¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ï¥Ã¥È¡¢¥Í¥Ã¥¯¥²¥¤¥¿ー¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿§ºÌ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤È¶þÀÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ëÇ§À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Æú¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢Î©ÂÎÅª¤Êµ±¤¤ò»ý¤Ä»Å¾å¤²¤Î¥ªー¥¯¥êー¥í¥´¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¾ðÇ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢µ±¤¤ËËþ¤Á¤¿¥ªー¥é¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿¿¤ÎÀ®¸ù¤È¤Ï¡¢¶â¡¢¶ä¡¢Æ¼¤È¤¤¤¦¿§¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£AURA Collection ¤Ï¡¢1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¥ªー¥¯¥êー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êoakley.com/ja-jp(https://www.oakley.com/ja-jp/)¡Ë¡¢°ìÉô¤Î¥ªー¥¯¥êー¥¹¥È¥¢¡¢°ìÉô¤ÎÀµµ¬¼è°·Å¹ ¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=6lr8tWyesOU ]
¡ã¥ªー¥¯¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
1975 Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥ªー¥¯¥êー¡ÊOakley(R)¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£900 ·ï°Ê¾å¤ÎÆÃµö¤ò½êÍ¤¹¤ë¥ªー¥¯¥êー¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Ï¡¢È¯ÌÀ²È¡¢ÍýÁÛ¼çµÁ¼Ô¡¢²Ê³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤ÈÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¤â¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¥ªー¥¯¥êー¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âî±Û¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê»ë³¦¤ÈÀºÌ©¤µ¡¢ÂÑ¾×·âÀ¡¢»ç³°Àþ¤«¤é¤ÎÊÝ¸î¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡¢¥ªー¥¯¥êー¤Î¸Ø¤ë High Deﬁnition Optics(R)¡Ê¥Ï¥¤¥Ç¥Õ¥£¥Ë¥·¥ç¥ó¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢ÅÙÉÕ¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥´ー¥°¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥¯¥êー¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤â¤½¤ÎÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ö¸þ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¯¥êー¤Ï¡¢¥¨¥·¥íー¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
https://www.oakley.com/ja-jp/
https://www.instagram.com/oakleyjapan/
https://twitter.com/oakleyjapan/
https://www.facebook.com/oakleyasia/
Oakley(R)¤ª¤è¤Ó Prizm(TM)¤Ï¡¢Oakley, Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
(C) 2022 Oakley, Inc. All rights reserved.