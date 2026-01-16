¡ã12·î¹á¿å¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡ä¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ëè·îÁª¤Ð¤ì¤ë¹á¤ê¡£ÏÂ¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJ-Scent¡Ù¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
ÏÂ¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJ-Scent¡Ù¡Ê¥¸¥§¥¤¥»¥ó¥È¡Ë¤ò´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¥ë¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Åçºê ·ò»Ö¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢LUZ-Store¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯12·î¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£J-Scent¤Ç¤Ï20¼ï°Ê¾å¤Î¹á¤ê¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥ª¥¤¥ë¡¢¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Î3ÉôÌç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¡¢¾å°Ì¤ËÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¡ÖÏÂÈ©¡×¤È¡ÖÎø±«¡×
2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Á´3ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1°Ì¤Ë¡ÖÏÂÈ©/ Yawahada¡×¡¢2°Ì¤Ë¡ÖÎø±«/ Koiame¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹á¤ê¤Ï¤Û¤ÜËè·î¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â°ì½Ö¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤È¡Ö¤¤¤¤¹á¤ê¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖÏÂÈ©/ Yawahada¡×
¡ÖÏÂÈ©¡×¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤ä¥é¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤ò»×¤ï¤»¤ë½À¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¼«Á³¤ÈÈ©¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£È¯ÇäÅö½é¤è¤êSNS¤òÃæ¿´¤Ë´öÅÙ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏJ-Scent¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´é¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ´¶¤ÈÍ¾±¤¤ò¤Þ¤È¤¦¡ÖÎø±«/ Koiame¡×
¡ÖÎø±«¡×¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£´¶¾ð¤ÎÎØ³Ô¤òÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÅ¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÖÏÂÈ©¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÆü¾ï¤Ø¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹áÄ´¤Ï¹á¿å½é¿´¼Ô¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÄÀÇÉ¤Î¹á¤ê¤â·òºß
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÎÏ»Î¡×¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¡Ö²Ö¸«¼ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿J-Scent¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¹á¤ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ª¥¤¥â¥â¡×¤¬Àè·î¤Ë°ú¤Â³¤3¥ö·îÏ¢Â³¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÄêÈÖ¤Î¹á¤ê¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¹á¤ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤àÊý¤¬Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í¾Çò¤äÊª¸ì¤òÂ¤¹¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ëJ-Scent¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¤Î¹á¤ê¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJ-Scent¡Ù2025Ç¯12·î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥óÉôÌç1°Ì ÏÂÈ© / Yawahada2°Ì Îø±« / Koiame3°Ì »æ¤»¤Ã¤±¤ó / Paper Soap4°Ì ÎÏ»Î / Sumo Wrestler5°Ì ¥¢¥ª¥¤¥â¥â / Tender Peach¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥ª¥¤¥ëÉôÌç1°Ì ÏÂÈ© / YawahadaÎø±« / Koiame2°Ì Îø±« / Koiame3°Ì ¤Û¤¦¤¸Ãã / Roasted Green Tea4°Ì ÎÏ»Î / Sumo Wrestler5°Ì »æ¤»¤Ã¤±¤ó / Paper Soap¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÉôÌç1°Ì ÏÂÈ© / Yawahada2°Ì Îø±« / Koiame3°Ì ¥¢¥ª¥¤¥â¥â / Tender Peach4°Ì ÎÏ»Î / Sumo Wrestler5°Ì ²Ö¸«¼ò / Hanamizake
¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡Ê50mL / ¥¹¥×¥ìー¡Ë
¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥¨¥¿¥Îー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¹á¿å¤Ç¡¢J-Scent¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡£
¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥ª¥¤¥ë¡Ê10mL / ¥íー¥ë¥ª¥ó¡Ë
¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¥ª¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£
¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ê2mL / ¥¹¥×¥ìー¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢LUZ-Store¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¾®ÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¡£
ÏÂ¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJ-Scent¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÅÁÅý¡¢Ê¸²½¡¢¤½¤·¤Æº£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¹á¤ê¤ò¡ÖÏÂ¡Ê¤¢¡Ë¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£»ä¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¾ð·Ê¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤¤¤Ä¤«¤Î¡¢¤É¤³¤«¤Î¡¦¡¦¡¦¿·¤·¤¤¹á¤ê J-Scent
J-Scent¤Ç¤Ï¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¤Î¾®Àâ¡ØÌ²¤ì¤ëÈþ½÷¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÏÂÈ©¡Ê¤ä¤ï¤Ï¤À¡Ë¤ä¡¢²Ö¸«¼ò¡¢¥é¥à¥Í¤Î¹á¤ê¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹á¤ê¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿³¤³°¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢¼è°·Å¹ÊÞ¿ô¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ê29¼ï¡Ë2026Ç¯1·î¸½ºß
¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢ÄÀ¹á¡¢Íî´ç¡¢²Ö¸«¼ò¡¢»æ¤»¤Ã¤±¤ó¡¢»çÍÛ²Ö¡¢¥é¥à¥Í¡¢Í®»Ò¡¢ÎÏ»Î¡¢ÏÂÈ©¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È¥ì¥â¥ó¡¢²Ö³¹¡¢¥Ò¥¹¥¤¡¢¸÷çê¡¢¤¦¤¹¹È¡¢¹õ³×¡¢Îø±«¡¢Çö²Ù¡¢ÌÚ¶ý¡¢·î¼¶¡¢àÝàê¡¢¥¢¥ª¥¤¥â¥â¡¢Üô¥Þ¥Ä¥ê¥«¡¢¤¢¤ó¤ß¤Ä¢¨1¡¢ÆþÆ»±À¡¢ÍÛçýè½¢¨2¡¢Ì´ÌÊ¢¨3¡¢¥Ä¥¿¥¸¥å¥¦¡¢¤´¤Á¤½¤¦¢¨4¢¨1 ～¢¨4 ¸ÂÄê¾¦ÉÊ
J-Scent official sitehttps://luzfragrance.com/j-scent/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=J-site
ÏÂ¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJ-Scent¡Ù¼è°·Å¹
LUZ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢LUZ-Store¤ÎÂ¾¡¢ÄÕ²°½ñÅ¹¡¢TSUTAYA BOOKSTORE¡¢¥Ï¥ó¥º¡¢ISETAN BEAUTY online¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£https://www.luz-store.com/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=LUZ-Storehttps://luzfragrance.com/j-scent/storelist?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=storerist
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥ë¥ºÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Åçºê·ò»ÖËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©141-0032¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-6-1 TOCÂçºê¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 6³¬»Ù¼Ò¡¡¡¡¡§¡ã¥í¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LUZ Fragrance Co., Ltd.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¥¤¥¿¥ê¥¢¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LUZ Fragrance Italy S.r.l.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALYÀßÎ©¡¡¡¡¡§2001Ç¯6·î»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¹á¿å¡ÖLUZ Fragrance ¥ë¥º¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¹á¤êÀ½ÉÊ¤ÎOEMÀ½Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¹á¤êÀìÌçÅ¹¡ÖLUZ-Store ¥ë¥º¥¹¥È¥¢¡×¤Î±¿±Ä