³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¥»¥¬¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢²»Â®¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¤¬2026Ç¯¤Ë35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º35¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡¢µÇ°¥µ¥¤¥È¤È¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏµÇ°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¸ø¼°35¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë
https://www.sega.com/sonic-the-hedgehog?tab=35th-anniversary
¥¹¥Ôー¥É¤ÈËÁ¸±¿´¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±Ç²è¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î35Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÌ¾¥·ー¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥È¥ìー¥éー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡Ù35¼þÇ¯ µÇ°¥È¥ìー¥éー
https://www.youtube.com/watch?v=8AZyHR8cqSw
¢£¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¥»¥¬¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢²»Â®¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£1991Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥àµ¡¸þ¤±¤Ë¥·¥êー¥ººîÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ËÜ¿ô¤Ï17.7²¯ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¥Õ¥ë¥²ー¥à¡¦F2P¹ç·×¡Ë¡£¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±Ç²è¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø²»Â®¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¶Ã¤¤ÈÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥½¥Ë¥Ã¥¯¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/SonicOfficialJP
¢¡¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖSONIC CHANNEL¡×¡§https://sonic.sega.jp/SonicChannel/
