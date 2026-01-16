À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡ØALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026¡Ù4·î12Æü(Æü)¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
¥¢¥á¥ê¥«ËÜÂç²ñ¤Ï50¥ö¹ñ°Ê¾å¡¢Ìó60,000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖHIP HOP INTERNATIONAL(HHI)¡×¡£
¤½¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿¹ñÆâÍ½Áª¤È¤Ê¤ë¡ØALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯4·î12Æü(Æü)¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
²áµî¤Ë¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤(¤½¤ì¥¹¥Î)¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ê¥¶ー¥¹¥«¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅöÂç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥À¥ó¥µー¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄ©¤àºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¡¦¿Í¿ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÉý¹¤¤ÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¦º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¥¨¥ó¥È¥êー²ÄÇ½¤Ê¡¢Ìç¸Í¤Î¹¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
³ÆÉôÌç5°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯8·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡ÖWORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¡¦Âç²ñÌ¾¡¡¡§ ALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026
¡¦³«ºÅÆü¡¡¡§ 2026Ç¯4·î12Æü(Æü)
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÂç¥Ûー¥ë
¡¦»²²Ã»ñ³Ê¡§ ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥À¥ó¥¹¥Áー¥à
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡§ HIPHOP INTERNATIONAL JAPAN
¡ÚÅöÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¡Û
1. À¤³¦´ð½à¤Î¥À¥ó¥¹ÊÐº¹ÃÍ¤¬¤ï¤«¤ë¡ª
¥¢¥á¥ê¥«ËÜÉô¤¬Äê¤á¤ë¹Ö½¬¡¢»î¸³¤òÄÌ²á¤·¡¢»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼Ô¤À¤±¤¬HHI¸ø¼°¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ê¤êÂç²ñ¤Î¿³ºº¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦´ð½à¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¸øÀµ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÊ¿¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾¤Î¥À¥ó¥¹Âç²ñ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. Ã¯¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ëÌç¸Í¤Î¹¤¤¥ªー¥×¥ó¤ÊÂç²ñ¡ª
Ç¯Îð¤ä¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤é¤ì¤¿Éý¹¤¤ÉôÌçÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ä¥×¥í¥¢¥Þ¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»²²Ã¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥À¥ó¥µー¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç
ÅöÂç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Áー¥à¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ËÜÂç²ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¡£
¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢Ì´¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
4. Âç²ñÆÈ¼«¤Î¸·Ì©¤Ê¥ëー¥ë
HIP HOP INTERNATIONAL ¤ª¤è¤Ó HIPHOP INTERNATINAL JAPAN ¤¬¹Ô¤¦Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Àµ³Î¤Ç¸·Ì©¤Ê¥ëー¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤Ë3¤Ä°Ê¾å¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ëー¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¹âÆÀÅÀ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ëー¥ë¤ËÂ§¤Ã¤¿±éµ»(¥ëー¥Æ¥£¥ó)¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕÃæ¡ª¡Û
¸½ºß¤â¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤È¼ÂÎÏ¤ò»î¤¹¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥êー¾ÜºÙ¤äÂç²ñ¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î1Æü～2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç
¡¦¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://hhijapan.jp
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ hhijapan@gmail.com