¡Ú¥ê¥êー¥¹Âè2ÃÆ¡Û¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·Ç®³¤¤Î³¹¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤òÍ¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤¬2026Ç¯1·î24Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
Ç®³¤¤Ç¿Íµ¤¤Î¥×¥ê¥óÀìÌçÅ¹¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×(½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¡¢±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Î¥Í)¤Ï¡¢Ç®³¤¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Î°ìËÜ±ü¤ÎÎ¢ÄÌ¤ê¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥óµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1ÃÆ¥ê¥êー¥¹¡Û https://www.atpress.ne.jp/news/567902
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¡¡ https://www.atamipurin-factory.com/
¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤¬2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
¢£ÌÜÅª¤Ï¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤ÇÇ®³¤¤Î³¹Á´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¡ª
¢¡¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥óµ¡Ç½¤Ç¡¢¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ø¡ª
º£¤ä¡È¥ì¥È¥í¥Öー¥à¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇ®³¤¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤âÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À1Æü¤ËÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥ó¤ÎËÜ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥×¥ê¥ó¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥óµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤«¤é¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ÂÄê¡ÖÅò¤¢¤¬¤ê¤«¤Ð¤µ¤ó¾Æ¤¡×¤ä¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡×¤Ê¤É¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¹Æâ¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥×¥ê¥ó¤Î¹©Ë¼¤¬´ÑÍ÷²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦È¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤«¤éÇ®³¤¤Î³¹Á´ÂÎ¤ò¹¹¤Ë¸µµ¤¤Ë¡ª
¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥«¥Õ¥§2nd¡×¤Î°ÌÃÖ¤¹¤ëÇ®³¤¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Î1ËÜ±ü¤ÎÎ¢ÄÌ¤ê¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÇ®³¤¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Ç¤¹¤¬¡¢1ËÜÄÌ¤ê¤ò³°¤ì¤ë¤Èº£¤â¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£¥ªー¥×¥óÅö½é¤è¤ê¡ÖÇ®³¤¤Î³¹¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Î»×¤¤¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢Ç®³¤±ØÁ°¾¦Å¹³¹¡¢Ç®³¤¶äºÂ¾¦Å¹³¹¡¢Ä¹ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¡¢ÍèµÜ±Ø¤Ë¼¡¤®¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÏÇ®³¤¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Î°ìËÜ±ü¤ÎÎ¢ÄÌ¤ê¤Ë¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¡¢Ç®³¤¤Î³¹Á´ÂÎ¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¥ì¥È¥í¤ÊÂçÍá¾ì¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ç®³¤¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤«¤é¾¯¤·³°¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤À¤«¤é¤³¤½»Ä¤ë¡È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í´¶¡É¤Ë¡¢¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤Î¡ÉÍ·¤Ó¿´¡É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Ë¬¤ì¤¿Êý¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ò¾Ð´é¤Ë¡£¤â¤Ã¤ÈÇ®³¤¤ò¸µµ¤¤Ë¡£¡É¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤Ï¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤Î¹©Ë¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡È¥ì¥È¥í¤ÊÂçÍá¾ì¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î6Å¹ÊÞÌÜ
¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤Ï¡¢Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤Î6Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥óµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¡£Å¹Æâ¤«¤é¤Ï¡¢Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤ë¹©Äø¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡È¥ì¥È¥í¤ÊÂçÍá¾ì¡É¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÅ¹Æâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤«¤Ð¤µ¤ó¡É¤¬¥×¥ê¥ó¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤òÌû¤·¤à»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Èºî¤ê¤¿¤Æ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÅò¤¢¤¬¤ê¤«¤Ð¤µ¤ó¾Æ¤¡×¤ä¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÂçÍá¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¤Î¶õ´Ö¤ÇËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅò¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ý¥«¥Ý¥«¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ°î¤ì¤ë¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤âÇ®³¤¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤¼¤Ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È¥ì¥È¥í¤ÊÂçÍá¾ì¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç°î¤ì¤ëÅ¹Æâ³°¡¡¢¨¥¤¥áー¥¸´Þ¤à
¢£¡Èºî¤ê¤¿¤Æ¡É¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òËÉÙ¤ËÅ¸³«
¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Èºî¤ê¤¿¤Æ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿¡È¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡É¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ÂÄê¡ª¡Û
¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤«¤Ð¤µ¤ó¤ò¡¢¡Èºî¤ê¤¿¤Æ¡É¤Î¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡ª
¡ã¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¡ª¡ä
¡üÅò¤¢¤¬¤ê¤«¤Ð¤µ¤ó¾Æ¤
ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤ó¤³¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿ÇöÈé¤Î¡ÖÅò¤¢¤¬¤ê¤«¤Ð¤µ¤ó¾Æ¤¡×¡£¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤·¤¿¤¢¤ó¤³¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬ºÇ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Èºî¤ê¤¿¤Æ¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Ë¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¤Î¤»¤¿»Ñ¤Î¡ÖÅò¤¢¤¬¤ê¤«¤Ð¤µ¤ó¾Æ¤¡×¤Ï¡¢Å¹Æâ³°¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¸¤á¡¢Ç®³¤¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç®³¤»¶ºö¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÈ¢¤È¤ª»ý¤Áµ¢¤ê»æÂÞ¤¬ÉÕ¤¤¤¿4¸Ä¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¡§Åò¤¢¤¬¤ê¤«¤Ð¤µ¤ó¾Æ¤ 380±ß¡¢±¦¡§¤«¤Ð¾Æ¤¥»¥Ã¥È 1,620±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§Åò¤¢¤¬¤ê¤«¤Ð¤µ¤ó¾Æ¤
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§380±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦ÆýÀ®Ê¬
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¤«¤Ð¾Æ¤¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§1,620±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦ÆýÀ®Ê¬
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§Åò¤¢¤¬¤ê¤«¤Ð¤µ¤ó¾Æ¤ 4¸Ä
¡Ú¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ÂÄê¡ª¡Û
¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÇ®³¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Èºî¤ê¤¿¤Æ¡É¤Î¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤ò¼ïÎàËÉÙ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¡ª
¢¡ Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú
Ç®³¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ì¥È¥í¤Ê²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä·Ï¤«¤é¤ª¿©»ö·Ï¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¶ñºà¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ïÎà¤Ï¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×7¼ïÎà¤È¡¢¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡×5¼ïÎà¤Î·×12¼ïÎà¡£¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤Ë¤â¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¡¢º£¿©¤Ù¤¿¤¤Ì£¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¡ª¡ä
¡üÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¤³¤Ã¤ÚËÀ¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¡üÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¥í¥ó¥°¤³¤Ã¤ÚËÀ¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È±Õ¤Ë¿»¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£»Å¾å¤²¤ËÉ½ÌÌ¤ò¹â²¹¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¡×¡ª¡ª¥Ñ¥ê¥Ã¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ¤Û¤í¶ì¤¤¡¢ÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤Î¡¢Ä¹Ç¯¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¼«¿®ºî¡£ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¤³¤Ã¤ÚËÀ¡×¤È¡¢Á´Ä¹20cm¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥ºÈÇ¤Î2¥µ¥¤¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¡§Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¥í¥ó¥°¤³¤Ã¤ÚËÀ 780±ß¡¢±¦¡§Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¤³¤Ã¤ÚËÀ 420±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¤³¤Ã¤ÚËÀ
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§420±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§Ç®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¥í¥ó¥°¤³¤Ã¤ÚËÀ
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§780±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¡ü¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤ ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
Å¹Æâ¤ÇÍÈ¤²¤¿¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤òÂçÃÀ¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤¿¤ª¿©»ö·Ï¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡£Ç®³¤¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¹á¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê¡Ö¤À¤¤¤À¤¤¡×¤ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§980±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸
¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤ ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹ 980±ß
¡ü²¹¶Ì ¤À¤·ÉÕ¤ ¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤Ë²¹Àô¤¿¤Þ¤´¤ò¤Î¤»¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡£ÊÌÅº¤Î¤À¤·¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§550±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦¡¦¤µ¤Ð¡¦¤ê¤ó¤´¡¦¥¼¥é¥Á¥ó
²¹¶Ì ¤À¤·ÉÕ¤ ¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À 550±ß
¡ü¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ë¥Áー¥º¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤¿¤³¤µ¤ó¥¦¥£¥ó¥Êー¤ò¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Áー¥º¤ò¤«¤±¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡ª
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§680±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¤¨¤Ó¡¦¤â¤â¡¦¤ê¤ó¤´¡¦¾®Çþ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦Íñ¡¦ÂçÆ¦¡¦ÆÚÆù¡¦µíÆù
¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó 680±ß
¡ü¤¤Ê¤³¤ÈÇþ¤³¤¬¤·¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢Ç®³¤ ÍèµÜ¿À¼Ò¤æ¤«¤ê¤ÎÇþ¤³¤¬¤·¤È¡¢¤¤Ê¤³¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤Ð¤·¤¯¡¢´Å¤¤¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§480±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¤¤Ê¤³¤ÈÇþ¤³¤¬¤· 480±ß
¡ü¥ì¥È¥í¥×¥ê¥ó¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë
¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤ÈÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¤Þ¤¼¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥êー¥à¤Ë¡¢¤«¤¿¤á¤Î¥×¥ê¥ó¤ò´Ý¤´¤È°ì¤Ä¤Î¤»¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§680±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÂçÆ¦
¥ì¥È¥í¥×¥ê¥ó 680±ß
¡ü¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡Û¤¿¤Ã¤×¤ê¤¤¤Á¤´¥¯¥êー¥à¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡Ë
À¸¥¯¥êー¥à¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§680±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¡Úµ¨Àá¸ÂÄê¡Û¤¿¤Ã¤×¤ê¤¤¤Á¤´¥¯¥êー¥à 680±ß
¡ü¤¢¤ó¤³¤È¤Ð¤¿ー¥¯¥êー¥à¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤Ë¥Ð¥¿ー¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§430±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¤¢¤ó¤³¤È¤Ð¤¿ー¥¯¥êー¥à 430±ß
¡ü¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥¯¥êー¥à¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡Ë
¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ÈÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§430±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥¯¥êー¥à 430±ß
¡ü¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥Þー¥¬¥ê¥ó¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡Ë
¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤È¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§380±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥Þー¥¬¥ê¥ó 380±ß
¡ü¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¡ÊÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡Ë
¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§380±ß
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦
¡Ú¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ÂÄê¡ª¡Û
¢¡ ½ÐÍèÎ©¤Æ »®¥×¥ê¥ó
¤«¤¿¤á¥×¥ê¥ó¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤ÈÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¤Þ¤¼¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥êー¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£»Å¾å¤²¤Ë¤ª¹¥¤ß¤Î¥½ー¥¹¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë»®¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
½ÐÍèÎ©¤Æ »®¥×¥ê¥ó¡¡º¸¡§¥«¥é¥á¥ë 600±ß¡¢Ãæ±û¡§¤¤¤Á¤´ 680±ß¡¢±¦¡§±ö¥¥ã¥é¥á¥ë 680±ß
¡ü½ÐÍèÎ©¤Æ »®¥×¥ê¥ó ¥«¥é¥á¥ë
¼«²ÈÀ½¥«¥é¥á¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§600±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦Íñ)
¡ü½ÐÍèÎ©¤Æ »®¥×¥ê¥ó ±ö¥¥ã¥é¥á¥ë
²¹¤«¤¤±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§680±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦Íñ)
¡ü½ÐÍèÎ©¤Æ »®¥×¥ê¥ó ¤¤¤Á¤´
¤¤¤Á¤´¤Î²ÌÆùÆþ¤ê¥½ー¥¹¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥½ー¥¹¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§680±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬)
¡Ú¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ÂÄê¡ª¡Û
¢¡ Åò¤¢¤¬¤ê3»ÐËå
µíÆýÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥°¥Ó¥Ã¤È°û¤á¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÉÅò¾å¤¬¤êµ¤Ê¬¡É¡ª¡Ö¥ì¥È¥í¤ÊÂçÍá¾ì¡×¥¤¥áー¥¸¤Î¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Åò¤¢¤¬¤ê3»ÐËå¡¡º¸¡§ÀÅ²¬ËõÃã¥ª¥ì 480±ß¡¢Ãæ±û¡§ÀÅ²¬¤¤¤Á¤´¥ª¥ì 380±ß¡¢±¦¡§Ã°Æá¥ß¥ë¥¯ 280±ß
¡üÅò¤¢¤¬¤ê3»ÐËå Ã°Æá¥ß¥ë¥¯
Ç®³¤¤Î¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ç¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÀÅ²¬¸©ÅìÉô»º¤ÎÃ°ÆáµíÆý¡£
²Á³Ê¡§280±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬)
¡üÅò¤¢¤¬¤ê3»ÐËå ÀÅ²¬¤¤¤Á¤´¥ª¥ì
Ã°ÆáµíÆý¤Ë²ÌÆùÆþ¤ê¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¤ò¤Þ¤¼¤¿¤¤¤Á¤´¥ª¥ì¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§380±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬)
¡üÅò¤¢¤¬¤ê3»ÐËå ÀÅ²¬ËõÃã¥ª¥ì
Ã°ÆáµíÆý¤ËÀÅ²¬¸©»º¤ÎËõÃã¤ò¤¤¤ì¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤ËõÃã¥ª¥ì¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§480±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬)
¡Ú¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¸ÂÄê¡ª¡Û
¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ
¡üÉ÷Ï¤¾å¤¬¤êÆþÍá¥»¥Ã¥ÈA
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§1,560±ß
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥È¥í¥×¥ê¥ó¤³¤Ã¤Ú¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ»®¥×¥ê¥ó(¥«¥é¥á¥ë)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åò¤¢¤¬¤ê3»ÐËå(Ã°Æá¥ß¥ë¥¯or¤¤¤Á¤´¥ª¥ì)
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÂçÆ¦
É÷Ï¤¾å¤¬¤êÆþÍá¥»¥Ã¥ÈA 1,560±ß
¡üÉ÷Ï¤¾å¤¬¤êÆþÍá¥»¥Ã¥ÈB
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§1,560±ß
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§²¹Àô¤³¤Ã¤Ú¡¢²¹Àô¤³¤Ã¤Ú ¤À¤·ÉÕ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åò¤¢¤¬¤ê3»ÐËå(Ã°Æá¥ß¥ë¥¯or¤¤¤Á¤´¥ª¥ì)
¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦¡¦¤µ¤Ð¡¦¤ê¤ó¤´¡¦¥¼¥é¥Á¥ó
É÷Ï¤¾å¤¬¤êÆþÍá¥»¥Ã¥ÈB 1,560±ß
¢¡¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¡ª
Ç®³¤¥×¥ê¥ó
¡üÇ®³¤¥×¥ê¥ó ÆÃÀ½¥«¥é¥á¥ë¥·¥í¥Ã¥×ÉÕ
²Á³Ê¡§420±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦Íñ)
¡üÉ÷Ï¤(¤Õ¤í)¤Þー¤¸¤å¥×¥ê¥ó ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½
²Á³Ê¡§430±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦¥¼¥é¥Á¥ó)
¡üÉ÷Ï¤(¤Õ¤í)¤Þー¤¸¤å¥×¥ê¥ó ¤À¤¤¤À¤¤
²Á³Ê¡§430±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦¥¼¥é¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸)
¡üÀÅ²¬ËõÃã¥×¥ê¥ó ¹õÆ¦Æþ¤ê
²Á³Ê¡§440±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦Íñ)
¡ü¤¤¤Á¤´¤Î¥×¥ê¥ó ¥Ù¥êー¥½ー¥¹ÉÕ
²Á³Ê¡§440±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦¥¼¥é¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸)
¡üÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤ªÆÀ¤Ê6ËÜ¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§2,950±ß
(¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§Ç®³¤¥×¥ê¥óÆÃÀ½¥«¥é¥á¥ë¥·¥í¥Ã¥×ÉÕ¡ß2¡¢¤¤¤Á¤´¥×¥ê¥ó¡¢
ÀÅ²¬ËõÃã¥×¥ê¥ó¡¢É÷Ï¤¤Þー¤¸¤å¤À¤¤¤À¤¤¡¢É÷Ï¤¤Þー¤¸¤å¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½)
¡ü¥×¥ê¥ó¥±ー¥
²Á³Ê¡§1,980±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦¡¦¥¼¥é¥Á¥ó)
¡üÇ®³¤¥×¥ê¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹
²Á³Ê¡§480±ß(¥¢¥ì¥ë¥®ー¡§ÆýÀ®Ê¬¡¦Íñ¡¦ÂçÆ¦)
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢£Ç®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§Ç®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¶äºÂÄ®7-17 1³¬
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§0557-29-6845
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10¡§00～18¡§00
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡§ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡¡¡§¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹8ÀÊ
¢£¡ÖÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç®³¤¥×¥ê¥ó1¹æÅ¹¡¡³°´Ñ
¶áÇ¯¡¢20Âå30Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÇ®³¤¡£Ç®³¤¤Î³¹¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é2017Ç¯¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¸Å¤ÎÉ¤Ç®³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¤±¤É¿·¤·¤¤¥×¥ê¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ê¥óÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Instagram¤Î¡Ö#Ç®³¤¥×¥ê¥ó¡×Åê¹Æ¤Ï¸½ºß9.4Ëü·ï°Ê¾å¡£1ÆüºÇ¹â8,000ËÜ¡¢Îß·×300ËüËÜ°Ê¾å¤Î¥×¥ê¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÏ¢Æü¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Ç®³¤¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ç®³¤±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Î¾®¤µ¤Ê1¹æÅ¹¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Ç®³¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë5Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë6¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ØÇ®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û https://www.instagram.com/atamipurin/
¡üÅ¹ÊÞ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ Ç®³¤¥×¥ê¥ó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÅÄ¸¶ËÜÄ®3-14
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.atami-purin.com/
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§ https://atami-purin.shop-pro.jp/
Ç®³¤¥×¥ê¥ó1¹æÅ¹¡£Ç®³¤±Ø¤«¤é1ÈÖ¶á¤¤ÇäÅ¹É÷¥¹¥¿¥ó¥É¡£¤¹¤°¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤ªÅÚ»º¤ËÇã¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ Ç®³¤¥×¥ê¥ó¥«¥Õ¥§2nd
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¶äºÂÄ®10-22
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://2nd.atami-purin.com/
³¤¤Ë¶á¤¤Ç®³¤¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯ÅÙNo.1¡ª¤ªÉ÷Ï¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ÇÄ¹É÷Ï¤¥×¥ê¥ó
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ ½í¤ÎÇ®³¤¥×¥ê¥ó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÏÂÅÄÉÍÆîÄ®10-1 ATAMI BAY RESORT KORAKUENÆâ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://nagisa.atami-purin.com/
ATAMI BAY RESORT KORAKUEN2³¬¡£¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥«¥ó¥¹¤¬¥Æー¥Þ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê·ê¾ìÅªÇ®³¤¥×¥ê¥ó
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ ¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó Ç®³¤¥×¥ê¥ó¿©Æ²
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¾åÂ¿²ì10-1
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://shokudo.atami-purin.com/
Ä¹ÉÍ³¤¿åÍá¾ìÌÜ¤ÎÁ°¡£Í£°ì¤Î¤ª¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ëÇ®³¤¥×¥ê¥ó¡£´Ñ¸÷¤Î¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¤â¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ Ç®³¤¥×¥ê¥óÍèµÜ±ØÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÊ¡Æ»Ä®7ÈÖ18¹æ ÍèµÜ±Ø¹½Æâ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.kinomiya-atami-purin.com/
±Ø¼Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡È¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÅ¹¹½¤¨¡£ÐÔµÜ¿À¼Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ôÅ¸³«
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§ Ç®³¤¥×¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¶äºÂÄ®7-17 1³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.atamipurin-factory.com/
¡Ö¥ì¥È¥í¤ÊÂçÍá¾ì¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹©Ë¼¤òÈ÷¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¡£Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥ì¥È¥í¾¦ÉÊ¤Û¤«¹©Ë¼¸«³Ø¤â²ÄÇ½
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Î¥Í
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©413-0102¡¡ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô²¼Â¿²ì777ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²Ï±Û ·É¿Î
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦²·¡¦ÈÎÇäµÚ¤ÓÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹ÊÞ¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦²·ÈÎ¡¦ÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1,500Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.fujinone.co.jp/