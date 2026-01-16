¡ã¥±¥¤¥¦¥Î¡ä¿·ºî¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¡Ø¥¯¥ªー¥ê¥¢¡Ù¡ÈÁÛ¤¤½Ð¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡É ¸Î¿Í¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î°ä¹ü¤òÇ¼¤á¤ë¥ê¥ó¥°¡Ê»ØÎØ¡Ë 4¼ïÎà¤ò3·îÈ¯Çä
¡¡Á´¹ñ¤Ë¥¸¥å¥¨¥êーÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¡¦¥¦¥Î¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀÄÌÚ¡¡¶½°ì¡Ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥±¥¤¥¦¥Î¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ò¼Å¤Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥ê¥ó¥°¡Ê»ØÎØ¡Ë¡Ø¥¯¥ªー¥ê¥¢¡Ù4¼ïÎà¤ò¥±¥¤¥¦¥ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ3·îº¢È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢Äó·ÈÀè¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¥á¥â¥ê¥¢¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ú¥Ã¥ÈÅìµþ¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢4¼ïÎà¤Î¤¦¤Á3¼ïÎà¤ò2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£https://www.k-uno.co.jp/news/cuoria
¢£¸Î¿Í¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¡ÉÁÛ¤¤¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·ºî¥ê¥ó¥°¡Ê»ØÎØ¡Ë
¤³¤Î¤Û¤É¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¼ê¸µ¶¡ÍÜ¤È¤·¤Æ¸Î¿Í¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î°ä¹ü¡¦°ä³¥¡¦°äÈ±¤Ê¤É¤òÇ¼¤á¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¡Ê»ØÎØ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥±¥¤¥¦¥Î¤Ç¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¡Ø¥Ô¥Ã¥³¥í¡¦¥»ー¥á¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤½¤Î¸å¡¢¡È»ØÎØ¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¤¡É¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Î¡Ö¿´¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖCuore¡×¤È¡Öµ¤ÇÛ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öaria¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È´ê¤¤Ì¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ³°¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÉÇ¼¤á¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤È¡É¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇ¼¤á¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¤¡É¤ÈÎ¾Êý¤Î¥Ëー¥º¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦4¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇ¼¤á¤ë2¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ø¥·¥°¥Í¥Ã¥È¡Ù¤È¡Ø¥×¥ìー¥ó¡Ù¤ÏÆâÂ¦¤ËÉõÆþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤ËÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºå«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ë¤ÏÊõÀÐ¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡¢Ä¦¤êÌÏÍÍ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×2¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ø¥ªー¥Ð¥ë¡Ù¤È¡Ø¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤ÏÇ¼¤á¤¿¤â¤Î¤ò¥ê¥ó¥°ÀµÌÌ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¼ù»é¥«¥éー¤Ï¼«Í³¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ·¤Î¿§¡×¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¿§¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¼óÎØ¤Î¿§¡×¤Ê¤É¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤ò¿§¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÌ¾Á°¤äË×Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¹ï°õ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¼¤á¤¿¥·ー¥ó¤ò¼Ì¿¿¤Ç¶¦Í¡¢°Â¿´¤Î¡È²Ä»ë²½¥µー¥Ó¥¹¡É
¥¸¥å¥¨¥êー¿¦¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¤ØÇ¼Æþ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ò¼Ì¿¿»£±Æ¤·¡¢²èÁü¤ò¥áー¥ë¤ÇÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ø¤ªÇ¼¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Êµ·¼°¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¡ØCuoria -Signet-¡Ù¡Ê¥¯¥ªー¥ê¥¢ -¥·¥°¥Í¥Ã¥È-¡Ë¡¢¡¡¡ØCuoria -Plain-¡Ù¡Ê¥¯¥ªー¥ê¥¢ -¥×¥ìー¥ó-¡Ë ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡È¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤Ï°ì½ï¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¡É
¡Ø¥·¥°¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤ËÉõÆþ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬3¤Ä¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò°ì½ï¤ËÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥×¥ìー¥ó¡Ù¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¿È¤ËÃå¤±¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ø¥×¥ìー¥ó¡Ù¤ÏÄó·ÈÀè¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ú¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ê¤·
¡ã¥¢¥ì¥ó¥¸Îã¡§É½¤Ë¥á¥ì¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¥»¥Ã¥È¡ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊõÀÐ¤äÄ¦¤êÌÏÍÍ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÃÂÀ¸ÀÐ¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢ÁÛ¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥â¥Áー¥Õ¤Ê¤É¡¢¤ªÆþ¤ì¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤´Í×Ë¾¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤òÉÁ¤¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÇ¹þ²Á³Ê¡¦ÁÇºà¡Û¡Ø¥·¥°¥Í¥Ã¥È¡Ù ¡§154,000±ß(K14¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡¢¼ù»é)¡Ø¥×¥ìー¥ó¡Ù ¡§166,100±ß(K14¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡¢¼ù»é)
¢£¡¡¡ØCuoria -Oval-¡Ù¡Ê¥¯¥ªー¥ê¥¢ -¥ªー¥Ð¥ë-¡Ë¡¢¡¡¡ØCuoria -Round-¡Ù¡Ê¥¯¥ªー¥ê¥¢ -¥é¥¦¥ó¥É-¡Ë ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡È¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤Ï°ì½ï¡£¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¡É
¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥ê¥ó¥°¡£¡ÖÉõÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ªー¥Ð¥ë¡Ù¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î°ä¹üÅù¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¡Ø¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ï¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿±ß¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¼ù»é¤Î¿§¤ÏÁªÂò²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎÌÜ¤Î¿§¡×¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¿§¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¼óÎØ¤Î¿§¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥°ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¤ªÌ¾Á°¤äË×Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¹ï°õ¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÇ¹þ²Á³Ê¡¦ÁÇºà¡Û¡Ø¥ªー¥Ð¥ë¡Ù ¡§154,000±ß(K14¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡¢¼ù»é)¡Ø¥é¥¦¥ó¥É¡Ù ¡§137,500±ß(¥×¥é¥Á¥Ê950¡¢¼ù»é)
¢£Àè¹ÔÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ú¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°ä¹ü¥¸¥å¥¨¥êー ¡ÈDEAR¡É ¥Õ¥§¥¢¡×
¼ÂÊª¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁª¤Ó¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¡¢¥µ¥¤¥º¤äÁÇºà¤ÇÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¡Û¡¡¡ØCuoria -Signet-¡Ù¡¡¡ØCuoria -Oval-¡Ù¡¡¡ØCuoria -Round-¡Ù¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û ¡Ö°ä¹ü¥¸¥å¥¨¥êーÀìÌçÅ¹¡×¢©102-0083ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®5-6-4 3F¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ～17»þ¡Ê¿åÍË¡¦ÌÚÍËÄêµÙÆü¡Ë¡Ú¼çºÅ¡Û¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ú¥Ã¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥é¥Ó¥ó¥°¥á¥â¥êー¥Ú¥Ã¥È¥á¥â¥ê¥¢¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ú¥Ã¥È¡×WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://dearpet.memorial/
¢£¥Ú¥Ã¥È¤Î°ä¹ü¤Çºî¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ëº½»þ·×¤â
2023Ç¯7·î¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ú¥Ã¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥é¥Ó¥ó¥°¥á¥â¥êーÍÍ¤ÈÄó·È¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢°ä¹ü¤òÆÃ¼ì²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¥µ¥é¥µ¥é¤Îº½¤Ø¤È²Ã¹©¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Îº½»þ·×¤òÀ½ºî¤¹¤ë¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ëº½»þ·×¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ä¹ü¤òÆÃ¼ì²Ã¹©¤·¤Æ¥¬¥é¥¹¥Óー¥º¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿º½¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º½»þ·×·¿¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤ÆÉõÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¹©Ë¼¤Î¿¦¿Í¤¬°ìÅÀ¤º¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¡¢°¥Åé¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ú¥Ã¥È¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸https://pet-inori.com/SHOP/f00ku008009.html¢¨¥±¥¤¥¦¥ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£ÇØ·Ê¡§³ÈÂç¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¡¦¥Õ¥åー¥Í¥é¥ë»Ô¾ì
ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢¥Õ¥åー¥Í¥é¥ë¡ÊÁòº×¡Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ô¾ì¤â°ú¤Â³¤¹â¤¤¥Ëー¥º¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸Î¿Í¤È¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é¡¢¼ê¸µ¶¡ÍÜ¤ä¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¤¥¦¥Î¤Ï¡¢¸Î¿Í¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÈÁÛ¤¤¤ò¥«¥¿¥Á¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¡É¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥Ö¥é¥ó¥É ¥±¥¤¥¦¥Î¡¡https://www.k-uno.co.jp/
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡§https://www.k-uno.co.jp/onlinestore/¡¦¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/k.uno_official¡ÚX(µìTwitter)¡Ûhttps://x.com/kuno_pr¡ÚLINE¡Ûhttps://page.line.me/k-uno¡ÚFacebook¡Ûhttps://www.facebook.com/KunoOfficial/¡Ö¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶Æ°¤È´î¤Ó¤òÂ£¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤Î°ì´ÓÂÎÀ©¤ò¤È¤ê¡¢Êõ¾þÉÊ¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÇÍ£°ìÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖÁª¤ó¤ÇÇã¤¦¡×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¡×»þÂå¤Ø――¡£¥±¥¤¥¦¥Î¤Ï¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÁÏ¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¡¦¥¦¥Î¡¡Ì¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É259AËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÇÆ¶ÄÌ3-9 TEL¡§052-763-6159 FAX¡§052-763-6169¥ª¥Õ¥£¥¹ ¡§¿·½É¶è¿·½É2ÃúÌÜ15-22¡¡Landwork¿·½É¥Ó¥ë 4F TEL¡§03-5315-0821 FAX¡§03-5315-0845ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀÄÌÚ¶½°ì»ñËÜ¶â ¡§5,504Ëü±ßÀßÎ©Æü ¡§1991Ç¯3·î29Æü¡ÊÁÏ¶È1981Ç¯¡Ë½¾¶È°÷ ¡§578Ì¾¡Ê2025Ç¯£¹·îËö¸½ºß¡Ë¥·¥ç¥Ã¥× ¡§ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ2¡¢´ØÅì14¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦8¡¢´ØÀ¾4¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ2¡¢¶å½£¡¦²Æì2¡¢ÂæÏÑ3»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¸¥å¥¨¥êー¡¦»þ·×¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢½¤Íýhttps://newscast.jp/attachments/cMmrdNSSk7LixT0eqKYT.pdf