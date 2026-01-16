ÆüËÜ°ì¤Î¥·¥½»ºÃÏ¡¦°¦ÃÎ¤«¤éÇÀ¶ÈDX¤ò²ÃÂ® ¥ß¥é¥¤ºÚ±à¤¬°¦ÃÎ¸©¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¥·¥½ÉÂ³²ÃîAI²èÁü¿ÇÃÇµ»½Ñ¡×¤ò³«È¯
¡ÖÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤ºÚ±à¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È«»³Í§»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥é¥¤ºÚ±à¡×¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÇÀ¶ÈÁí¹ç»î¸³¾ì¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤«¤é¥·¥½¡ÊÂçÍÕ¡Ë¤ÎÉÂ³²Ãî¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÈ½ÊÌ¤¹¤ëAI¿ÇÃÇµ»½Ñ¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¤·¤¿AI¤Ë¤è¤ë¥·¥½¤ÎÉÂ³²Ãî²èÁü¿ÇÃÇ
ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤¬2021Ç¯ÅÙ¤«¤é¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤¢¤¤¤ÁÇÀ¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://aichi-agri.jp/)¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ»º½Ð³ÛÂè1°Ì¤ò¸Ø¤ë°¦ÃÎ¸©¤ÎÆÃ»ºÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤ÎÀ°È÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥½¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÊ¿¶ÑÀºÅÙ94¡ó¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿ÇÃÇÇ½ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§ÆüËÜ°ì¤Î»ºÃÏ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¿ÇÃÇ¡×¤Î²ÝÂê
ÇÀ¶È¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÂ³²Ãî¤Î¸í¿ÇÃÇ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÇÀÌô»¶ÉÛ¤ò¾·¤¡¢Èï³²¤Î³ÈÂç¤ä¥³¥¹¥ÈÁýÂç¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹ ¡£ÆÃ¤Ë¥·¥½¤Ï°¦ÃÎ¸©¤¬Á´¹ñ¥·¥§¥¢Ìó70%¤òÀê¤á¤ë½ÅÍ×ºîÊª¤Ç¤¹¤¬ ¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¥¤¥Á¥´¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤ÊºîÊª¤ËÈæ¤Ù¤ÆAI¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢½ÏÎý¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¤ËÍê¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«È¯µ»½Ñ¤ÎÆÃÄ¹¡§²èÁü¤ÈÌä¿Ç¤ÎÍ»¹ç¤Ç¥×¥í¤Î´ã¤òºÆ¸½¡¡ÀºÅÙ¤Ï94¡ó¤Ë
ËÜµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÁí¹ç»î¸³¾ì¤ä¶¨ÎÏÇÀ²È¤Ê¤É¤«¤éÌó12,000Ëç¤ÎÈï³²²èÁü¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ø½¬¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎAI²èÁü¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï£±Ëç¤Î²èÁü¤«¤é¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ·Ê¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤ä¡¢¾É¾õ¤¬¹ó»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¸í¿ÇÃÇ¥ê¥¹¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢À¸»º¼Ô¤Îµá¤á¤ë¹âÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î²èÁü¤ÈÈª¤Ç¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¿Ç¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìä¿Ç¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀìÌç²È¤¬¿ÇÃÇ»þ¤Ë¹Ô¤¦´Ñ»¡¡¢Ê¹¤¼è¤êÆâÍÆ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²èÁü£±Ëç¤Î¤ß¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤ÏÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÀ¤é¤«¤Ê¸í¿Ç¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼çÍ×¤ÊÉÂ³²Ãî11¼ï¤òÊ¿¶ÑÀºÅÙ94¡ó¡Ê½¾ÍèÈæ16¡ó¸þ¾å¡Ë¤Ç¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸»º¼Ô¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä²áµî¤Î²èÁü¤ò¤â¤È¤Ë¿×Â®¤Ê¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÂ³²ÃîÈï³²¤Î·Ú¸º¤äÇÀÌô¤ÎÅ¬Àµ¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¡ÖÈ¯À¸Í½Â¬¡×¡Ö¿ÇÃÇ¡×¡ÖÂÐ½è¡×¤òAI¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó
º£¸å¡¢¥·¥½°Ê³°¤Î¼çÎÏÌîºÚ¤Ø¤Î±þÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥é¥¤ºÚ±à¤Ç¤Ï¡¢ËÜµ»½Ñ¤ò¸½ºßÄó¶¡Ãæ¤ÎÉÂ³²ÃîÈ¯À¸Í½Â¬AI¤òÅëºÜ¤¹¤ëËÉ½ü»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡ÖTENRYO¡Ê¥Æ¥ó¥ê¥ç¥¦¡Ë¡×¤Ø¾ÍèÅª¤ËÅý¹ç¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
TENRYO¤Ï¡¢AI¤¬ÉÂ³²Ãî¤ÎÈ¯À¸¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÇÀÌô»¶ÉÛ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÇÀÌô¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖAI¥É¥¯¥¿ー¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿°¦ÃÎ¸©¤ÇÀ¸»º¤¬À¹¤ó¤ÊÌîºÚ¤Î¤Û¤«¡¢´»µÌÎà¤Ê¤É13¼ï¤ÎÇÀºîÊª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÍ½Â¬¡×¤«¤é¡Ö¿ÇÃÇ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¡ÖÂÐ½è¡×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢ËÉ½ü¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¡¢¥·¥½°Ê³°¤Î¼çÎÏÌîºÚ¤Ø¤Î±þÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
TENRYO¤Î¥¢¥×¥ê²èÌÌ
¢£ °¦ÃÎ¸©ÇÀ¶ÈÁí¹ç»î¸³¾ì ´Ä¶´ðÈ×¸¦µæÉô ÉÂ³²Ãî¸¦µæ¼¼¡¡¹ÓÀî¤ß¤º¤Û ¼çÇ¤ ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»î¸³¾ì¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï»ý¤ÁÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÉÂ³²Ãî¿ÇÃÇ¤ÎÃÎ¸«¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤È½ÀÆðÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿µ»½Ñ¤òÃ»´ü´Ö¤Ç·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÇÀÎÓ¿å»º»öÌ³½êÇÀ¶È²þÎÉÉáµÚ²Ý¤ÈÀ¸»º¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ï¢·ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢ÀºÅÙ¸¡¾Ú¤È²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç½¾Íèµ»½Ñ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê¿ÇÃÇ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â»º³Ø´±Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åì»°²¹¼¼±à·ÝÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡ËÉ½üÃ´Åö¡¡ÎëÌÚ¹îÇ· ÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÆÃ¤Ë¿ÇÃÇ¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤Èù¾®³²Ãî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÀºÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥½¤ÏÉÂ³²ÃîÈï³²¤Ë¤è¤ë¸º¼ý¡¦ÉÊ¼ÁÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤ºîÊª¤Ç¤¹¡£Èï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ³²Ãî¿ÇÃÇ¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Í°÷¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸«²ó¤ê¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¿ÇÃÇ¥¢¥×¥ê¤¬¥Ñー¥È½¾¶È°÷Åù¤ËÉáµÚ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÇÃÇ¤ÎÌÜ¤¬Áý¤¨¡¢¤è¤ê½é´ü¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤ºÚ±à ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡È«»³Í§»Ë ¥³¥á¥ó¥È
ÉÂ³²Ãî¤Ë¤è¤ë¼ý³ÏÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤ÆÌó25¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¡ØÈª¤Î¥Õー¥É¥í¥¹¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¾ÃÈñÃÊ³¬¤Î¥Õー¥É¥í¥¹¤è¤ê¤âÂç¤¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀ²È¤Î½êÆÀ¸þ¾å¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÁË¤àÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ï¥Çー¥¿¤Î¼Á¤È¸¡¾Ú´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©ÇÀ¶ÈÁí¹ç»î¸³¾ì¤ä¶¨ÎÏÇÀ²ÈÍÍ¤«¤éËÄÂç¤Ê²èÁü¥Çー¥¿¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÏÇÝ¸½¾ì¤Ç¸·³Ê¤ÊÀºÅÙ¸¡¾Ú¤ò·«¤êÊÖ¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼ÂÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤ÎAI¹½ÃÛ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¿¤ÎÉÂ³²Ãî¤«¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÇÀÌô¤Ç³Î¼Â¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡Ù¡£º£²ó¤Î°ìÊâ¤ò¡¢AI¤¬ËÉ½ü¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦Áí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÀî»Ô¤Ë¤Æ¥¢¥×¥ê¤Î»î¸³¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤ºÚ±à
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡È«»³Í§»Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ£±ÃúÌÜ£²ー£³£²¡¡STATION Ai
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ËÉ½üDX¥¢¥×¥ê¡ÖTENRYO¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÄó¶¡¤Ê¤É
²ñ¼ÒHP¡§https://www.mirai-scien.com/