¥êー¥ëºÆÀ¸²ó¿ô900Ëü²ó¤Îimprimo¤¬¿·ºî¤ÎÉ¡Ìæ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÈ¯Çä
¥Ú¥Ã¥È¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¸¥å¥¨¥êー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ê¥â¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§À¶Ìî³¨Î¤º»¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø¼°Instagram¤Î¥êー¥ëÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬900Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¿·ºî¤ÎÉ¡Ìæ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥êー¥ëÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤äÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ¡Ìæ¤òºÎ¼è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¤½¤Î´°À®ÉÊ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î´¶Æ°¤ÎÍÍ»Ò¤òÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ¡Ìæ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー´°À®ÉÊ
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉ¡Ìæ¤òºÎ¼è¤¹¤ëÂÎ¸³¤È¤½¤ì¤¬Èþ¤·¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Ê¤ë²áÄø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜÆ°²è¤Ï¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢7Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡ª¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï250·ï°Ê¾å¤Î²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·ºî É¡Ìæ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åö¼Ò¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÏÉ¡Ìæ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤ª¤³¤¿¤¨¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÉ¡Ìæ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤âÌÜ¤ËÆþ¤ë¼ê¼ó¤Ë°¦¸¤¡¦°¦Ç¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ú¥Ã¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµÇ°¤ò·Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
ÁÇºà¡§ Silver925¤ÈK18GP¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½
¥Á¥ãー¥à¤Î¸Ä¿ô¡§ 1¸Ä¤«¤é3¸Ä¤Þ¤ÇÁªÂò²ÄÇ½
Ä¹¤µ¡§ 14cm¤È18cm¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ーÉÕ
²Á³Ê¡§ 36,300±ß～
¡ÚÅö¼Ò¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿Í´Ö¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤¬°Û¤Ê¤ë»ØÌæ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢¸¤¤äÇ¤â°ìÆ¬°ìÆ¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ¡¤ÎÌæ¡¢É¡Ìæ(¤Ó¤â¤ó)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆºÎ¼è¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉ¡Ìæ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÊÖÁ÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é1～2¤«·î¤Ç¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª»ÅÎ©¤Æ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¼ê¿¨¤ê¤¬ËèÆü¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¡¡À¶Ìî¡¡³¨Î¤º» ¥³¥á¥ó¥È¡Û
3Ç¯Á°¤ËÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ï¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ê¿¨¤ê¤â´Þ¤á¤Æ·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤¬°¦¸¤¤ò¸«Á÷¤ë¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹çÆ±²ñ¼Òimprimo¤Ï¡¢º£¸å¤âSNS¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¡Öimprimo¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î·Á¤Ë»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢À½ÉÊ³«È¯¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹çÆ±²ñ¼Òimprimo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼Òimprimo
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÂô5-6-14
ÂåÉ½¡§À¶Ìî ³¨Î¤º»¡¢ÌÚÌî ÃÎ»Ò¡¢ÆàÎÉ Áá´õ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯11·î
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
