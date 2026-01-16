ライフスタイルカンパニー株式会社

ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、同社の化粧品ブランド「MilleFée（ミルフィー）」から、株式会社スパイラルキュート（東京都中央区、代表取締役社長：川上 洋一）の人気キャラクター「ちいかわ」限定デザイン商品「ちいかわ メイクパフコンプリートボックス」を2026年1月23日に発売いたします。ちいかわたちのお顔を模した8種類のメイクパフと、ちいかわチャーム付きパフケースがセットになっています。2026年1月23日11時からちいかわマーケット等各種オンラインストア、2026年1月下旬より、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、GMS（一部店舗を除く）にて順次取り扱いを開始予定です。

商品概要

https://www.millefee.jp/products/mf35

商品名：ちいかわ メイクパフコンプリートボックス内容：メイクパフ8種類、ちいかわチャーム付きパフケース1個価格：\3,850（税込）※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

取扱場所

・オンライン2026年1月23日 11時ちいかわマーケット / MilleFée公式 / TOKOTOYZ公式 / COSME DELi公式 / Qoo10 / 楽天 / Amazon / ZOZOTOWN / Yahoo!ショッピングにて順次発売を開始予定

・店頭（いずれも一部店舗を除く）2026年1月下旬より、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、GMSにて順次取り扱いを開始予定

可愛すぎて、また欲しくなる。ミルフィーで完売続出の大人気パフが「ちいかわ」デザインで登場

MilleFée（ミルフィー）で話題になった人気のパフシリーズから、待望の「ちいかわ」デザインが登場します。今回は、思わず持ち歩きたくなるパフデザインと、毎日のメイクにしっかり使えるミルフィーならではの仕上がりを両立しました。メイクの時間がちょっと楽しくなる。バッグから取り出すたび、気分が上がる。そんな「毎日使いたくなる可愛さ」を詰め込んだ、特別なアイテムです。

機能性パフ8種類

今回発売する「ちいかわ メイクパフコンプリートボックス」は、8種類のパフで構成されています。各パフはキャラクターの形状だけでなく、使いやすさにもこだわり、メイクの完成度をアップさせます。

ちいかわ パウダーパフ（上段左）

フェイスパウダー・チークなどのパウダーアイテムにおすすめ。なめらかタッチのパフで、ひと塗りでムラなく仕上がります。

ハチワレ マシュマロパフ（上段中央）

厚さ約1.5cmのモチモチ弾力と大きめサイズが特徴。様々なテクスチャーにお使いいただけます。

うさぎ パウダーパフ（上段右）

毛足の長いふわふわパフ。パウダーアイテムにおすすめです。透明感のある仕上がりに。モモンガ クッションファンデパフ（下段左）クッションファンデーション用パフ。柔らかい使用感で肌にピタッと密着します。濡らしても使える2wayタイプ。くりまんじゅう ミニマシュマロパフ（下段中央）持ち運びに便利なミニマルチパフ。弾力のある使用感で顔の凸凹にフィットします。

ちいかわ・ハチワレ・うさぎ 指パフ（3種）（下段右）

まるで指先のような使いやすさのミニパフ。ピンポイントに使えます。コンパクトなサイズでポーチにも。

加えて、ちいかわのチャームが付いた特別デザインの「ちいかわアクリルチャーム付きパフケース」が付属します。

「ちいかわ」について

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が描いたX（旧Twitter）発の漫画作品で、個性豊かなキャラクターたちが織りなす楽しくて切ない日々の物語です。主人公のちいかわや友達のハチワレ、うさぎなどが繰り広げるちょっとハードな冒険は、幅広い世代から愛されています。

ちいかわ情報総合サイト：https://chiikawa-info.jp

MilleFée（ミルフィー）について

MilleFée（ミルフィー）は、海外コスメの代理店をしていた当社が、「海外トレンドをもっと日本の皆様が普段のメイクに取り入れられる商品にアレンジしたい」という思いを込めて作った自社コスメブランドです。ブランド名はフランス発祥のお菓子「Millefeuille（ミルフィーユ）」にちなんでトレンドやワクワク感など、使うたびに心がときめくようなコスメになるようなこだわりを織り交ぜたコスメをプロデュースしております。ミルフィーの中でも特に人気アイテムである「ぷくぷく涙袋パレット」はSNSで合計28万いいね以上を獲得し、「シェイクドロップチーク」はSNSで大きな話題となり、店頭でも売り切れが続出しました。

MilleFée Official HP / SNS

HP：https://www.millefee.jp/Instagram：https://www.instagram.com/millefee_official/X：https://twitter.com/Millefee_cosme/TikTok：https://www.tiktok.com/@millefee_official

会社概要

ブランド名： MilleFée（ミルフィー）会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社TEL：03-6262-8580 （営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。）URL：https://lifestyle-co.fun/