¡ãSHIPS Colors¡ä ¥â¥Î¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ßÂç±É´ûÀ½Éþ¤Ë¤è¤ë ¡ØÂç¿Í¤Î·æºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÂè°ìÃÆ SHIPS Colors¥³¥é¥Ü ¡ÖÂç¿Í¤Î·æºî¥Ö¥ì¥¶ー¡×¤ò 1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êECÍ½ÌóÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§¸¶ Íµ¾Ï¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢SHIPS¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖSTYLISH STANDARD¡×¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¹½À®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSHIPS Colors¡Ê¥·¥Ã¥×¥¹ ¥«¥éー¥º¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¾ðÊó»ï¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ø¥â¥Î¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÈÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥º¥¹ー¥Ä»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡ØÂç±É´ûÀ½Éþ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÖÂç¿Í¤Î·æºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¡ÖÂç¿Í¤Î·æºî¥Ö¥ì¥¶ー¡×¤òÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êECÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êSHIPS OUTLET³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ö¥ì¥¶ー¤òÀ©ºî¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Èº£¤ËÂ©¤Å¤¯·æºî¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ØÂç¿Í¤Î·æºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢SHIPS colors¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÊý¸þÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊW¥Ö¥ì¥¶ー¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÉÊ³Ê¤ä¹½Â¤Èþ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤ÎÉþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¾ïÅª¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊW¥Ö¥ì¥¶ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥â¥À¥ó¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢·Ú²÷¤Ê¥¢¥ó¥³¥ó»ÅÎ©¤Æ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¾ïÅª¤Ë±©¿¥¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ªÀè¤¬³ÑÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ä´À°¤µ¤ì¤¿¸ª·¹¼Ð¤ÈÂµ»³¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ·¿¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼êË¥¤¤É÷¤ÎAMF¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤äËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥¿¥ëËÕ¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤é¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÞÉÛ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¥Áー¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¡¦Ùû¿åÀ¡¦ËÉ¥·¥ïÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¹çÁ¡ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¼êÀö¤¤²ÄÇ½¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼ÂÍÑÀ¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Î¾Î©¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¥â¥Î¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÈÂç±É´ûÀ½Éþ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÂç¿Í¤Î·æºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡¢Âµ¥¿¥°¤â¾¦ÉÊ¤ËÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§42/44/46/48/50/52²Á³Ê¡§\19,800 inc.taxÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡óhttps://www.shipsltd.co.jp/g/g217010188/
¢£Ãå¤³¤Ê¤·Îã¡ÊON¡¦OFF¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë
¢£¼è°·Å¹ÊÞ
SHIPS OUTLET ·Ú°æÂôÅ¹SHIPS OUTLET ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥ÉÅ¹SHIPS OUTLET ËëÄ¥Å¹SHIPS OUTLET º´ÌîÅ¹SHIPS OUTLET ÌÚ¹¹ÄÅÅ¹SHIPS OUTLET Æþ´ÖÅ¹SHIPS OUTLET ¼ò¡¹°æÅ¹SHIPS OUTLET Ä¹ÅçÅ¹SHIPS OUTLET ¸æÅÂ¾ìÅ¹SHIPS OUTLET ²¬ºêÅ¹SHIPS OUTLET ÂçºåÌç¿¿Å¹SHIPS OUTLET ¿À¸Í»°ÅÄÅ¹SHIPS OUTLET Ê¡²¬Å¹SHIPS ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.shipsltd.co.jp/
¢£SHIPS Colors¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È SHIPS Colors ¡Ê¥·¥Ã¥×¥¹ ¥«¥éー¥º¡Ë¡É ¤Ï¡¢SHIPS¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖStylish Standard¡×¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¹½À®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥º¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¢¥¥Ã¥º¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢OUTLETÅ¹ÊÞ¡¢EC¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥Èー¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¡¦WEB SITE https://www.shipsltd.co.jp/label/shipscolors/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥Ã¥×¥¹¤Ï1975Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢1952Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÅìµþ¡¦¾åÌî¤Î¥¢¥á²£¤Ç³«Å¹¤·¤¿¡Ö»°±º¾¦Å¹¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢1970Ç¯¤Ë²°¹æ¤ò¡Ö¥ß¥¦¥é¡×¤È²þ¤á¡¢Í¢Æþ¥«¥¸¥å¥¢¥ë°áÎÁÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1975Ç¯¤Ë¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¥ß¥¦¥é¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢SHIPS¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖMIURA & SONS ½ÂÃ«Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£1977Ç¯¤Ë¤ÏÂè°ì¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖSHIPS ¶äºÂÅ¹¡×¤ò³«Å¹¤·¡¢1987Ç¯¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¡×¤Ø¤ÈÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¡¢2025Ç¯¤ËÀßÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖStylish Standard¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤È¥·¥Ã¥×¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHIPS¡¢SHIPS any¤Î2¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¢¥¥Ã¥º¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÈÉþ¾þ»¨²ß¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢SHIPS ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡¦SHIPS ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.shipsltd.co.jp/¡¦50¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_50th_anniversary.aspx
¢£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
SHIPS PRESS ROOM TEL:03-5159-6055¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.shipsltd.co.jp/contact/contact.aspx