¡£±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó2026Ç¯1·î15ÆüÈ¯ -¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã´ë¶È¤Ç¤¢¤ëColt¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥µー¥Ó¥¹(ËÜ¼Ò¡§±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¡¢ÂåÉ½¡§¥±¥êー¡¦¥®¥ë¥Àー(Ms. Keri Gilder), CEO¡¢°Ê²¼Colt¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Î°ÂÁ´À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢À¤³¦½é¤ÎÂçÀ¾ÍÎ²£ÃÇ»î¸³¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Colt¤Ï¡¢NokiaµÚ¤ÓAdtran¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó*¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Î¦¾å¤ò´Þ¤àÂçÀ¾ÍÎ²£ÃÇ¤Î³¤Äì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç100GbE¡Ê¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¡Ë**¤Î¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£**: ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Gbps¡Ê¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈËèÉÃ¡ËÃ±°Ì¤Î LANµ¬³Ê¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢1G～800£Ç¤¬µ¬³Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ï¡¢Colt¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿°ìÏ¢¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È»î¸³¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÎ®¤ì¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¼°Ò¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇºÇ¤âÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤³¤ÄìÀþ¥ëー¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë²è´üÅª¤Ê¶¯²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢²¤½£¤ÈÊÆ¹ñ´Ö¤Î£Á£É½èÍý¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»î¸³¤Ç¤ÏGrace Hopper³¤Äì¥±ー¥Ö¥ë¤ò´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊGrace Hopper¡§ 352Tbps¤ÎÍÆÎÌ¤òÂçÀ¾ÍÎ²£ÃÇ¥ëー¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀÜÂ³¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ËColt ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¤¥äー¡ÊBuddy Bayer¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¶¼°Ò¤«¤éÄÌ¿®Ãæ¤Î¥Çー¥¿¤òÊÝ¸î¤¹¤ë»ö¤Ï¡¢´ë¶È¤¬º£¸åÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ï¡¢Colt¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¡¢ÎÌ»Ò»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò°ìÊâÀè¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿ÀÜÂ³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×Colt¤Ï2026Ç¯¸åÈ¾¡¢Î¦¾åµÚ¤Ó³¤Äì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Pre-Shared Key¡ÊPSK¡¢»öÁ°¶¦Í¸°¡Ë¡¢Post-Quantum Cryptography¡ÊPQC¡¢¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò°Å¹æ¡Ë¡¢Quantum Key Distribution¡ÊQKD¡¢ÎÌ»Ò¸°ÇÛÁ÷¡Ë¡¢µÚ¤Ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ëー¥º¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£• ²óÉüÎÏ¤¬¤¢¤ê°ÂÁ´¡¢¤«¤Ä¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÀÜÂ³¤òµá¤á¤ë´ë¶È• Åý¹ç²½¤µ¤ì¤¿ÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æµ»½Ñ¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶¨¶È• µ¡Ì©¥Çー¥¿¤Î¶¯¸Ç¤ÊÊÝ¸î¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ä°åÎÅµ¡´Ø• ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¡¦ËÉ±ÒÉôÌç• ÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æµ»½Ñ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¡¢¶È³¦¤Î³×¿·Åª´ë¶Èº£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËNokiaµÚ¤ÓAdtran¤È¶¦¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¸÷ÇÈ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç¤ÎÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æµ»½ÑÂÐ±þ»î¸³¤ä¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±§Ãè¥Ùー¥¹¤ÎÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë³«È¯¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î¦¾å¡¦±§Ãè¤«¤é³¤Äì¥ëー¥È¤Þ¤Ç¡¢ÂÑÎÌ»Òµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Colt¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÄó¶¡ÈÏ°ÏÁ´ÂÎ¤Ç¥¨¥ó¥É¡¦¥Äー¡¦¥¨¥ó¥É¤ÎÂÑÎÌ»Ò·×»»µ¡°Å¹æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀÜÂ³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£________________________________________*¡§ Colt¤Ï¡¢Nokia¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊPre-Shared Key¡ÊPSK¡¢»öÁ°¶¦Í¸°¡Ëµ»½Ñ¤ÈAdtran¤ÎPost-Quantum Cryptography¡ÊPQC¡¢¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò°Å¹æ¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢Î¦¾åµÚ¤Ó³¤Äì¥¤¥ó¥Õ¥é¾å¤Ç100GbE¤Î°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£------------------------Colt¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§Colt¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡¢¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡ÊExtraordinary Connections¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÄó¶¡´ë¶È¤Ç¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÈÆ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÎÎÏ¤ò¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1992Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Colt¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¿¼¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÇCity of London¡¡(Telecommunications)¡Æ¤ÎÅÁÅý¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»Ô¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ë¶È¤«¤é¡¢40¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë6,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤È80°Ê¾å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÍÊ¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Colt¤Î¸ÜµÒ¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ËÌÊÆºÇÂç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë230ÅÔ»Ô32,000¤Î¾¦ÍÑ¥Ó¥ë¡¢50°Ê¾å¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¦¥¨¥ê¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢275°Ê¾å¤ÎPoP(¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È)¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¹ÈÏ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤«¤é²¸·Ã¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°Èó¸ø³«´ë¶È¤Ç¤¢¤ëColt¤Ï¡¢ºÇ¤âºâÌ³·òÁ´À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Colt¤Ï¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î³×¿·¤ò¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¸ÜµÒ´ë¶È¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢¿ÍÎà¡¢µÚ¤ÓÃÏµå¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò°Ê¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.colt.net/ja/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£