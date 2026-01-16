¥ªー¥Ç¥£ー¥¨¥¹¡¢¡ÖË¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥Ð¥¤¥¹Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò³«»Ï¡¡～½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç～
¶ÈÌ³ÍÑ¾ðÊóÃ¼Ëö¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£ー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º½Ä¹ ·é)¤Ï¡¢iOS¤Þ¤¿¤ÏAndroid OS¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ª¤è¤Ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÇã¼èÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖË¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥Ð¥¤¥¹Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¡×¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥Ð¥¤¥¹Çã¼è¥µー¥Ó¥¹
ËÜ·ï¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¥Úー¥¸¡§ https://ods.co.jp/odsnewsrelease/news20260116.html
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://biz.ods.co.jp/page/reuse-device
¢£Çã¼è¥µー¥Ó¥¹»ö¶È³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯PC/ITµ¡´ï¤Ê¤É¤Î¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·µ¡¼ï¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ä¸Î¾ã¤Ê¤É¡¢ÌòÌÜ¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Î½èÊ¬¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·ë¶É¡¢ÇäµÑ¼êÂ³¤¤ÎÌÌÅÝ¤ä¾ðÊóÏ³±Ì¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¼ê´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤±¤ÆÇÑ´þ½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£
PC¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³ÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢ICT»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤äË¡¿Í¤ÎiPad½¤Íý¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢ÌòÌÜ¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿¾ðÊóÃ¼Ëö¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊºÆÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹°Ù¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÂÐ¾Ý¤ËË¡¿Í¸þ¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹Çã¼è»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë»ö¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹Çã¼è¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇÑ´þ¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤òºï¸º¤·¡¢Ë¡¿Í¤ÎÊú¤¨¤ëIT»ñ»º¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¤ä½èÊ¬¸úÎ¨²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÌ¿Âê¤Ø¤Î¹×¸¥¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
1.¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Ç´ÊÃ±¡ªÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤Þ¤«¤»¡ª
1,000Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤´°ÍÍê¡¦¸Î¾ãµ¡º®ºß¡¦¥±ー¥¹¤ä¥·ー¥ë¤¬ÁõÃå¤Î¤Þ¤Þ¡¦Â¿¾¯¤Î±ø¤ì¡¦È¢¤äÉÕÂ°ÉÊ¤Ê¤·¡¦¥Çー¥¿Ì¤¾Ãµî¤Ë¤âÂÐ±þ¡¢¥Çー¥¿¾ÃµîÂå¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¡¢¾Ãµî¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÌµÎÁÈ¯¹Ô¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç´°·ë¡¦ÍèÅ¹ÉÔÍ×¡¢»ÙÊ§¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤À¤±¤Ç¤âOK¡¢¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2.ÃÎ¼±ËÉÙ¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë°Â¿´Å¬Àµ¤Ê¹â²ÁÇã¼è¡ª
Ä¹Ç¯PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ´ë²è/³«È¯¤«¤é½¤Íý¤Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏiPad½¤Íý¤äICT»Ù±ç¤Ê¤É¤â¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¾ðÊóÃ¼Ëö¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²Á³ÊÄó¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Çã¼èÂÐ¾Ý¡§iOS¤Þ¤¿¤ÏAndroid OS¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ª¤è¤Ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
¢¨¾õÂÖ¤ä¿ôÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇã¼è¤ê½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÔÅÙ±þÁêÃÌ¡£
3.°Â¿´°ÂÁ´¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤¿¥Çー¥¿¾Ãµî¤Ê¤É¤ÎËüÁ´¤Ê¾ðÊó´ÉÍýÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ§¾Ú¡¿µ¬³Ê¡Û
¡¦¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à ISO/IEC 27001:2022 ¡¿ JIS Q 27001:2023
(Ä»¼è»ö¶È½ê¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹Éô¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹Éô)
¡¦ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à ISO 9001 :2015 ¡¿ JIS Q 9001 :2015 (Ä»¼è»ö¶È½ê)
¡¦¸ÅÊª¾¦µö²Ä¡§ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ Ç§ÄêÂè301032216298¹æ
Ç§¾Ú¡¿µ¬³Ê
¢£Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì
Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì
¡ü·ÇºÜ²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÏWeb¾å¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Î¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï
ODS¥í¥´¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£ー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Android¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£iPhone¡¢iPad ¤ÏApple inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
iOS¤Ï¡¢Apple Inc.¤ÎOSÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£
IOS¤Ï¡¢Cisco Systems,Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚË¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥Ð¥¤¥¹Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û(Ë¡¿Í´ë¶È¤ÎÊý)
¥ªー¥Ç¥£ー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ä»¼è»ö¶È½ê
¢©682-0925¡¡Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô½©´î243ÈÖÃÏ
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹Éô ¥Ç¥Ð¥¤¥¹Çã¼èÁë¸ý
Tel ¡§ 0858-28-6260 (Ê¿Æü9:30～17:00)
Mail¡§ reuse-device@ods.co.jp
¡Ú¥ªー¥Ç¥£ー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©101-0041¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®2-5 Åìµþ¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®¥Ó¥ë8³¬
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 1²¯±ß(2025Ç¯3·î»þÅÀ)
ÁÏ¶ÈÇ¯·îÆü¡§ 2010Ç¯12·î1Æü
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2022Ç¯9·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º½Ä¹ ·é
»ö¶ÈÎÎ°è¡¡¡§ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È(¶ÈÌ³ÍÑ¡¦»ÜÀßÍÑÅÓ¸þ¤±¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢»ö¶È)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹»ö¶È(´ë¶È¸þ¤±¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È)
²ñ¼ÒHP¡¡¡¡¡§ https://ods.co.jp/
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈPC¥áー¥«ー¤Î¡ÖODS³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÈPCÀ½ÉÊ¡¦AVÀ½ÉÊ¤Î½¤ÍýÁ´ÈÌ¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡ÖODS¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î2¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¤òµÛ¼ý¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¿·À¸¡Ö¥ªー¥Ç¥£ー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¹ñÆâ¤Î¥á¥¸¥ãー¤ÊPC¥áー¥«ー¤È²»¶Áµ¡´ï¥áー¥«ー¤¬Á°¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤â¤Îºî¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÅ°Äì¤·¤¿¸ÜµÒ»Ö¸þ¤¬ºâ»º¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Î¡Ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡×¤ä¡Ö¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡×¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾å¡×¡¢¡Ö¼¡¤Î»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤¿¤ÊValue¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£