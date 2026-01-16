¥®¥ó¥Ó¥¹ÅìµþËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËDXYZ¤Î´éÇ§¾ÚID¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFreeiD¡×¤òÆ³Æþ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ó¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜ ¼þ¼£¡¢°Ê²¼¡Ö¥®¥ó¥Ó¥¹¡×¡Ë¤ÈDXYZ(¥Ç¥£¥¯¥·ー¥º)³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ À»¡¢°Ê²¼¡ÖDXYZ¡×¡Ë¤Ï¡¢DXYZ¤¬³«È¯Äó¶¡¤¹¤ë´éÇ§¾ÚID¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFreeiD(¥Õ¥êー¥É)¡×¤ò¥®¥ó¥Ó¥¹¤ÎÅìµþËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò°÷¤ÎÆþÂà´Û´ÉÍý¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥ó¥Ó¥¹¤ÎÅìµþËÜ¼Ò¤Ø¤Î´éÇ§¾ÚID¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFreeiD¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥®¥ó¥Ó¥¹¤Ï¡¢1930Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÀ½²Û¥áー¥«ー¤Ç¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥Ã¥ー¡¦¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÎà¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥®¥ó¥Ó¥¹ÅìµþËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤äÍèË¬¼Ô¤ÎÆþÂà´Û´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡×¡ÖÍøÊØÀ¸þ¾å¡×¤ÎÎ¾Î©¤ª¤è¤Ó¡¢´ûÂ¸¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«ー¥É¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥®¥ó¥Ó¥¹¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎÇ§¾Úµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë´éÇ§¾ÚID¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFreeiD¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤Î´éÇ§¾ÚID¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFreeiD¡×Æ³Æþ¤Ï¡¢´éÅÐÏ¿¤ÎÍøÊØÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´éÇ§¾Ú¤ÎÂ®ÅÙ¡¦ÀºÅÙ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓÅù¤ÎÅÀ¤«¤é¤â¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀµÌÌÆþ¸ý¡¦ÍèµÒÍÑÆþ¸ý¡¦Ìò°÷ÍÑÆþ¸ý¤Î·×3¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖFreeiD¡×¤Ï¡¢´é¤½¤Î¤â¤Î¤òID¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò°÷¤Ï¥«ー¥É¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÍèË¬¼Ô¤â»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ÊÆþ´Û¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖFreeiD¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢1ÅÙ¤Î´éÅÐÏ¿¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¼°¤Î´éÇ§¾ÚAI¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê´éÇ§¾ÚAI¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥®¥ó¥Ó¥¹ÅìµþËÜ¼Ò¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼Ò°÷¤äÍèµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾°¡¢º£¸å¤Ï¼Ò°÷¿©Æ²¤Î·èºÑ¤ä¥®¥ó¥Ó¥¹¤ÎÁ´¹ñ¤Î»ÙÅ¹¤ä±Ä¶È½ê¡¢¹©¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´éÇ§¾ÚID¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFreeiD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡FreeiD¤Ï¡¢´é¤À¤±¤Ç¡¢Êë¤é¤¹¡¢Æ¯¤¯¡¢Í·¤Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°´éÇ§¾ÚID¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ºâÉÛ¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ëID¤ò´é¤ËÅý¹ç¤·¡¢£±ÅÙ¤Î´éÅÐÏ¿¤ÇÆþÂà¡¢·èºÑ¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸°¤äºâÉÛ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¡Ø´é¥À¥±¤Ç¡¢À¤³¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´éÇ§¾ÚAI¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê´éÇ§¾ÚAI¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡½¸¹ç½»Âð¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖFreeiD¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø´é¥À¥±¤Ç¡¢Êë¤é¤¹¡£¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÉô¤«¤é³ÆÀìÍÉô¤Þ¤Ç¡¢¸°¤¬°ìÀÚ¤¤¤é¤Ê¤¤¹ñÆâ½é¤Î¡Ö¥ªー¥ë´éÇ§¾Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀFreeiDÆ³Æþ307Åï½×¹©¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢ÊÝ°é±à¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯Åù¤Ë´éÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´é¥À¥±¤Ç¡¢Æ¯¤¯¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎÆþÂà¤ÎÂ¾¡¢ÍèË¬¼Ô¤Î¼õÉÕ¤Ê¤É¤ò´éÇ§¾Ú¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¡¢¼Ò°÷¾Ú¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹±¿±Ä¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢´éÇ§¾Ú·èºÑ¡ÖFreeiD Pay¡×¢¨1¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¢¨2¤â¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 °¦ÃÎ¸©¼çºÅ ¤¢¤¤¤Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTECH MEETS¡×ºÎÂò»ö¶È DXYZ¤Î´éÇ§¾Ú·èºÑ¡ÖFreeiD Pay¡×¤ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¾ï³ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ 6Æü´Ö¤Ç346Ì¾¤¬Ìó350Ëü±ßÊ¬ÍøÍÑ (2025.03.21¥ê¥êー¥¹(https://dxyz.co.jp/press-release/post-2283/))
¢¨2¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÏ¢·È ´é¥À¥±¤Ç¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¡×´éÇ§¾Ú¼õÉÕ¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤òµµ²¬»Ô¤È¼Â»Ü (2024.01.24¥ê¥êー¥¹(https://freeid.dxyz.co.jp/press-release/post-2506/))
¢¨ ¥ªー¥ë´éÇ§¾Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó(R)¤Ï¡¢DXYZ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ó¥Ó¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜËÜ ¼þ¼£
- ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3ÃúÌÜ23ÈÖ3¹æ
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥¯¥Ã¥ー¡¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÎà¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥°¥ß¡¢¥é¥à¥ÍÅù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢³¤³°»ö¶ÈÅ¸³«
- ´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://ginbis.co.jp/
¡ÚDXYZ(¥Ç¥£¥¯¥·ー¥º)³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÀ¾ À»
- ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-5-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー41³¬
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§´éÇ§¾Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢DX¿ä¿Ê»Ù±ç»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¼õÂ÷³«È¯»ö¶È
- ´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://dxyz.co.jp/
- ¡ÖFreeiD¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://freeid.dxyz.co.jp/
¡¡DXYZ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø´é¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¡ÙÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ëID¤¬´é¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢´é¥À¥±¤ÇÀ¤³¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¡¢Çã¤¤Êª¤·¤¿¤¤¡¢Í·¤Ó¤¿¤¤¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤È¹ÔÆ°¤ò²òÊü¤¹¤ë¡£¡¡¡Ø´é¥À¥±¤Ç¡¢À¤³¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡Ù´éÇ§¾ÚID¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFreeiD¡×¤ò³«È¯Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£